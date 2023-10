Dotyk je najlepší spôsob komunikácie s predčasniatkami

„Je vedecky dokázané, že dotyk rodiča a jeho predčasne narodeného dieťaťa má viaceré benefity. Je liekom, ktorý pomáha stabilizovať základné životné funkcie dieťaťa ako srdcovú činnosť či dýchanie, urýchľuje dozrievanie centrálnej sústavy a zlepšuje toleranciu stravy. Pre dieťa znamená dotyk jeho rodiča aj bezpečie, stimuláciu psychomotorického vývoja, vylučujú sa látky znižujúce jeho stresovú záťaž, stabilizuje sa termoregulácia. Dotyk sa v prípade predčasniatok vníma aj z pohľadu duševnej starostlivosti a blízkosti, ktoré majú význam práve pri dočasnom odlúčení po predčasnom pôrode, kedy je častokrát ohrozené aj zdravie matky. A v neposlednom rade môžeme vnímať dotyk ako lepšiu budúcnosť, keďže dieťatko vďaka tomu lepšie prospieva a skracuje sa aj doba jeho hospitalizácie,“ vysvetľuje Mgr. Ľubica Kaiserová, staničná sestra na Novorodeneckej klinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda UMB a zároveň prezidentka OZ malíček.

Podľa štatistík takmer tretina rodičov predčasne narodených detí považuje výmenu plienky za rovnako dôležitú ako samotný dotyk s bábätkom. „Význam plienok pre predčasniatka je viacnásobný – kopírujú požiadavky a potreby predčasne narodených detí, z ktorých mnoho nedosahuje po narodení ani 1 kg. Navyše uľahčujú zdravotníckemu personálu opakované úkony s bábätkom, keďže nie sú zaťažení prispôsobovaním iných pomôcok na tento účel a v neposlednom rade, rodičia majú v náročnej životnej situácii aspoň o túto starosť, hľadať na trhu malinké plienky, menej,” dodáva Mgr. Ľubica Kaiserová.

Predčasne narodeným deťom dlhodobo pomáha aj značka Pampers v spolupráci s OZ malíček a dm drogerie markt, a to svojimi plienočkami navrhnutými pre potreby predčasniatok, ktoré pravidelne daruje do všetkých perinatologických centier na Slovensku. Vďaka tejto spolupráci sa pozerá na ich lepší štart do života a, okrem iného, aj na budúcnosť týchto bábätiek, keďže nemocniciam sa pomáha aj materiálne, či nákupom špeciálneho prístroja na korekciu zraku, keďže jedným z najčastejších problémov predčasniatok sú v dôsledku ich nedozretlosti aj problémy s očkami.

Pampers Preemies boli špeciálne vyvinuté v spolupráci so zdravotnými sestrami z novorodeneckých JIS oddelení, nakoľko bežné plienky pre novorodencov sú pre predčasniatka príliš veľké a nevyhovujú ich potrebám. Sú určené aj pre tie najmenšie a najzranitelnejšie detičky s váhou od 500 do 2 300 gramov, pričom sa prihliada na tvar telíčka predčasniatok, aby im umožnili zdravý telesný vývoj, potrebné pohodlie a dopriali pokojný spánok nevyhnutný pre ich ďalší správny vývoj.

„Plienky Pampers sú dlhodobo synonymom pohodlia a jemného dotyku s pokožkou bábätka. Pri predčasne narodených deťoch je príjemný pocit ešte dôležitejší, pretože ich telíčko je krehké, koža citlivá a náchylná na poranenia. Dotyk je spôsob, akým predčasniatka cítia lásku svojich rodičov. Pomáha im pri vývoji a zdravom prosperovaní, aby mohli čím skôr odísť z nemocnice do domáceho prostredia a tešiť sa z láskyplného spojenia s najbližšími,“ hovorí Denisa Žideková, Brand Manager Pampers, Procter & Gamble.

Ambasádorkou projektu je už niekoľko rokov Kristína Tormová, obľúbená mamička troch detí, ktorej prvé dve dcérky – dvojičky Matilda a Ela sa narodili predčasne. Teraz sú to už našťastie veľké, zdravé školáčky. Prečo nedá dopustiť na projekt s predčasniatkami? „Cítim vďačnosť. Nikdy nebudem vedieť všetkým tým ľuďom vrátiť to, čo pre nás urobili. Je pre mňa dôležité pripomínať si, čo sme zažili. Dievčatá sa narodili predčasne, lebo jedna z nich nerástla a keby ich tam nechali, nemuselo by to dopadnúť dobre. Vďakabohu na to prišli včas. Dostala som kopec múdrych informácii, boli k nám trpezliví, povzbudzovali nás. Tam som pochopila, že toto je to, čo pomáha. Podpora. A síce nikdy nebudem môcť personálu z nemocnice vrátiť to, že nás zachránili, ale môžem aspoň ambasádorovať a pomáhať tak iným predčasniatkovým rodičom. Je to pre mňa veľká pocta, že môžem byť súčasťou predčastniatkovského tímu.“

Bola to jedna z najsilnejších vecí, aké som zažila

Kristína Tormová opisuje, akú dôležitú úlohu zohrával v prvých ťažkých dňoch pre jej predčasniatka láskyplný dotyk: „Môj úplne prvý kontakt s našimi dievkami bol až po vyše 24 hodinách po pôrode. Pri dievčatách v inkubátoroch som sedela v nemocnici celé dni. Na striedačku som pchala ruky do jedného, potom do druhého inkubátora. To bolo prvé dni moje materstvo. A len sledovať, či nezačnú pípať prístroje pri zastavení dýchania, alebo niečo iné… Ale nemám na to zlé spomienky. Naopak, bola som taká vďačná, že žijú a že majú takú úžasnú lekársku starostlivosť, že každým tým dotykom cez tie inkubátorové diery som mala väčšiu istotu, že to dáme. Naučili ma hneď prvé dni ich života, že im môžem veriť a nemusím sa o ne báť.“

Prvý plnohodnotný dotyk s dcérkami bol pre známu mamu najsilnejším zážitkom v jej doterajšom živote. „Akonáhle sa dalo, približne po troch dňoch (druhú dcérku až po týždni kvôli zdravotným ťažkostiam) nám dievky dali na “klokankovanie”, koža na kožu, trčali z nich kadejaké hadice, vyzerali ako mimozemské korytnačky, lebo nemali takmer žiaden tuk a boli najkrajšie na svete… Toto bola jedna z najsilnejších vecí, aké som v živote zažila. Lebo tak nám bolo dobre. Byť najbližšie, ako sa dá, počúvať vzájomne tlkot srdca…. Keď na mňa prvýkrát položili našu dcéru, krehkú a takú maličkú, že som nikdy nič menšie nevidela, povedala som len: “Ahoj, to som ja.” A ona prudko otočila svoju hlavičku smerom ku mne, za mojim hlasom, ktorý bol naraz tak blízko, ako bola zvyknutá z bruškových čias. Spoznala ma. No a odvtedy som ich nepustila. Aj keď im o rok budú dobré moje topánky. Na čo sa dve tretiny našej ženskej kompánie nesmierne tešia.“

Podporiť predčasne narodené bábätká môžete aj vy svojim nákupom akýchkoľvek plienok značky Pampers v e-shope mojadm.sk a v ktorejkoľvek predajni dm drogerie markt na území Slovenskej republiky od 1. 10. do 30. 11. 2023. Každým nákupom pomôžete pokryť náklad na darovanie 1 plienočky Pampers Preemies Protection pre predčasniatka na Slovensku. Ďalšie informácie na Pampers.cz/preemies.