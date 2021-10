O využívaní energie zo sa v posledných rokoch diskutuje stále viac. Práve efektívne využitá slnečná energia môže pomôcť zmierniť klimatickú krízu, v ktorej sa planéta nachádza. Predstavuje totiž jednu z najdostupnejších foriem obnoviteľnej energie a nemá na životné prostredie žiadny negatívny dopad.

Spôsoby využívanie solárnej energie môžeme rozdeliť na tradičné a originálne. Nech si vyberiete akýkoľvek spôsob o tieto výhody neprídete:

Solárna energia je nevyčerpateľný zdroj.

Solárna energia je zdarma.

Pri využívaní solárnej energie neprodukujete do ovzdušia žiadne škodlivé uhlíkové emisie.

Solárne systémy sa dajú začleniť aj do existujúcich rozvodov. Inštalácia je možná nielen pre novostavby, ale i staršie domy.

S vlastným solárnym systémom nie ste závislí od dodávateľov energií a ovplyvnení zvyšovaním cien energií.

Solárne kolektory ohrievajú vodu zadarmo

Medzi tradičné spôsoby využívania slnečnej energie v bežných domácnostiach patrí ohrev úžitkovej vody pomocou solárnych kolektorov a výroba vlastnej elektriny pomocou fotovoltických panelov. Oboma spôsobmi šetríte nielen životné prostredie, ale aj váš rodinný rozpočet.

Napríklad solárne panely na ohrev vody vám nielenže zabezpečia teplú vodu nezávisle od dodávateľa, ale dokonca s nimi ušetríte na jej ohreve. Bežná úspora je v závislosti od spotreby teplej vody takmer 300 EUR ročne. Pomocou slnečnej energie a solárnych kolektorov od ZSE si môžete zabezpečiť až 70% ročnej spotreby teplej vody sami a znížiť náklady na jej ohrev o polovicu.

Výhodou solárnych kolektorov je aj nezávislosť užívateľa – získané teplo kompletne využijete pre vlastnú spotrebu. Výhodou je aj pomerne rýchla návratnosť investície do solárnych kolektorov – v ideálnych prípadoch 8 rokov. To najmä vďaka možnosti získania dotácie na solárne kolektory až 1 750 EUR z programu Zelená domácnostiam II.

Solárne kolektory oceníte aj v prípade, ak máte na pozemku bazén, ktorý napúšťate pitnou vodou. V prípade, že využijete potenciál solárnych kolektorov, môžete začať kúpaciu sezónu oveľa skôr. Nemusíte čakať, kým vám slnko zohreje vodu v bazéne priamo, ale doplníte tú, ktorú ohrialo pomocou solárnych panelov. Za teplú vodu pritom nezaplatíte ani cent. Vodou ohriatou pomocou slnečných kolektorov môžete dokonca podporiť váš podlahový vykurovací systém. Solárny systém na ohrev vody je ideálny najmä pre početnejšie rodiny s deťmi, ktoré majú najvyššiu spotrebu teplej vody, prípadne pre viacgeneračné domácnosti sú veľmi výhodné solárne panely na dom.

Najlacnejšiu elektrinu vyrobí fotovoltika od ZSE

Výrobou elektriny pomocou fotovoltických panelov od ZSE môžete ušetriť až 40% nákladov na elektrinu. Ročne to predstavuje to sumu až 400 EUR. Jej výška sa samozrejme odvíja od vhodného umiestnenie panelov, spotrebiteľského správania a mikroklimatických podmienok.

Väčšina záujemcov sa obáva vysokej vstupnej investície, ktorá však nemusí byť strašiakom. Aj v prípade fotovoltiky môžete využiť finančný príspevok z programu Zelená domácnostiam II. Ušetríte tak pri kúpe fotovoltického riešenia až 1500 EUR. Ale si môžete uplatniť nárok na dotáciu od ZSE vo výške 500 EUR.

S unikátnou službou Virtuálna batéria od ZSE si navyše môžete skrátiť návratnosť investície do fotovoltiky až o 3 roky. Keďže je životnosť fotovoltických panelov viac ako 30 rokov, znamená to, že po približne 9 rokoch na elektrickej energii už len šetríte.

Uvažovať o fotovoltike má zmysel najmä vtedy, ak spotrebúvate naozaj veľa elektrickej energie a čísla na faktúrach sú vašou nočnou morou. Vlastná solárna elektráreň môže vaše problémy vyriešiť. Je vhodná v prípade, že elektrinu využívate najviac počas dňa a môžete ju spotrebovať ihneď. Napríklad, ak často pracujete z domu, prípadne ste na materskej či rodičovskej dovolenke, alebo máte viacgeneračnú domácnosť.

