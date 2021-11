Záujem o spotrebné úvery medzi Slovákmi stále pretrváva. Vyplynulo to z jesenného prieskumu 365.bank, podľa ktorého si chce spotrebák v najbližších troch mesiacoch vziať takmer každý desiaty opýtaný. Peniaze chcú pritom Slováci využiť na praktické účely ako sú zveľadenie a rekonštrukcia bývania či dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti. Väčšina sa obracia na banky a žiada o sumu do 5000 eur.

Za pár minút a výhodne

Najvýhodnejší spotrebný úver na trhu aktuálne ponúka 365.bank s ročným úrokom od 3,65 %. Pre porovnanie, aktuálna priemerná úroková sadzba na nový spotrebiteľský úver trvajúci viac ako päť rokov sa podľa údajov NBS pohybuje na úrovni 7,65 % ročne. Pri pôžičke vo výške 10-tisíc eur na osem rokov je mesačná splátka na úrovni 140 eur a klient ju preplatí o 3 400 eur. Ak by ten istý úver načerpal s úrokovou sadzbou 3,65 % ročne, zaplatil by mesačne 120 eur a za celú dobu splácania by sa mu úver predražil iba o 1 540 eur, a teda by 1860 eur ušetril.

Ilustračné foto Zdroj: 365.bank

Okrem toho si klienti 365.bank môžu vybrať, či budú úver čerpať digitálne alebo osobne v rámci jej obchodných miest. Vďaka možnosti požiadania a čerpania úveru prostredníctvom mobilnej aplikácie, kde je proces plne digitálny, rýchly a bezpapierový, tak získajú peniaze do výšky 10-tisíc eur na svoj účet do 10 minút a s fixným úrokom 3,65 %. Klienti, ktorí preferujú osobný kontakt, môžu získať výhodný úver aj v pobočkách banky s čerpaním do výšky 30-tisíc eur s ročným úrokom od 3,65 %. Na oboch kanáloch pritom neplatia poplatok za poskytnutie úveru. Okrem výšky poskytnutého úveru je rozdielom medzi pôžičkou vybavenou cez aplikáciu a na pobočke aj typ pracovného pomeru žiadateľa. Digitálny úver môžu využiť klienti v zamestnaneckom pomere, v pobočke oň môžu požiadať aj klienti, ktorí nie sú zamestnancami.

Výhodný úrok od 3,65 % môžu získať klienti aj pri refinancovaní starších úverov. Prieskum Trišesťpäťky ukazuje, že každý štvrtý opýtaný, ktorý už má nejaký spotrebný úver, si plánuje vziať aj ďalší. Refinancovať pôvodný má v úmysle 35 % z nich, ďalších 30 % chce nový spotrebný úver využiť na rekonštrukciu bývania. S novou ponukou 365.bank pritom môžu ušetriť na splátkach stovky eur.

*Prieskum uskutočnila pre 365.bank agentúra 2muse na vzorke 1013 respondentov a uskutočnil sa koncom septembra 2021.