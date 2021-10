OTP Banka a ČSOB sa definitívne spojili. Klientom to prináša hneď viacero výhod.

Spojenie OTP Banky a ČSOB bude pre vás znamenať rozšírenie produktového portfólia, tretiu najväčšiu sieť bankomatov, dostupnejšie pobočky, možnosť spravovať svoje financie pohodlne online vďaka kontinuálnym investíciám do tejto oblasti a istotu stability vo väčšej, zlúčenej banke.

To znamená, že zlúčením OTP Banky a ČSOB sa stávate klientkou alebo klientom ČSOB. Prechod na produkty ČSOB bude postupný a o jednotlivých krokoch súvisiacich s aktiváciou produktov ČSOB budú klienti včas informovaní. Nové produkty a služby bývalej OTP Banky už nebudú predávané, no tie už existujúce budú ešte servisované vo vybraných pobočkách v rámci samostatných pracovísk.

Zlúčením sa teda nijako nemení nastavenie vašich produktov a služieb zriadených ešte v OTP Banke Slovensko. Tie môžete aj naďalej využívať rovnako ako doteraz, vrátane vydanej platobnej karty a čísla účtu. Nemení sa ani elektronické bankovníctvo a prihlasovacie údaje doň. V platnosti a nezmenené zostávajú všetky vaše zmluvné vzťahy uzatvorené s OTP Bankou Slovensko. Všetky pobočky ako aj bankomaty už nájdete označené logom ČSOB, nie označením OTP Banky Slovensko

Nové výhody pre klientov OTP Banky Slovensko aj existujúcich klientov ČSOB

V súvislosti so zlúčením ČSOB pripravila balík výhod tak pre klientov bývalej OTP Banky Slovensko, ako aj ČSOB Banky. Zvýhodnenie môžu využiť počas októbra a novembra 2021. Prvou, ktorú budú môcť využiť od samého začiatku zlúčenia je 100-% zľava zo vstupného poplatku pri investovaní do slovenských spoločensky zodpovedných fér fondov, tak v prípade pravidelných ako aj jednorazových investícií*. Následne od 15.októbra rozšírime ponuku aj pre klientov, ktorí si zriadia kreditnú kartu, alebo požiadajú o spotrebný úver. Klienti, ktorí majú uzatvorený bežný účet a v danom období si zriadia novú kreditnú kartu, získajú na svoj bežný účet uvítací bonus vo výške 10 eur. Za transakcie touto kartou budú automaticky zaradení do žrebovania o poukážky na nákup v rôznych e-shopoch. Viac o podmienkach súťaže sa dozviete v štatúte na www.csob.sk v časti Kreditná karta.



Ak v danom období požiadate o spotrebný úver, máte možnosť získať bonus v podobe vrátenia jednej mesačnej splátky, na základe podmienok, ktoré nájdete na www.csob.sk v časti Spotrebný úver. Výhody môžete získať aj pri čerpaní hypotéky. Po predložení platného energetického certifikátu EPC získate úver na nehnuteľnosť od ČSOB bez poplatku za spracovanie.

* S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Tento materiál je reklamný materiál Československej obchodnej banky, a. s. Viac na www.csob.sk v časti Fondy.