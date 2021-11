Kupujete nové auto? Bez ohľadu na to, či len nedávno opustilo výrobnú linku alebo už má najazdených niekoľko desiatok tisíc kilometrov, za úvahu určite stojí aj havarijné poistenie, známe aj ako KASKO. Ktorých päť argumentov by ste pred rozhodnutím nemali prehliadnuť?

Päť vecí, ktoré by ste mali vedieť o havarijnom poistení

1. Aj dobrý vodič potrebuje KASKO

Aj keby ste mali najazdených niekoľko stotisíc kilometrov bez nehody, netreba zabúdať na jedno – k škodám na aute, na ktoré ste si roky šetrili, prípadne ho stále splácate, môžete prísť za okolností, ktoré nijako neovplyvníte. Stačí letné krupobitie a vaša karoséria získa v priebehu pár minút povrchovú „úpravu“, ktorá odľahčí peňaženku o stovky eur. Nehovoriac o neprajných susedoch, bezohľadných vandaloch, stretoch s divou zverou, padnutých stromoch či zaplavených uliciach. Alebo zlodejoch, ktorí vás pripravia v lepšom prípade o batožinu, v tom najhoršom o celé auto na tom istom mieste, kde roky „bezpečne“ parkujete. „Priemerná výška škody hradená z havarijného poistenia našich klientov v minulom roku predstavovala sumu takmer 1 200 eur, priemerné ročné poistné za KASKO sa pritom v závislosti od veku vodiča a hodnoty auta začína už na 200 eur,“ hovorí Dušan Zemánek, riaditeľ úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne.

2. KASKO nemusí byť drahé

Najčastejším argumentom proti havarijnému poisteniu je jeho cena. Vedeli ste však, že ju môžete ovplyvniť? Ak napríklad patríte k skvelým vodičom spomínaným vyššie, máte všetky predpoklady získať zľavu, resp. bonus až 70 % za bezškodový priebeh. Rovnako tak cena poistky závisí od miery spoluúčasti, ktorú si sami zvolíte – platí pravidlo, čím vyššia, tým menej zaplatíte. Ušetriť môžete aj v prípade, že ročné poistné uhradíte namiesto viacerých splátok jednorazovo. „KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka k havarijnému poisteniu dva bezplatné benefity – poistenie skla a poistenie batožiny. Navyše, do 31. decembra 2021 poskytujeme na havarijné poistenie zvýhodnenú cenu poistného,“ hovorí D. Zemánek.

TIP: Pri uzatváraní poistenia dajte poisťovni súhlas s elektronickou komunikáciou. Všetky potrebné informácie a avíza vám tak prídu priamo do e-mailovej schránky a bez zbytočného papierovania vyriešite aj prípadné poistné udalosti.

Ilustračné foto Zdroj: AdobeStock

3. KASKO je aj pre staršie vozidlá

Staršie vozidlá mávajú poruchy častejšie ako nové a uzavretím havarijného poistenia získate okrem iného aj nárok na bezplatné odtiahnutie vozidla, náhradné vozidlo a iné asistenčné služby. Taktiež myslite na to, že havarijné poistenie sa vzťahuje aj na čiastkové škody, ktoré s vekom auta nemusia súvisieť. V prípade najčastejších škôd ako sú napríklad oškreté dvere, odrazené spätné zrkadlo alebo preliačený nárazník vám poisťovňa uhradí náhradné diely v nových cenách. Preplatí teda náklady za opravu a v niektorých prípadoch sa samotné vozidlo aj zhodnotí. „Vo všeobecnosti sa dá povedať, že havarijné poistenie je vhodné pre všetky vozidlá s vekom do 15 rokov od prvej registrácie,“ odporúča D. Zemánek z KOMUNÁLNEJ poisťovne.

4. KASKO môže ušetriť čas

Mali ste nehodu, ktorú zavinil iný vodič? Ak chcete mať to svoje v poriadku čo najskôr a v overenom servise, škodu si môžete uplatniť aj zo svojho havarijného poistenia. Nehrozia vám pritom žiadne ďalšie výdaje – nebude vám odpočítaná amortizácia, tzn. opotrebenie dielov. Ak svojej poisťovni nahlásite všetky potrebné údaje, poistná udalosť nebude mať žiaden vplyv na cenu vášho poistenia v ďalších rokoch. Toto riešenie je často aj rýchlejšie, stačí si vybrať partnerský servis poisťovne, auto odovzdať a peniaze poisťovňa vyplatí priamo servisu.

TIP: Poistite si havarijné poistenie online – stačí zadať evidenčné číslo vozidla a návrh poistnej zmluvy Vám zašleme elektronicky. Viac informácií TU.

Ilustračné foto Zdroj: KOMUNÁLNA poisťovňa

5. S KASKO-m vaše auto nestráca hodnotu

Pri uzatváraní havarijného poistenia si môžete navyše dojednať pripoistenie finančnej straty GAP, ktoré sa vzťahuje na prípad krádeže alebo autonehody, pri ktorej by došlo k totálnej škode (vrátane poškodenia živlom). Poistenie GAP vám uhradí rozdiel medzi všeobecnou hodnotou auta a jeho nadobúdacou cenou. S narastajúcim vekom vozidla klesá jeho hodnota., to znamená, že ak ste vozidlo pôvodne kúpili za 15 000 eur, o tri roky môže byť jeho všeobecná cena vyčíslená na 9 000 eur. „Ak vám vozidlo v tejto dobe ukradnú, alebo dôjde k jeho totálnemu zničeniu, poisťovňa vám vyplatí plnenie z bežnej havarijnej poistky, teda 9 000 eur a tiež plnenie z poistenia GAP, čo je rozdiel medzi nadobúdacou cenou a aktuálnou trhovou hodnotou vozidla, teda 6 000 eur. Dokopy tak dostanete pôvodnú sumu, za akú ste vozidlo kúpili,“ vysvetľuje D. Zemánek a dodáva: „Poistenie GAP odporúčam najmä pri nové vozidlá a pri financovaní auta na leasing či úver. Ak by totiž poistné plnenie nedosiahlo celkovú hodnotu zostávajúcich splátok, rozdiel bude leasingová spoločnosť vymáhať od vás.“