Národná petícia za zmenu, ktorú Hlas predstavil, chce priamo zapojiť občanov do rozhodovania o Slovensku. O prioritách novej vlády nerozhodnú politické strany, ale ľudia.

Petícia sa týka troch základných oblastí. Vrátiť do rúk štátu kontrolu nad strategickými energetickými spoločnosťami a zaviesť silnú ruku štátu nad trhom s potravinami. Garantovať dôchodcom skutočný 13. dôchodok a pomáhať rodinám a slabým. Znížiť platy politikov, ak sa nezastaví prepad životnej úrovne. Hlas vstúpi do budúcej vlády len s tými politickými stranami, ktoré budú rešpektovať rozhodnutie ľudí v petícii.



„Slovensko za posledné tri roky stagnuje a ľudia majú pocit, že začalo doslova cúvať. Jediným výsledkom Hegerovo-Matovičovej vlády je zdražovanie, kríza a chaos. Ľudia sú právom znepokojení a sklamaní. Musíme to zmeniť. Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá pracuje pre ľudí, zastaví zdražovanie a naštartuje ekonomiku,” povedal Peter Pellegrini pri predstavovaní petície.

Ilustračné foto Zdroj: HLAS - sociálna demokracia

Líder Hlasu už na marcovom kongrese strany vyhlásil, že spojencami HLASu sú občania, starostovia a primátori, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska a potrebujú akútnu pomoc od štátu. Ak živitelia rodín pracujú, riadne odvádzajú dane a odvody, musí ich chrániť silná ruka štátu od zdražovania energií, potravín a ostatných výdavkov každodenného života. „Nová vláda musí občanom garantovať, že energetické firmy nebudú zneužívať turbulentné obdobia cien energií na trhoch, aby zvyšovali svoje astronomické zisky na úkor bežných ľudí. Na Slovensku musí mať každý energetickú istotu, a to nielen v dodávkach energií, ale aj v ich stabilných a primeraných cenách. To isté sa týka aj neprimerane vysokých prirážok, ktoré si veľké korporácie dávajú na potraviny. Štát musí mať v energetike aj potravinách silnú ruku, aby ochránil vlastných občanov,“ hovorí o kompetenciách vlády expremiér Pellegrini. Vyhlásil, že nová koalícia nesmie kopírovať praktiky Hegerovo-Matovičovej vlády a nechať ľudí napospas drastickému zdražovaniu a upadajúcej životnej úrovni. Seniori musia mať garantovaný skutočný 13. dôchodok a rodiny a slabí mimoriadnu finančnú pomoc.



