Rúško, dezinfekcia pri vchode, obmedzený počet nákupných košíkov a vozíkov, na to všetko sme si už zvykli. Alebo, že by nie? Známy komik Michael Szatmary v tom má jasno. Pozrite sa, aké nákupné dilemy rieši, a v akých situáciách ho humor neopúšťa ani v predajni potravín.

Korona priniesla do obchodov nové a často aj úsmevné dilemy. Môžem naberať pečivo vo svojich rukaviciach alebo si musím dať aj tie na pečivo? A čo tak všetko naraz? Veď nič nie je dôležitejšie ako bezpečnosť a ohľaduplnosť k ostatným. Keď Michael chce, zvládne to aj bez dozoru svojej partnerky. V predajni BILLA preveril dezinfekciu pri vstupe a vyskúšal si, aké to je vyberať potraviny najprv očami až potom rukami, či používať rukavice a kliešte pri manipulácii s pečivom. Toto sú zásady, ktoré sa snaží supermarket BILLA pomocou praktických rád v predajniach, učiť svojich zákazníkov. Zodpovedným nákupom totiž chránime nielen seba, ale aj ostatných.

BILLA okrem toho pravidelne čistí a dezinfikuje svoje prevádzky, pečivo je pripravené a skladované v oddelených priestoroch a všetci zamestnanci používajú ochranné pomôcky ako rúška a rukavice. Navyše, spoločnosť niekoľkokrát denne kontroluje aj ovocie a zeleninu, aby boli vždy čerstvé.

Pozrite si video a presvedčte sa, ako zvládol zodpovedný nákup známy komik. Neuveríte, nad čím všetkým pritom rozmýšľal.