Hudobná časť na Pohode a aj tá v Bezdymovej zóne prinesie návštevníkom množstvo skvelých momentov. Nebude chýbať ani celovečerný párty program, o ktorý sa postará známy slovenský DJ a producent Pišta Kráľovič alias FVLCRVM počas IQOS NIGHT by FVLCRVM s jeho obľúbenými DJ setmi. V spolupráci s FVLCRVM zažijete v Bezdymovej zóne večer nabitý známymi hudobnými hviezdami ako BLAME YOUR GENES DJ Set, WHITHE DJ Set, WYME či SEAFUR. „V Bezdymovej zóne to bude taká euforickejšia párty verzia mňa, na čo sa dosť teším. Samozrejme zahrám si tam zopár mojich nových nevydaných originálov aj remixov. Na čo sa ale najviac teším, sú moji hostia, na ktorých DJ sety často rád chodím. Myslím, že sme tematicky aj žánrovo veľmi zladení, takže sa nebojím, že by sa tam niekto nebavil," hovorí FVLCRVM.

Ilustračné foto Zdroj: PMI

Pišta Kráľovič je taktiež spevákom a gitaristom v kapele NVMERI. Počas svojej kariéry vystúpil na mnohých prestížnych zahraničných festivaloch, napr. na festivale Eurosonic v Holandsku alebo Ment v Slovinsku. Bol zaradený do rádiových playlistov BBC Rádia a KEXP či spolupracoval s americkým producentom Machinedrumem, britskou umelkyňou BABii alebo českou hudobníčkou Annet X. V roku 2022 na festivale Pohoda vystúpil ako hlavná hviezda večerného programu na jednom z najväčších festivalových pódií. Aj toto leto bude nabité festivalmi, no nájde si čas aj na relax. „Festivaly sa dejú väčšinou v lete, takže ich nie je až taká kopa, zvyčajne do dvadsať. Myslím, že by som zvládol aj viac, ale momentálne mi takýto počet celkom vyhovuje. Síce neobsedím veľmi dlho inaktívny, dosť rád chodím k priľahlým jazerám s nádejným presvedčením, že viem dočítať viac ako 5 strán nejakej knihy. Nedarí sa. Ale aj 3 strany je nejaký progres," vysvetľuje FVLCRVM.

Ilustračné foto Zdroj: PMI

Tento rok bude zóna udržateľnejšia a zameraná na recykláciu. Počas dvoch dní 7. a 8.júla čaká návštevníkov skvelý program. Okrem zábavy, vizuálnych a zmyslových zážitkov, na vás čaká aj zaujímavá talkshow, ktorú povedie obľúbená komička Simona Salátová so skvelými hosťami na tému recyklácia tabakových zvyškov. O recykláciu a zodpovednejší prístup k prírode sa zaujíma aj Pišta Kráľovič alias FVLCRVM. „Recyklujem, hlavne plasty z obalov potravín. Pri tabakových výrobkoch je recyklácia tiež veľmi vhodná, keďže veľká časť sa v prírode rozkladá veľmi pomaly. Pomohol by podľa mňa tomu nejaký spätný benefit, ako to je momentálne u nás pri plastových fľašiach a plechovkách. Potom je tá adaptácia medzi ľuďmi oveľa jednoduchšia. Často by som však po víkende recykloval aj sám seba, ale našťastie robím z domu, takže v pondelky až tak neškodím svojmu prostrediu." Ako vníma FVLCRVM využívanie udržateľných či ekologických materiálov v hudobnom priemysle? „Myslím že hudobný priemysel je určite viac závislý od energie ako od materiálnych komodít. Hudobný priemysel, hlavne tá jeho odnož tvorby a živých vystúpení, funguje podľa mňa relatívne cirkulárne. Napríklad hudobné nástroje a vybavenie veľakrát vydrží aj dekády a menia majiteľa. Hodnota mnohých z nich časom dokonca stúpa. Ale keďže veľká časť tvorby prechádza na čisto digitálnu, tipnem si, že predaj klasických nástrojov všeobecne aj klesá. Môj jediný spotrebný materiál sú struny, paličky a sem tam káble a myslím, že s kovom a drevom si už celkom vieme poradiť, " dodáva.

