Online nákupy pred Vianocami: pozor na falošné e-shopy a podvodné sms o problémoch so zásielkou

Pred podvodníkmi už varovala ľudí aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá eviduje nárast falošných e-shopov práve v období výpredajov od tzv. Black Friday až do Vianoc. Aktuálne podvodníci dokonca posielajú ľuďom sms správy o problémoch s doručením zásielky a žiadajú zaplatiť poplatok.

Internetový obchod nedodal objednaný tovar do sľubovaného termínu, objednaný tovar vôbec neprišiel alebo prišiel tovar, ktorý si klient neobjednal. To sú najčastejšie udalosti, ktoré klienti UNIQA hlásia z poistenia kybernetických rizík počas vianočných sviatkov.

Na Slovensku aj v zahraničí sa však aktuálne množia prípady falošných e-shopov, ktoré v ponúkajú tovar za veľmi nízke ceny. Často ide o online obchody, ktoré sa tvária, že predávajú značkový tovar, zobrazujú sa aj na sociálnych sieťach a ľudia ich zdieľajú. To, že išlo o podvod, zistia ľudia až vtedy, ak tovar zaplatia, ten nepríde a e-shop zmizne. Podvodníci takto od Vás nielen jednorazovo vylákať peniaze, ale aj zbierať Vaše osobné údaje – teda meno, priezvisko, e-mail a samozrejme aj údaje o platobnej karte, ktorú môžu následne ďalej zneužiť.

Nedôveryhodný e-shop sa dá spoznať

Podľa odborníkov sa dá falošný alebo nedôveryhodný e-shop niekedy spoznať už na prvý pohľad. Zlá gramatika (nepresný preklad do slovenčiny zahraničnými útočníkmi), neúplné alebo chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi obchodu, nereálne nízke ceny ale aj chýbajúce kontaktné údaje či jediný možný spôsob platby kartou.

„Ďalším typickým výkričníkom býva chýbajúce šifrovanie komunikácie (httpS na zaciatku www adresy), prípadne problémy s elektronickým certifikátom (na ktoré zvyčajne upozorní prehliadač). Žiadny seriózny obchod nebude od svojich zákazníkov požadovať zadanie citlivých údajov prostredníctvom nezabezpečeného kanála,“ upozorňuje Zdeněk Hruška z UNIQA.

Plaťte radšej kartou alebo na dobierku

Ak chcete objednať tovar z e-shopov, ktoré nepoznáte, odborníci radia dodržať tieto pravidlá:

- Nikdy neplaťte prevodom na účet. Ak by išlo o podvodný e-shop a tovar nakoniec nepríde, prevodom platbu zrealizujete dobrovoľne a existuje len malá šanca, že peniaze dostanete späť.

- V prípadoch, kde nie ste si istý, využite platbu na dobierku. Ak aj tovar nepríde, aspoň neprídete o peniaze.

- Najbezpečnejší spôsob platby je s 3D Secure, ktorý podporuje väčšina obchodníkov na Slovensku. Ide o bezpečné overenie klienta pri platení kartou u online obchodníka, kedy platbu autorizujete osobitne cez svoju banku.

Právna pomoc a náhrada škody aj pri zahraničných e-shopoch

V prípade, že ste naleteli a stanete sa obeťou podvodu alebo sa sporíte s e-shopom pre poškodený alebo nedodaný tovar, odporúčame kontaktovať asistenčnú službu poisťovne. Pokiaľ máte poistené kybernetické riziká, máte nárok na finančnú a právnu pomoc.

„Ak si kúpite niečo cez internet a e-shop medzičasom zanikne, pričom Vám tovar nebol doručený, poisťovňa Vám poskytne právnu pomoc a ak sa spor nepodarí vyriešiť do 3 mesiacov, poisťovňa uhradí vzniknutú škodu do limitu plnenia,“ vysvetľuje Z.Hruška. To isté platí v prípade nedoručeného, poškodeného alebo nekompletne dodaného tovaru.

Najväčším problémom pri spotrebiteľských sporoch bývajú zahraničné e-shopy, ktoré nepodliehajú kontrole Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Kontrolná činnosť SOI sa totiž týka iba podnikateľských subjektov so sídlom na území SR. Poistený klient má však nárok na pomoc aj v prípade zahraničných e-shopov: „ Poistné plnenie sa týka aj zahraničných e-shopov, pokiaľ bol tovar zaslaný z európskeho územia členského štátu EÚ, Švajčiarska a Nórska,“ upresňuje Z. Hruška z UNIQA.

Pomoc v prípade zneužitia platobnej karty

V prípade, že sa cez falošný e-shop podvodníci dostanú k údajom o Vašej platobnej karte a zmiznú Vám z účtu peniaze, ak máte poistené kybernetické riziká, radíme nečakať a okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne. Klient s poistením kybernetických rizík má nárok na kompletnú asistenciu pre nápravu a právne služby – poisťovňa zabezpečí všetky právne úkony a právne kroky tak voči osobe, ktorá útok spáchala ako aj voči banke, od ktorej si nárokujete vrátenie peňazí. Dokonca môžete splnomocniť poisťovňu a tá prevezme komunikáciu v mene klienta s bankou.

