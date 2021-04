S podporou Nadácie 365.bank tu dnes pribudla norná stena, ktorá má zabrániť hromadeniu odpadu v priehrade.

Plasty predstavujú v dnešnej dobe enormnú environmentálnu záťaž, o ktorej je potrebné nielen hovoriť, ale ktorú treba aj tlmiť. Súčasné tempo ich výroby a spotreby je totiž neudržateľné. Tony plastového odpadu potom končia vo vode, v riekach aj v moriach. Výnimkou nie je ani Ružínska priehrada, ktorá už roky zápasí s odpadom, naplavujúcim sa cez vodné toky z priľahlých obydlí. Stala sa akýmsi symbolom plastového pekla na východnom Slovensku.



Občianske združenie Ružínska priehrada tak každoročne hľadá spôsoby, ale aj partnerov na riešenie vzniknutej situácie. Od apríla sa stala jeho podporovateľom Nadácia 365.bank, ktorej ambíciou je aspoň čiastočne zbaviť vodnú nádrž plastového odpadu. Finančný dar, ktorý poskytla, smeroval na vybudovanie nornej steny v dĺžke 125 metrov. Tá bola osadená v ústí rieky Hornád.

Ilustračný obrázok Zdroj: 365.bank

Odpad z 92 obcí a miest

Ružínska priehrada sa nachádza na sútoku riek Hnilec a Hornád, juhovýchodne od obce Margecany. Bola vybudovaná v rokoch 1963 až 1970, názov získala po zaniknutej obce Ružín. Rieky Hornád a Hnilec, ktoré do nej ústia, pretekajú až 92 obcami a mestami. A to nesie so sebou tony odpadu.



Nová norná stena má zabrániť tomu, aby sa odpad z obydlí dostával vodným tokom až do priehrady. Bariéra zachytí všetky plasty a naplaveniny, ktoré sa potom vyberú a použijú a spracujú na konkrétne účely.

Tony odpadu

Napríklad v roku 2018 vytiahli z Ružína celkovo 250 ton odpadu, v roku 2019 to bolo vyše 100 ton. Vodohospodári čistia nádrž od roku 2013. Ročne ich to vyjde na 60- až 80-tisíc eur.



Norné steny, ktoré zachytávajú odpad, im zjednodušujú prácu. Ak sú plné, dajú sa priblížiť k brehu a vyčistiť. Problémom je však to, že enormné množstvo odpadu pôvodné zábrany už nezvládajú. Za posledné dva roky sa pretrhli trikrát. Na jar 2020 zrealizovalo občianske združenie Ružínska priehrada najväčšiu brigádu na Slovensku vo dvoch etapách, počas ktorých vyzbieralo z priehrady neuveriteľných 32 ton naplavenín. Preto je potrebné urýchlene konať.

Ilustračný obrázok Zdroj: 365.bank

Inštalácia novej 125-metrovej nornej steny je pritom prvý, pilotný projekt. Ambíciou ďalších aktivít s 365.bank je zamerať sa v blízkej budúcnosti aj na príčiny vzniku tohto odpadu v okolitých obydliach. Banka sa totiž vyhraňuje práve voči spotrebe a produkcii plastov. Upozorňuje na potrebu ich redukcie, ako aj na fakt, že človek môže začať aj od banky. Napríklad výberom účtu, ktorý je bez plastu.