No využijete ju však aj v prípade, že väčšiu časť elektriny spotrebúvate ráno a večer. Týmto spôsobom funguje väčšina domácností. Nápor na spotrebu energie je ráno pred odchodom do práce či školy, a potom večer po návrate domov. V tomto prípade si môžete prebytkovú elektrinu ukladať do Virtuálnej batérie a využijete ju v momente, keď ju budete najviac potrebovať.

Solárna architektúra

Okrem klasických spôsobov využitia solárnej energie existujú aj netradičnejšie, originálne, spôsoby, ako možno využiť slnečnú energiu. Jedným z nich je solárna architektúra. Jej princíp spočíva v architektonickom a stavebnom riešení budov tak, aby čo najefektívnejšie využívali energiu zo slnka. Tieto pasívne systémy umožňujú maximálne zhodnotiť slnečné žiarenie napríklad prostredníctvom veľkých okien orientovaných na juh, zimných záhrad alebo zasklených balkónov a lodžií.

Vhodné architektonické riešenie môže prispieť až k 15% úspore energie, ktorú je potrebné vynaložiť na vykurovanie. Ak napríklad orientujete všetky veľké okná na juh, spotrebujete až o 20% menej energie na vykurovanie v porovnaní s domom, ktorý je orientovaný na západ alebo východ. Ušetriť môžete aj v prípade, ak všetky obytné priestory využívané počas dňa (detskú izbu, obývačku s kuchyňou) umiestnite na juh a ostatné priestory (kúpeľnu, spálňu, komoru, chodby) v iných častiach domu. Veľké okná kombinujte s vhodnými tieniacimi prvkami, aby ste v letných mesiacoch zabránili prehrievaniu interiéru.

Aj zimná záhrada môže fungovať ako efektívna dodatočná izolačná vrstva. Tepelné straty domu sa znižujú vďaka slnečnému žiareniu, ktoré vyhrieva zasklený priestor. Výborne funguje aj ako zdroj prirodzeného svetla počas zimných mesiacov, kedy sú dni krátke.

V panelákových bytoch môže podobným spôsobom fungovať zasklený balkón alebo lodžia. Okrem toho, že dodatočne izolujú a vyhrievajú priestor, zväčšujú úžitkovú plochu a chránia bytový dom od vonkajšieho hluku a prachu.

Nielen auto na solárny pohon

Poháňanie motorových vozidiel pomocou slnečnej energie je jeden z inovatívnych spôsob jej využívania. V Číne sa vo veľkej miere využíva mestská hromadná doprava poháňaná práve slnečným žiarením. Smogom znečistené ovzdušie totiž nedovoľuje premávku bežným dopravným prostriedkom na naftu či benzín.

Niekoľko odvážnych projektov dokonca vyskúšalo použiť slnečnú energiu na pohon lietadla. Fotovoltické články boli v tomto prípade umiestnené na vrchne časti krídel, trupe a chvoste. Zatiaľ sa však ide len o prototypy.

V bežnom živote nájdu uplatnenie skôr rôzne solárne nabíjačky. Tie môžete použiť na dobitie mobilného telefónu, tabletu alebo elektronickej čítačky.

Za originálny a inovatívny je považovaný aj systém solárny systém vonkajšieho osvetlenia, ktorý sa používa napríklad aj v susednej Českej republike. Lampy verejného osvetlenia sú celý deň vystavené slnečnému žiareniu a môžu sa tak samy dobiť na nočné svietenie. Neplytvajú pritom elektrickú energiu a na svietia úplne zadarmo. Podobný typ osvetlenia si môžete zadovážiť aj domov v podobe záhradných solárnych svietidiel. Nájdete ich v mnohých dizajnových prevedeniach, ktoré skrášlia vašu záhradu.

Originálnym spôsobom využitia energie zo slnka je najmä solárny strom, ktorý dokáže solárnu energiu premieňať na elektrickú, prostredníctvom integrovaných fotovoltických článkov. Túto elektrinu môžete napríklad využiť na dobíjanie vášho elektromobilu alebo elektrickej kosačky.

Športovci určite ocenia inovatívne funkčné oblečenie, ktoré ma všité solárne panely. Pomocou nich si môžete počas behu alebo bicyklovania napríklad dobíjať váš mobilný telefón.