„Opäť a to po deviatykrát sme dokázali, že sme výnimočným a najlepším zamestnávateľom. Som neskutočne hrdý na to, že sa nám na Slovensku podarilo obhájiť certifikáciu Top Employer. Je to dôkaz toho, že právom patríme medzi najlepších a zároveň to odzrkadľuje fakt, že v tíme máme tých najlepších odborníkov. Počas uplynulých rokov sme čelili nezvyčajným výzvam, museli sme sa veľmi rýchlo prispôsobiť zmenám, ktoré pandémia a následne kríza priniesli. A aj napriek týmto neľahkým časom sa nám naďalej darí vytvárať vynikajúce pracovné podmienky pre našich zamestnancov. Ale to neznamená, že nám nechýba pokora. S týmto ocenením totiž prichádza záväzok robiť veci ešte lepšie a poskytovať ľuďom v tíme také pracovné prostredie a klímu, aby sa tu cítili čo najlepšie. Za ich vytrvalosť, nasedenie a pracovitosť si to zaslúžia. Spoločnými silami sa nám darí vytvárať jedinečné miesto, ktoré im pomáha v ich raste a zároveň s nimi rastie aj firma,“ uviedol Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko.

Získanie titulu Top Employer Slovensnko odráža dôraz, ktorý spoločnosť kladie na rozvoj stratégie získavania nových kolegov a ich začleňovanie do firemnej kultúry, na podporu rozvoja talentov a na budovanie prostredia založenom na inklúzii a diverzite. Spoločnosť Philip Morris svojich zamestnancov podporuje aj množstvom ďalších iniciatív a nástrojov, akými sú online workshopy, diskusné fóra alebo psychologická poradňa, ktorá zamestnancom pomáha s vyvážením súkromného a pracovného života pri práci z domu.

Ilustračné foto Zdroj: GettyImages

„V roku 2022 všetci naši kolegovia preukázali obrovskú ľudskosť v našej reakcii na prebiehajúci bezprecedentný konflikt na Ukrajine. Podporujeme sa, spolupracujeme a vzájomne si neustále pomáhame. Odrazom vzájomného dialógu, spokojnosti a hrdosti našich zamestnancov na to, čo robíme, je zvyšujúca sa smiera spokojnosti (eNPS) v pravidelných interných prieskumoch. Hrdosť našich zamestnancov sme ukázali aj v tohtoročnej zamestnaneckej kampani „Práca, ktorá mi rozumie“. Uvedomili sme si totiž, že najlepšími ambasádormi značky sú zamestnanci, a preto sme sa rozhodli vo vizuáloch našej kampane neosloviť modelky či modelov, ale reálnych zamestnancov Philip Morris. Ich skutočné tváre, záujmy a spätné väzby reálne odzrkadlili nielen samotných zamestnancov, ale aj autentickosť, hodnoty a nastavenie našej spoločnosti,“ uviedla Ľubomíra Lukáčová, riaditeľka pre ľudské zdroje Philip Morris Slovensko.

Celosvetovo bolo v rámci ocenenia Top Employer hodnotených 2052 spoločností. „Spoločnosť Philip Morris Slovensko dosiahla vo viacerých podkategóriách skóre 96% čo je nad celosvetovým priemerom všetkých spoločností a za čo sme veľmi vďační všetkým našim zamestnancom.,“ dodáva Lukáčová.

Spoločnosť Philip Morris ako prvá firma na Slovensku získala prestížnu tiež certifikáciu platovej rovnosti EQUAL-SALARY, ktorá kladie dôraz na rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Certifikáciu udeľuje švajčiarska Nadácia EQUAL-SALARY v spolupráci so Ženevskou univerzitou a poradenskou spoločnosťou PwC ako nezávislé potvrdenie rovnosti odmeňovania mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách.