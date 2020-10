Ešte vážnejší problém ako doteraz to začne byť v budúcom roku, ak sa nezmení návrh štátneho rozpočtu. Štát v tomto roku mesačne platí za každého zo svojich poistencov iba 32 eur, hoci ich liečba v priemere stojí až 85 eur. Na ich liečbu preto poisťovne musia použiť odvody, ktoré zdravotným poisťovniam posielajú pracujúci. To však už vôbec nebude stačiť, pretože kvôli pandémii klesá počet zamestnaných, a teda aj suma od nich bude nižšia, než s akou sa pôvodne počítalo. Upozorňuje na to aj iniciatíva www.StopHazarduSoZdravim.sk

„Rešpektujeme všetky opatrenia vlády na zvládnutie pandémie a prosíme občanov o ich dodržiavanie a osobnú zodpovednosť. Zároveň ale musíme poukázať na riziká, ktoré so sebou prináša pandémia. Nižší rast miezd a zamestnanosti znamená menej peňazí na zdravotnú starostlivosť, pričom aktuálny návrh rozpočtu tento problém nerieši,“ upozorňuje Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Ak štát nebude v rozpočte kompenzovať výpadok príjmov kvôli pandémii a nezvýši svoju platbu za dôchodcov, deti, študentov, rodičov na materskej či nezamestnaných, na zdravotnú starostlivosť ostane výrazne menej peňazí. Pritom už dnes je problém s jej dostupnosťou, na niektoré výkony treba čakať, chýbajú lekári aj zdravotné sestry.

Dôvera má medzi svojimi 1,6 milióna poistencami takmer milión takých, za ktorých platí poistné štát a z toho 240-tisíc je poberateľov starobného dôchodku. Štát jej na nich mesačne pošle len 7,7 milióna eur, hoci mesačné náklady na ich liečbu sú 20,4 milióna eur.

„Riešenie existuje – stačí, keď štát zvýši svoje platby poistného za deti, dôchodcov či rodičov na materskej na úroveň 5 % z vymeriavacieho základu,“ zdôrazňuje Kultan. Stále je to menej ako v Čechách, ale v roku 2021 by to prinieslo zdravotníctvu o 560 miliónov viac, ako predpokladá súčasný návrh štátneho rozpočtu.

V Čechách totiž vláda aj kvôli pandémii rozhodla o zvýšení platby štátu za dôchodcov, deti či študentov z 39 eur mesačne na 64 eur mesačne na každého z nich, aby zabránila kolapsu zdravotníctva.