Domáca knižnica vždy ukrýva vzácne poklady. Dobre sa pozrite, možno aj v tej vašej nájdete knihu od spisovateľa, východniara telom aj dušou Petra Karpinského. Pred rokmi si kládol otázku, prečo mladí dvadstaťroční Štúrovci píšu básničky a nesedia radšej pri pive v krčme. To ešte nevedel, že jeho kariéra odštartuje podobne, literárnymi večierkami na internáte. Spišskonovovešťanovi - ako o sebe hovorí, dopomohla napísať prvú knihu aj náhradná civilná vojenská služba. Nie je vraj nič depresívnejšie ako internát cez prázdniny, a tak popri diskusii s vrátničkou - jedinou osobu na palube – písal.



Dnes prednáša na Prešovskej univerzite v Prešove, venuje sa scenáristke, prekladateľstvu, ale aj herectvu. Je laureátom rady ocenení a jeho diela majú úspech i v zahraničí. Učarovala mu najmä tvorba pre detských čitateľov a nekonečný svet fantázie. Ako sám hovorí, muži sú predsa večnými deťmi, rozdiel je medzi mentálnym a fyzickým vekom, lebo človek sa stále cíti mladší ako v skutočnosti je. Pri písaní sa vždy snaží vžiť do pozície dieťaťa a premýšľa o tom, či by ho bavilo to, čo napísal. Deti vedia prekvapiť, hoci dospelí sa často nazdávajú, že sú naivné. „Niekedy si myslíme, že dieťa dokážeme opiť rožkom, no aj ono má svoje vlastné problémy, možno vníma svet inak ako my, ale nie je to naivné. To, že sa bábike odtrhne ruka, je v jeho svete ten najzávažnejší problém. Platí preto, že aj tá najmenšia ťažkosť dieťaťa je rovnako veľká, ako tá naša. Vnímanie detí by som nepodceňoval.“ Veď napokon, skúste si aj vy sami prelistovať detské knižky, možno v sebe objavíte tú kúzelnú radosť z obyčajného. Peter Karpinský ju na listy papiera prenáša už desaťročia.

Tým, ktorých láka vôňa knihy, pripomína, že hrdina nie je iba vzor v mužskom rode. Môže ním byť napríklad aj Adela, dievčatko, ktoré ochraňuje bratov i chorú mamku, hoci vyrastá v domove sociálnych služieb. Aj ona patrí medzi hrdinov z reálneho života, ktorí nepotrebujú byť niekým iným, napodobňovať. Predstavuje nám ich aj história a do príťažlivej formy ich dáva i tento kráľ príbehov. Ako jeden z mála na Slovensku skúma a vytvára komiks. Unikátnym spôsobom predkladá dejiny tak, ako ich nepoznáme, čím vyvracia laický pohľad, že komiks je len pre analfabetov. „Už dávno neplatí, že komiks sú iba Spidermanovia a káčerovia Donaldovia. Cez komiks sa dajú komunikovať aktuálne témy, politické problémy, preto to nie je čítanie pre naivných čitateľov.“



Podľa jeho vlastných slov, v školách sme sa vždy sústredili na svetovú históriu a popri tom zabúdame na to, čo máme doma. Naše dejiny sú rovnako pestré a pôsobivé ako dejiny iných európskych krajín. Napríklad, vedeli ste, že Spišská Nová Ves vychovala celebritu svojej doby? Je ňou Johannes Maletér, ktorý študoval v zahraničí, no vrátil sa, aby liečil krajanov. „Toto je osobnosť, ktorá je pre mňa vzorom. Mnohí ľudia vyhlasujú, že ich babka bola barónka, dedko zeman. Niekto múdry raz o takých ľuďoch povedal, že sú ako zemiaky – to, čo je na nich dobré, je pod zemou,“ dodáva s úsmevom. Osobnosťou za rok 2022 je od apríla tohto roka aj on sám, špeciálne ocenenie od Košického samosprávneho kraja si vyslúžil za dlhoročnú literárnu a umelecké tvorbu a za výsledky v pedagogickej a jazykovednej činnosti.

Aj napriek tomu, že už 25 rokov žije v Prešove, v srdci má rodný Spiš. „Spišská Nová Ves, je to mesto, ktoré je vo mne, je to mesto môjho detstva, aj keď som sa narodil v Gelnici. Rád sa idem pozrieť niekam inam, ale rád sa vraciam späť. My, východniari, sme takí - povieme si, že Viedeň je taká farebná, v Žiline na stanici zistíme, že je to tam troška depresívne, no a potom prídeme domov a zistíme, že to mesto nám chýbalo. To naše Slovensko. Našťastie, východniari sú akční, dokážu sa presadiť aj v prostredí, ktoré im nie je celkom blízke a možno je niekedy voči nim i nepriateľské. Zároveň máme v sebe aj troška peciválčiny. Často si povieme, že takto sme žili 100 rokov a takto aj dožijeme.“



Peter Karpinský napriek tomu hovorí, že východ a hlavne kraj ho ovplyvňujú v každom smere. Tento rozprávkar par excellence zas na oplátku desaťročia ovplyvňuje nejedného malého či veľkého čitateľa. Potešuje dušu riadkami čarovných príbehov, no bez zážitku nezostanú ani nadšenci komiksu. Veď ako sám tvrdí, čítanie je ako hľadanie skrytého pokladu.



