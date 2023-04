Trasy pre bežcov vyskúšali už 16.4. na Devíne ambasádori Behaj lesmi, medzi ktorých patrí napríklad známa slovenská biatlonistka Paulína Fialková. Ambasádorov seriálu Behaj lesmi už tradične vybavila švajčiarska značka On.

Pre všetkých bežcov budú na výber trasy dlhé 12 km a 22 km. Samozrejmosťou je charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN s dĺžkou približne 4 km. Hlavným partnerom behu je Nadácia TV JOJ a spoločne s Behaj lesmi tento rok podporia neziskovú organizáciu IPčko, ktorá sa zaoberá duševným zdravím mladých ľudí. V rámci svoje pracovnej náplne denne riešia prípady samovrážd, depresií, ale aj psychologické poradenstvo. Len v minulom roku zaznamenali 178 234 pomáhajúcich a krízových komunikácií.

Ilustračné foto Zdroj: Behaj lesmi

Bežci sa môžu na Devíne tešiť na krásne výhľady z Devínskej Kobyly a vychutnať si pohľad na sútok Dunaja a Moravy. Na trase sú nádherné a voňavé prebehy cez láne medvedieho cesnaku.

Na všetkých pretekoch Behaj lesmi budú detské preteky, ktorých titulárny partner sú lekárne Dr.Max . Na svoje si prídu najmenšie deti (ročník narodenia 2019 a mladší) a aj predškoláci či mladší a starší žiaci.

Ilustračné foto Zdroj: Behaj lesmi

Seriál Behaj lesmi je známy aj silnou ekologickou myšlienkou, za ktorou spolu s organizátormi stoja v úlohe hlavného partnera ekológie rovnako ako v minulosti lekárne Dr.Max. Na všetkých pretekoch sa používajú tzv. Speedcupy, ktoré majú všetci účastníci vďaka zadarmo. Sú to ľahučké (10 g) kelímky, ktoré nesú pretekári so sebou a na občerstvovacích zastávkach na trati do nich dostanú nápoj. Jednou z kľúčových aktivít je vďaka Dr.Max aj ekologické značenie trás v lese, ktoré je 100 % rozložiteľné v prírode.

Medaile pre bežcov sú vyrobené z rozložiteľného bioplastu, ktorý má svoj základ v kukurici a obilných zrnách. Medaila je charakteristická pre každú lokalitu. Obsahuje vrstevnice daného miesta a bežci si tak odnesú mapu na pamiatku signifikantnú pre každé miesto. Diplomy sú z hubového mycélia, ktoré sa v prírode nielen rozloží, ale dokonca slúži ako hnojivo.

Organizátori Behaj lesmi spoločne s lekárňami Dr.Max a iniciatívou Upracme Slovensko odštartovali pomyselnú bežeckú sezónu aprílovým víkendom, kedy zorganizovali tzv. ploggingom. V rôznych lokalitách po celom Slovensku pri behu upratali časť mesta, dediny alebo parku.

Pre všetkých pretekárov sú pripravené darčeky od partnerov, aktivity v zázemí pre celé rodiny a plno ďalších prekvapení.