Horúce dni sú už pomaly neúnosné a vysoké teploty nás ešte dlho budú ťahať k bazénu, alebo niekam do príjemne vychladených miestností. My sme našli niekoľko spôsobov, ako byť COOL, aj keď je vonku abnormálna horúčava.

Aké príjemné je hodiť na seba len pár kúskov oblečenia a vykročiť do slnečného dňa! No keď už teploty lámu letné rekordy a aj v plavkách je nám teplo, je lepšie zostať v príjemne klimatizovanej miestnosti. Lenže ak doma nemáte namontovanú klímu, stačí niekoľko horúcich dní a v miestnostiach bez klimatizácie sa nedá ani poriadne dýchať, nieto ešte normálne fungovať. Otvoreným oknom prenikne dnu horúci vzduch zvonka, ventilátor iba rozvíri prehriaty vzduch vnútri. SENCOR má v takýchto prípadoch hneď dve riešenia.

Mobilnú klimatizáciu SENCOR MT1230C naprogramujete podľa vašich preferencií. Zdroj: Sencor

Prvou možnosťou je mobilná klimatizácia ktorá zmení neznesiteľné teplo na príjemné prostredie. Pristavíte ju, kam potrebujete a už len nastavíte režim chladenia. Horúci vzduch odvediete oknom, stenou alebo výsuvným oknom.

Druhou možnosťou je ochladzovač vzduchu. Vzduch rozprúdi, ochladí, zvlhčí a ionizuje, pričom funkcie zvlhčovania sa dajú vypnúť. Zapnite režim Sleeping a bude sa vám spať ako v bavlnke.

Ochladzovač vzduchu SENCOR SFN 5011WH je prenosný a skladný. Zdroj: Sencor

Ľad už za 9 minút

Výrobník ľadu SENCOR SIM3500SS vyrobí ľad už za 9 minút. Zdroj: Sencor

Aké by to boli letné drinky, keby v nich chýbal ľad? To sa môže ľahko stať, keď ho zabudnete dať vyrobiť do mrazničky, alebo sa vám minie. Nečakaná návšteva ani vysoká spotreba ľadových kociek vás s výrobníkom ľadu neprivedie do rozpakov. Napríklad výrobník ľadu SENCOR SIM 3500SS vyrobí kocky ľadu už za 9 minút a za celý deň zvládne vytvoriť až 12 kíl zmrznutej vody. Akonáhle je plný, alebo ak má prázdny zásobník vody, vypne sa sám a vy už len lopatkou vyberiete jeho studený produkt.

Na výlet len s chladničkou

Autochladnička SENCOR udrží potraviny aj nápoje v chlade dlhé hodiny. Zdroj: Sencor

Výlety s rodinou a priateľmi sú v lete na víkendovom poriadku. Môžete sa autom vybrať na druhý koniec republiky alebo si len tak zájsť k vode či do najbližšieho lesa a určite budete riešiť problém s jedlom. Najmä ak máte menšie deti, ktoré sú hladné a smädné kilometer za najbližším bufetom. S autochladničkami SENCOR máte tento problém vyriešený. Do ich priestranných nádob sa zmestí jedlo aj pitie na celý deň, stačí si vybrať tú, ktorá vašim potrebám vyhovuje najviac.

Grilovačky utužujú vzťahy

Kontaktný gril SENCOR SBG6231SS so cťou zastúpi aj veľké grily. Zdroj: Sencor

Každý z nás by z času na čas chcel byť ako ľudia na fotkách z reklamy na grilovacie klobásky, ktorí so spokojným úsmevom a dobrotami na tanieroch nenútene konverzujú medzi sebou. Aj keď nemáte dvor, na ktorom by ste mohli grilovať, grilovačka pre vás nemusí byť iba nesplneným snom. Stačí zapojiť do elektriny inteligentný kontaktný gril nastaviť teplotu a nechať automatické senzory, aby pre vás ugrilovali šťavnaté steaky, chrumkavé klobásky, voňavú zeleninku, alebo pripravili chutné sendviče.