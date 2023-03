Bývalá svetová supermodelka pôvodom z Československa sa vo svojej novej autobiografii spovedá o dlhoročnom manželstve s frontmanom The Cars, o starnutí, ženskej kráse, beauty priemysle, ale aj o tom, prečo sa na Instagram fotí bez filtra.

Svet spoznal jej tvár, keď bola ešte len dieťa. Rodičia Pavlíny Pořízkovej emigrovali do Švédska, keď mala ich dcérka len štyri roky, a znovu spolu začali žiť až v jej deviatich. Z československého dievčatka sa tak vo švédskych médiách stala „úbohá Pavlínka“, ktorú držia v komunistickej krajine ako rukojemníčku režimu. Táto skúsenosť navždy poznačila detstvo a dospievanie budúcej supermodelky, sformovala jej chápanie lásky a blízkosti, a predurčila jej ďalšie kroky.

Tie viedli mladučkú Pavlínu do Paríža, kde ako násťročná spoznávala svet modelingu, ktorý bol v tom čase naozaj nehanebne sexistický. Vo svojich memoároch s názvom Bez filtra , ktoré aktuálne vydáva slovenské rodinné vydavateľstvo Motýľ , Pavlína spomína na cestu od prvých fotení až po absolútne výslnie, korunované exkluzívnym kontraktom s Estée Lauder či fotenie prestížnej obálky Sports Illustrated.

Okrem modelingovej kariéry však v knihe majú nemalý priestor aj Pavlínine otvorené názory na krásu, kozmetický priemysel či starnutie, ženskú nahotu či peniaze. Jej eseje, ktoré sú skutočne bez filtra , sú pohladením pre duše všetkých žien, ktoré sa vyrovnávajú s pribúdajúcimi vráskami, no zároveň chcú starnúť sebavedomo a s gráciou, rebelujúc tak voči súčasnému tlaku vyzerať neustále mlado a bezchybne.

Na Pavlínu Pořízkovú sa ľudia celý život dívali, no teraz je pripravená, aby ju aj vypočuli.

Ďalšie inšpiratívne životopisné knihy nájdete na stráne vydavateľstva Motýľ.

Ilustračné foto Zdroj: vydavateľstvo Motýľ

Krása, na rozdiel od nádhery, nezávisí od hebkej žiarivej pokožky či symetrických čŕt. Krása nie je odkázaná na to, aby zodpovedala tomu, čo svet vôkol vás považuje za hodné pozornosti. Nejde o to, že krása sa nemôže spájať s mladosťou, môže. No nie je od mladosti závislá.- Pavlína Pořízková

Všetky modelky volali a aj volajú dievčatá. Bez ohľadu na ich vek. Prečo v modelingu nie sú žiadne ženy? Pretože dievča nevie povedať nie. Dievča nepozná svoju vlastnú silu. Dievča nepozná svoju hodnotu. Dievča chce, aby ho ostatní mali radi, a tak znáša veci, ktoré by znášať nemalo.- Pavlína Pořízková