Najlepším výčapníkom na Slovensku je Matej Holúbek zo stupavského Lokálu U Holuba. Stal sa v poradí trinástym víťazom prestížneho titulu Pilsner Urquell Master Bartender, keď si svoje sily zmeral v tvrdej konkurencii počas dvojdňového finále priamo v slávnom plzeňskom pivovare. Matej pivu naozaj rozumie a nesvedčí o tom len jeho nový titul. Potvrdzujú to aj spokojní štamgasti, ktorí oceňujú jeho majstrovstvo pravidelne. Načapovať dobré pivo totiž nie je vôbec také jednoduché ako sa zdá a nie je to zďaleka to jediné. Viete, čo všetko musí zvládnuť ten naozaj pravý Master Bartender?

Master Bartender musí vedieť viac, ako len majstrovsky načapovať pivo

Správne čapovanie je len zlomok zo zručností, ktoré musí ten najlepší výčapník ovládať, aby si zákazník mohol vychutnať dokonalé pivo. Práve preto Plzeňský Prazdroj každoročne organizuje súťaž o prestížny titul Pilsner Urquell Master Bartender. „Finalisti súťaže musia okrem zvládnutia slepej degustácie rôznych pivných značiek preukázať aj svoje znalosti z oblasti výroby, histórie piva a správnej starostlivosti o pivo. Skutočný profesionál by navyše mal pivo nielen bezchybne načapovať, ale tiež ho správne naservírovať a komunikovať so zákazníkom,“ vysvetľuje emeritný vrchný sládok Plzeňského Prazdroja Václav Berka. Tohtoročný víťaz súťaže Matej Holúbek vníma svoj úspech ako odmenu za doterajšiu prácu, ktorú odviedol vo svojom podniku U Holuba a zároveň ako záväzok do ďalších rokov. Na súťaži preukázal, že v znalostiach o pive je skutočným majstrom. Vie o ňom všetko a nikto, komu ho načapuje, sa nemusí báť, že by si nevychutnal ukážkové pivo v každom detaile. Medzi vlastnosti a zručnosti, ktoré mu k víťazstvu podľa vlastných slov dopomohli, patrí nielen samotné čapovanie, ale aj vystupovanie za výčapom a komunikácia s ľuďmi. Mnoho ľudí mu tiež hovorí, že sa tam skrátka hodí.

Finalisti súťaže Pilsner Urquell Master Bartender pred bránou pivovaru v Plzni Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Rovnaká značka piva môže chutiť v rôznych prevádzkach inak

Súťaž Pilsner Urquell Master Bartender má za cieľ neustále zlepšovať pivnú kultúru a tiež šíriť osvetu výčapníckeho remesla. Aj keď sa do každého podniku dodáva pivo v sudoch v rovnakej kvalite, v niektorých prevádzkach môže chutiť viac ako v iných. Výslednú chuť piva má totiž v rukách práve výčapník. „Dobrý výčapník musí mať pod kontrolou pivo od momentu, keď mu ho privezú na prevádzku. Stará sa o správne skladovanie, nastavenie teploty a tlaku, čistotu pivného skla, správne čapovanie a servírovanie. Netreba však zabúdať ani na pravidelnú sanitáciu. V našom podniku sa vykonáva denne a zahŕňa nielen starostlivosť o výčap a výčapné potrubia, ale napríklad aj o vaňu na chladenie pohárov. Pri sudovom pive sa raz za dva týždne robí aj sanitácia pivných ciest špeciálnym prístrojom s roztokom, ktorý koluje v potrubí, aby ho vyčistil. Pri tankovom je to raz za týždeň. Vykonávam ju ja osobne, aby som si bol istý, že zákazník dostane pivo v najlepšej kondícii,“ hovorí Matej Holúbek, ktorého zo všetkých činností baví práca za výčapom najviac. Dopĺňa, že je to výčapník, kto dotiahne chuť piva do dokonalosti, čo potvrdzuje aj staré pivovarské príslovie sládok pivo varí, ale výčapník ho robí.

Trinástym víťazom prestížneho titulu Pilsner Urquell Master Bartender je Matej Holúbek Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Ako spoznať to najlepšie načapované pivo

Pre ozajstný pôžitok z objednaného piva je potrebné všímať si niekoľko atribútov. „Pohár musí byť nielen čistý, ale aj mokrý a studený. Pena musí byť hustá, krémová, bez viditeľných bubliniek, kompaktná ako smotana a načapovaná bez tzv. čapice – pena by teda mala končiť zarovno s okrajom pohára. Kvalitne načapované pivo prezradia aj krúžky, ktoré po odpití ostávajú na okraji pohára. Vďaka nim si jednoducho spočítate, na koľko dúškov ste svoje pivo vypili,“ vysvetľuje Matej Holúbek. Keď teda najbližšie zájdete na jedno čapované do svojho obľúbeného podniku, nezabudnite si všímať spomínané znaky. Práve tie vám zaručia ten skutočný zážitok z perfektne načapovaného piva.

Matejovu stupavskú prevádzku U Holuba navštevujú hostia z celého širokého okolia. Ako sa mu to podarilo dosiahnuť? „Čapujeme najlepšie pivo na svete a príkladne sa oň staráme. Ako sa hovorí, dobré sa pochváli samo - tak sa asi pochválilo a ľudia si nás našli. Sme malá rodinná prevádzka a myslím, že sa hostia u nás cítia dobre. Robíme všetko preto, aby si zákazník u nás pivo a jedlo vychutnal,“ odpovedá charizmatický Matej Holúbek, ktorý svoju dráhu výčapníka začal ako štamgast. Pivná kultúra Pilsner Urquell ho tak pohltila, že sa rozhodol posilňovať ju aj v domácej Stupave a v roku 2019 si otvoril vlastnú prevádzku.

Slovenský víťaz Matej Holúbek s českým víťazom Tomášom Krčmářom Zdroj: Plzeňský Prazdroj

Skutočný pôžitok z piva v troch štýloch čapovania

Vedeli ste, že existuje niekoľko štýlov čapovania piva Pilsner Urquell? Prvý z nich sa nazýva „hladinka“. Je to spôsob čapovania na jedenkrát, kedy výčapník najskôr vytvorí krémovú penu približne na tri prsty a pod ňu dočapuje pivo. Vznikne tak ideálny pomer piva a peny s výbornou chuťou. Vhodný štýl na ochutnávku alebo ako pivo na rozlúčku je „šnyt“. Obsahuje menšiu mieru piva s väčším podielom hustej peny, ktorá ho pred oxidáciou chráni dlhšie. Obľúbeným štýlom u žien je pre jeho sladšiu chuť takzvané „mlieko“. Je tvorené hustou penou jemnej chuti.

Zastavte sa na jedno čapované u tých najlepších

Pokiaľ si chcete vychutnať pivo od skutočných majstrov svojho remesla, navštívte stupavskú prevádzku U Holuba, kde vás bude čakať tohtoročný víťaz Matej Holúbek. V Havran Pube v Smoleniciach vám dokonalú hladinku načapuje Ivana Smolíková, ktorá sa umiestnila na druhom mieste a v púchovskej pivárni U Kronera sa na vás teší Nikola Haffnerová, ktorá tento rok získala pomyselný bronz.

Prehľad prevádzok, v ktorých vám pivo načapuje jeden z víťazov titulu Master Bartender osobne, nájdete na webe idesnapivo.sk, keď si vo filtri podnikov vyberiete voľbu Majster výčapný.

Ivana Smolíková sa umiestnila na druhom mieste a Nikola Haffnerová v súťaži získala pomyselný bronz Zdroj: Plzeňský Prazdroj