Pri bežnej komunikácii si človek možno ani neuvedomí, že respirátory dokážu stlmiť reč až o 20 decibelov. To je už dosť na to, aby deti s poruchou sluchu nepočuli dobre výklad svojho učiteľa, alebo reč svojich spolužiakov. Rúška zároveň prekrývajú ústa, čo znamená, že nepočujúci nemôže ani odzerať reč (čítať z pier).

Aj dištančné vzdelávanie, pri ktorom sa rúška nepoužívajú, prinieslo pre tieto deti novú výzvu. “Pri dištančnom vzdelávaní je pre deti s poruchou sluchu náročné rozumieť reči učiteľa, alebo spolužiaka, keď naraz rozpráva viac detí, alebo počuť ruchy na pozadí”, hovorí Danka, mama 7-ročného Alexa. Alex má ťažkú poruchu sluchu na oboch uškách. Vďaka správne nastaveným sluchovým pomôckam a sluchovej rehabilitácii od ranného veku je dnes, tak ako aj iné deti s poruchou sluchu, úspešne integrovaný do bežnej školy. Alex vie zrozumiteľne hovoriť, počuje prednášané učivo a v čase pred pandémiou v škole “zápasil” len s angličtinou.

“Rovnako, ako zrejme všetci rodičia školopovinných detí, tak aj mnohí rodičia nepočujúcich detí musia často suplovať pedagogickú výuku. K tejto “bežnej” výzve treba v týchto rodinách nahrádzať aj logopedické a špeciálno-pedagogické intervencie, ktoré rozvíjajú komunikáciu detí”, hovorí Ľubka Majtánová, rodičovská poradkyňa Občianskeho združenia Nepočujúce dieťa.

Občianske združenie Nepočujúce dieťa poskytuje pre rodičov detí s poruchou sluchu rodičovské poradenstvo. Pomáha im zorientovať sa v rôznych témach, prepája ich na skúsené odborníčka a odborníkov. V týchto dňoch spustilo OZ Nepočujúce dieťa aj zbierku na podporu rodičovského poradenstva - ZAPNI SI ZVUK. Podporiť ho môžte tu: bit.ly/zapninamzvuk.

V OZ Nepočujúce dieťa sa rozhodli zistiť o problémoch detí s poruchou sluchu v oblasti výchovy a vzdelávania viac a tak v spolupráci s profesorkou Darinou Tarcsiovou zrealizovali prieskum medzi rodičmi. Novým, no možno nie úplne prekvapivým zistením bolo, že zvládnutie vzdelávania počas obdobia pandémie je náročnejšie pre nepočujúcich rodičov nepočujúcich detí. Zrejme najväčšou výzvou v rámci dištančného vzdelávania na špeciálnych, ale aj na bežných školách je udržanie pozornosti a komunikácie detí s poruchou sluchu.

“Menšie skupiny na špeciálnych školách majú výhodu, pretože dokážu lepšie udržať pozornosť detí. Na druhej strane uviedli všetci rodičia, až na jedného, že pre napredovanie detí bola potrebná pomoc rodičov. Platí to pre bežné aj pre špeciálne školy”, hovorí autorka prieskumu Darina Tarcsiová.

Mnoho nepočujúcich rodičov sa v rámci prieskumu zdôverilo s tým, že pre nich bolo ťažké vysvetľovať učivo napríklad vo fyzike a chémii. Tu môžu pomôcť počujúci príbuzní tak, ako to robia aj v rodine nepočujúcej maminy Ivanky s dvoma nepočujúcimi deťmi, kde sa osvedčila súdržnosť.

“Ak sa to len trocha dá, poproste príbuzných o pomoc. Pomôžu s bežnými úkonmi, ako je vziať deti na ihrisko, či prechádzku a taktiež aj so školskými úlohami, cudzím jazykom, s kontrolou správnosti čítania. A oni to radi urobia. Aspoň v našej rodine to funguje, “ uviedla Dana, počujúca dvojnásobná babka, ktorá v rodine svojej nepočujúcej dcéry Ivanky často a s láskou pomáha.

Pandémia do niektorých rodín priniesla možno viac rodinnej súdržnosti. Aj pre rodiny však vzdelávanie v rámci pandémie prináša väčšiu finančnú záťaž.

“Chýbala nám finančná podpora na zakúpenie tabletov, keďže máme viac detí a v rámci dištančného vzdelávania nemohli byť všetci pripojení na jednom zariadení. Bolo to náročné obdobie, keďže ako matka 6 detí som musela nahrádzať aj učiteľa”, dopĺňa mama Anna, ktorých najmladší syn má poruchu sluchu.

Porucha sluchu prináša do života všetkých detí s poruchou sluchu limity. Aj dieťa, ktoré v ideálnych podmienkach dobre počuje reč, rozumie a pekne hovorí, má neraz v škole, kde pribudne hluk a šum problém s komunikáciou. Špecifiká komunikácie týchto detí priniesli v čase pandémie nové výzvy nielen pre pedagógov, spolužiakov ale aj pre samotné deti. Je preto kľúčové, aby rodičia vedeli ako s pedagógmi aj dieťaťom hovoriť a vysvetľovať novú situáciu.

“Aj na takéto otázky máme v Rodičovskej poradni OZ Nepočujúce dieťa pripravené pre rodičov a pedagógom odpovede. Predovšetkým ich vieme odporučiť na odborníkov, zaslať informačné materiály, inštruktážne videá”, hovorí Ľubka Majtánová.

Množstvo užitočných informácii si môžete tiež bezplatne vyhľadať v knihách Máme dieťa s poruchou sluchu 1 a 2 na portáli www.nepocujucedieta.sk

