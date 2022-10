Hoci bolo Nové Mesto jednou z prvých mestských častí, ktoré zaviedli parkovaciu politiku, dnes je Rudolf Kusý sklamaný z toho, aký nefunkčný je parkovací systém v praxi.

„Bratislava je džungľa rôznych pravidiel, značení a aplikácií, ktoré sú v jednotlivých mestských častiach iné,“ upozorňuje trojnásobný starosta a kandidát na primátora. Zámerom parkovacej politiky bolo uľahčiť Bratislavčanom parkovanie a zabezpečiť, aby po príchode domov mali kde zaparkovať.

Ulice Nového Mesta sa totiž začali meniť na odstavné parkoviská pre ľudí prichádzajúcich do Bratislavy, takže sa neraz stalo, že Bratislavčania nemali voľné parkovacie miesta pred vlastnými bytmi. A práve týmto nepríjemnostiam mala zabrániť parkovacia politika.

Auto nie je luxus, ale nutnosť

Z parkovacej politiky sa však podľa Rudolfa Kusého stal trest za to, že ľudia jazdia autami a nie mestskou hromadnou dopravou.

Parkovacia politika, ktorú zaviedol aktuálny primátor Bratislavy Matúš Vallo, nesprehľadnila parkovanie v hlavnom meste. Práve naopak – chaotické pravidlá, rôzne značenia a zbytočné aplikácie nútia zmätených vodičov, aby parkovali kade-tade a dúfali, že nedostanú vysokú pokutu.

„V systéme sa neorientujú ani rodení bratislavskí šoféri.“

Pokuty za nesprávne parkovanie v Bratislave sú navyše vyššie než v susednej Viedni či v Prahe. Viedenskí vodiči zaplatia za priestupok zhruba 35 eur, v Prahe je pokuta v prepočte asi 20 eur.

Ilustračné foto Zdroj: Rudolf Kusý

„V týchto dňoch dostávajú Bratislavčania pokuty vo výške 78 eur, a to v situácii, kedy sa ani rodení bratislavskí šoféri nevedia v systéme orientovať,“ hovorí Rudolf Kusý.

Starosta súhlasí, že v Bratislave je potrebné znížiť počet áut, no trestať vodičov parkovacou politikou považuje za nesprávne. Zavádzanie nových daní, chaotický parkovací systém a vysoké pokuty nepovažuje za spôsob, ktorý by motivoval ľudí k využívaniu MHD.

Jedno auto v rodine Rudolf Kusý nevníma ako luxus, ale častokrát ako nutnosť. Kľúčom k zníženiu počtu áut v bratislavských uliciach je podľa neho skvalitnenie MHD, vybudovanie nových električkových trás či zapojenie vlakov. Dostupnejšia a kvalitnejšia hromadná doprava umožní Bratislavčanom pohodlné cestovanie aj bez využitia vlastných áut.

Nová parkovacia politika a bezplatné parkovanie

Aktuálny systém parkovania má podľa trojnásobného starostu množstvo chýb, ktoré je nutné odstrániť. Nová parkovacia politika by mala byť prepracovaná, prehľadná a dostupná pre každého vodiča.

Kusý okrem iného kritizuje aj nutnosť vlastniť smartfón. Platba za parkovanie cez aplikáciu totiž nemyslí na ľudí, ktorí nemajú múdry telefón či internet v mobile.

„Kým sa nezmení chaotický parkovací systém, mali by sa odpustiť pokuty.“

Aby bolo parkovanie v Bratislave konečne prehľadné, je nevyhnutné nastaviť jednotný a zrozumiteľný systém parkovania v celej Bratislave. Každá mestská časť by mala byť samostatnou parkovacou zónou, platenie by malo byť možné prostredníctvom SMS a aplikácie.

Rudolf Kusý navrhuje aj zvýhodnenie Bratislavčanov, pre ktorých by bolo bezplatné parkovanie s výnimkou zón, kde je veľký pretlak áut (napr. centrum, Tehelné pole či lokalita 500 bytov) a tiež bezplatné parkovanie do 16-tej hodiny v týchto zónach. Namiesto Bratislavčanov by tak za parkovanie platili mimo-bratislavskí vodiči, ktorí denne do hlavného mesta prichádzajú. Zároveň by mali mať Bratislavčania nárok aj na bezplatné parkovanie pre prvé auto.

Kusý dodáva, že kým sa nezmení chaotický parkovací systém, je treba odpustiť Bratislavčanom aj pokuty za parkovanie.

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 3005/5, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 42254515

Dodávateľ: Temper Communication, a.s., Na Březince 6, 150 00 Praha, Česká republika, IČO: 29043620