Fanúšikovia jedného z najprogresívnejších slovenských producentov sa v blízkej budúcnosti majú na čo tešiť. FVLCRVM plánuje vydať svoje klubové podpultovky a pracuje na ďalších novinkách. „Zbiera sa mi dosť nevydaných skladieb, asi najviac ako som mal vôbec. Nechcem to ale unáhliť, takže stále premýšľam v akej forme to dám von. Čo je však iné, že robím viac spoluprác s ľuďmi aj z iných krajín a veľmi ma to baví, učím sa od každého niečo nové. Prvá vyjde už o pár týždňov. Takisto by som chcel vydať aj pár klubovejších “podpultoviek” a priebežne prestavať svoju audiovizuálnu show. Cítim, že to vieme urobiť ešte zaujímavejšie," prezrádza FVLCRVM.

Ilustračné foto Zdroj: PMI

Najväčšiu radosť z tvorby má FVLCRVM, keď vidí, kam skladba smeruje. Hudobne ho ovplyvňuje množstvo smerov a interpretov. „Strieda sa to, tých vplyvov je neuveriteľne veľa. Vždy ma, ale poteší keď ma inšpiruje niekto veľmi málo známy a narazím na tú hudbu náhodou. Cítim sa potom trošku ako taký neviditeľný patrón. A často sa to deje mimo algoritmov. Najlepšie sa mi tvorí zvyčajne práve vtedy, keď musím robiť niečo iné. Každopádne asi nemám konkrétny čas kedy to je lepšie alebo horšie, skôr keď sa ten song už posunie do roviny, kde viem kam to smeruje. Dovtedy to vie byť trochu frustrujúce, ale za to o to väčšia radosť, keď sa to potom prelomí, " vysvetľuje. Aký je hudobný sen medzinárodne uznávaného producenta? „Vlastne sa nič nemení, stále by som veľmi rád hral na nových miestach za hranicami a spolupracoval s ľuďmi, ktorých pravidelne sledujem a počúvam. Môj veľký sen s tým aj značne súvisí, veľmi by som chcel, aby mala východná Európa podobne silný hudobný trh naprieč krajinami, ako to má západný svet. Spoznávam tu viac a viac talentu, ale ešte stále býva vo väčšine uzamknutý v rámci krajiny, " uzatvára Pišta Kráľovič alias FVLCRVM.



Nenechajte si ujsť naživo hudobnú noc s FVLCRVM​ v Bezdymovej zóne na festivale Pohoda.

Harmonogram programu v Bezdymovej zóne Pohoda 2023:

(vstup iba pre osoby staršie ako 18 rokov)

Piatok 7.7.2023​

14:00 – 15:00 ECOBUTTNI SVET SVOJOU CESTOU (TALKSHOW​ + WORKSHOP)

15:30 ROZHOVOR S FVLCRVM​

16:00 MEET & GREET FVLCRVM

17:00 - 18:00 STAND-UP SIMONA SALÁTOVÁ​ & JOE TRENDY

18:15 MEET & GREET WITH SIMONA SALÁTOVÁ​

19:20 – 20:20 SEAFUR

21:40 – 22:40 BLAME YOUR GENES​ DJ Set

24:00 – 02:00 FVLCRVM



Sobota 8.7. 2023​

13:00 - 15:00 BRUNCH​ S DARČEKOVÝM PREKVAPENÍM

14:00 - 15:00 ADONXS KONCERT

15:30 ROZHOVOR SO SIMONOU SALÁTOVOU​

16:00 ROZHOVOR S ADONXS​

16:30 MEET & GREET ADONXS​

16:30 – 17:30 STAND-UP SIMONA SALÁTOVÁ ​& JAKUB ZITRON ŤAPÁK

17:45 MEET & GREET SIMONA SALÁTOVÁ​

19:20 – 20:20 WYME

21:40 – 22:40 WHITHE DJ Set

24:00 – 02:00 FVLCRVM