Z. Hruška z UNIQA poisťovne však upozorňuje, že pre náhradu a uznanie škody poisťovňou musí byť zrejmé, že došlo k zneužitiu údajov. „Ak sa potvrdí, že zo strany klienta nedošlo k pochybeniu a naozaj prišlo k zneužitiu údajov cez podvodný e-shop, poisťovňa uhradí poškodenému náklady na právne zastupovanie a do limitu plnenia aj vzniknutú škodu,“ hovorí Zdeněk Hruška z UNIQA.

Pozor na podvodné SMS vydávajúce sa za správy z pošty alebo od kuriéra

Veľkým problémom sú aktuálne aj škodlivé emailové a sms správy, ktoré sa snažia vylákať od ľudí peniaze alebo sa pokúšajú infikovať ich zariadenia. Pred podvodnými emailmi už varovali zákazníkov banky, kuriérske spoločnosti ale aj Slovenská pošta. Odosielateľ falošných mailov napríklad používal zdeformované logo Slovenskej pošty a od adresátov pýtal poplatok za doručenie zásielky.

Aktuálne ľuďom podvodníci doručujú na mobilné telefóny správu, že ich balík je pripravený na odoslanie a klikom na priložený odkaz majú potvrdiť colnú platbu v sume 1,99 eur.

Pošta ľudí upozorňuje, že za doručenie tovaru nikdy nepožaduje peniaze mailom. Za zásielku zaplatí klient buď pri objednávaní tovaru priamo eshopu, alebo na dobierku hotovosťou alebo kartou. O potrebe súhlasu s úhradou colného poplatku vždy informuje prostredníctvom doporučenej zásielky, nikdy nie sms.

Ľudia tiež pred Vianocami hlásia podvodné sms, ktoré nápadne pripomínajú správu od kuriéra. V texte upozorňujú, že doručenie zásielky bolo zablokované a je potrebné aktualizovať adresu kvôli doručeniu na linku, ktorý je priložený. Mnohí ľudia čakajúci na zásielky pred Vianocami tak môžu naletieť.

Podvodnou smskou obrali klienta o 2000 EUR

Obeťou podobných podvodníkov sa aj náš klient, ktorému prišla sms, nápadne pripomínajúca správy Slovenskej pošty o oznámení doručovania balíka. Tentoraz však s upozornením o zaplatení 2 EUR poplatku za doručenie prostredníctvom platobnej karty. Keďže klient skutočne čakal doručenie balíka, cez priložený link zadal údaje svojej platobnej karty. Rodina ho následne upozornila, že môže ísť o podvod, keďže pošta nikdy platbu vopred nežiada. Kontaktoval teda svoju banku a požiadal o zablokovanie karty. Napriek tomu mu cez viaceré výbery následne z karty odišlo 2000 EUR. Banka mu peniaze odmietla vrátiť s tým, že ona nepochybila.

„ Klient následne kontaktoval asistenčnú službu ku kyberpoisteniu, ktorá prípad prevzala. Po dôkladnej analýze sme prípad uzavreli s tým, že išlo o zneužitie platobnej karty a klientovi sme zaplatili škodu, ktorá mu vznikla,“ popisuje udalosť Z. Hruška z UNIQA.

Obrana je v takýchto prípadoch jednoduchá: nikdy neklikajte na prílohy v podozrivých e-mailoch. Nikdy neposielajte svoje platobné údaje, a to ani vtedy, keď vám niekto zavolá. Neoznamujte bankové autorizačné SMS kódy ani iným spôsobom neautorizujte platbu cudzej osobe. Kontrolujte e-mailové adresy, odkiaľ Vám správa prišla: spravidla sa ukáže, že nejde o oficiálny kontakt odosielajúcej inštitúcie. Napovedať môže niekedy aj nedokonalá slovenčina. Kontrolujte správnosť webových adries. Dajte si pozor na nezvyčajné výzvy ohľadom využitia aktivačného kľúča vášho internetového bankovníctva alebo na podozrivé e-maily informujúce o zablokovaní vášho účtu.

Ak sa stanete obeťou útoku, okamžite kontaktujte asistenčnú službu

V prípade, že ste už podvodníkom naleteli a tí dostali k údajom o Vašej platobnej karte a zmiznú Vám z účtu peniaze, radíme nečakať. Ak máte k poisteniu domácnosti pripoistené aj kybernetické riziká alebo poistenie Kyberbalík, okamžite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne. V prípade, že sa stanete obeťou útoku, máte nárok na kompletnú asistenciu pre nápravu a právne služby – poisťovňa zabezpečí všetky právne úkony a právne kroky tak voči subjektu, ktorý útok spáchal ako aj voči banke, od ktorej si nárokujete vrátenie peňazí. Dokonca môžete splnomocniť poisťovňu a tá prevezme komunikáciu v mene klienta s bankou.

„Ak sa potvrdí, že zo strany klienta nedošlo k pochybeniu a naozaj prišlo k zneužitiu údajov cez podvodný e-shop alebo škodlivý email, poisťovňa uhradí poškodenému náklady na právne zastupovanie a do limitu plnenia aj vzniknutú škodu,“ hovorí manažér poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška.