Jej príprava vyzerala inak ako po minulé roky a mnoho sústredení sa preložilo. Tak to je aj v prípade novembrovej prípravy, ktorá sa z Nórska presúva do Švédska. Jej účasť na tohtoročnom Svetovom pohári vo fínskom Kontiolahti, ktorý sa má konať na prelome novembra a decembra, však zatiaľ ohrozená nie je.

Aj napriek náročnej situácii nestrácajú v tíme Fialky na tímovom duchu a sú rozhodnutí ísť naplno. Prezradila nám, čo si o koronokríze myslí a ako sa v rámci tímu podporujú.

Paulína Fialková Zdroj: archívPF

„Bol to pre mňa šok. Či som chcela alebo nechcela, musela som vypnúť fyzicky i psychicky,“ zdieľa svoje pocity spojené s pandémiou Paja – ako ju zvyknú volať jej najbližší. Najväčšia zmena oproti minulým rokom spočívala v tom, že po karanténe pokračovala v príprave v máji, neskôr absolvovala dve sústredenia a do zahraničia išla až v auguste. I keď vníma pozitíva núteného oddychu – dokázala relaxovať a upratať si v hlave, netají svoj názor: „Asi ako väčšina ľudí, by som bola veľmi rada, keby sa celá táto „cvokáreň“ skončila a vrátili sme sa do fungovania ako predtým. V tíme sme veľmi radi, že Svetový pohár bude, aj keď bude zvláštny. Nič na tom však nezmením a musím rešpektovať opatrenia.“

TÍM FIALKY

V týchto časoch si čoraz viac uvedomuje dôležitosť toho, akými ľuďmi sa človek obklopuje. Tím, s ktorým reprezentuje Slovensko na najvyššej športovej úrovni, spolu funguje už 5 rokov. „Keď hovorím o mojom tíme, musím spomenúť predovšetkým moju sestru Ivonu. Máme to šťastie, že môžeme ako dve sestry – rovnako zamerané športovkyne – tvoriť jeden individuálny tím. Hovoríme si Fialky. A máme okolo seba skupinu naozaj skvelých ľudí,“ s úsmevom vraví biatlonistka, ktorá pochádza z Čierneho Balogu na strednom Slovensku.

DRUHÁ RODINA

Paulíninou a Ivoninou najväčšou oporou je trénerka Anka Murínová, s ktorou spolupracujú od dorasteneckých a juniorských čias. Gro skupiny tvorí nový kondičný tréner Jakub Leštinský a výborný fyzioterapeut Jakub Hudák. „To sú po profesijnej stránke naši najbližší ľudia, s ktorými sa stretávam na dennej báze. A musím povedať – tento môj tím je ako moja druhá rodina. Trávime spolu väčšinu roka, doma aj v zahraničí – na pretekoch i na sústredeniach,“ vysvetľuje Paja.

Neoddeliteľnou zložkou aktívneho života je aj externý tím, ktorý Fialky podporuje na vybraných sústredeniach. Jeho súčasťou je Paulínin priateľ – skúsený diagnostik vo vojenskom športovom centre, manažéri, servismani. „A v neposlednom rade aj naša reálna rodinu, ktorá sa tiež zapája do pracovných záležitostí hlavne môj oco, ktorý dokáže strašne veľa vecí vybaviť. A super je, že sa stále rozrastáme. Som fakt vďačná za ľudí, vďaka ktorým môžem byť tam, kde som,“ hovorí 28-ročná športovkyňa.

TÍMOVÝ DUCH

Život celého tímu sa točí okolo biatlonu. Je preto dôležité, aby spolu dobre vychádzali a nerobili si to ťažšie. „Každá povaha je iná, a preto je dôležitý rešpekt – vyhýbame sa situáciám, ktoré by mohli byť jednému alebo druhému nepríjemné. Na druhej strane, ako tím potrebujeme spolu nielen makať, ale sa aj zabaviť,“ opisuje biatlonistka aj tento dôležitý aspekt ich fungovania. „Za tie roky spolupráce sme sa naozaj zžili, máme kopec humorných situácií a samozrejme, aj interných „fórikov“, ktoré nám pomáhajú odreagovať sa,“ v úsmevom objasňuje Paja.

Sezóna pre Fialky býva nielen fyzicky, ale aj psychicky náročná. Veľa času sú v zahraničí, a preto Paulína vníma ako veľké pozitívum, že je v jednom športovom tíme spolu so sestrou Ivonou. „Je super, že sme pri sebe a pomáhame si. Sme rozdielne, povahou aj fyzickými danosťami, ale rozumieme si. Napriek tomu, že biatlon je individuálny šport a obe sme v rovnakej kategórii – v podstate sme si konkurenciou – sa podporujeme a navzájom si prajeme,“ úprimne hovorí Paulína, ktorá nenecháva nič na náhodu. Ako sama tvrdí, nečaká, čo život prinesie, pretože v športe to tak nefunguje. „Považujem sa za nekompromisnú a veľmi prísnu osobu voči sebe. Skrátka, keď si stanovím cieľ, idem za ním. A platí to aj o mojom vzťahu k ostatným v tíme. Keď máme spoločný cieľ, očakávam od nich, že do toho pôjdu rovnako naplno,“ uzatvára biatlonová jednotka Paulína Fialková.

Biatlonistka Paulína Fialková úspešne reprezentuje Slovensko na pretekoch Svetového pohára, Majstrovstvách sveta v biatlone a zúčastnila sa aj na ostatných dvoch Zimných olympijských hrách – v Soči a Pchjongčchangu. Je držiteľkou ocenenia Slovenka roka v kategórii šport za rok 2019.

Minulý rok sa stala aj hrdou ambasádorkou športovej značky 4F, ktorej kolekcie sú určené pre každého, kto hľadá funkčné oblečenie a doplnky top kvality, bez ohľadu na to, či je profesionál alebo s aktívnejším životným štýlom len začína. Paulína svojím osobným príbehom nielen podporuje myšlienku aktuálnej imidžovej kampane 4F, zároveň je aj súčasťou tímu 4F, ktorý hlása, že za každým víťazstvom, veľkým či malým, za každou prekonanou prekážkou i dosiahnutým novým rekordom je tím. Zámerom globálnej kampane, ktorej súčasťou je 39 športovcov i ambasádorov zo štyroch krajín, je vyzdvihnúť hodnotu ľudí okolo seba a motivovať k pestovaniu tímového ducha počas športu aj mimo neho. Ak si chcete o myšlienke kampane 4F „Spolu sme tím“ a jej aktuálnej ponuke zistiť viac, navštívte stránku 4F.

