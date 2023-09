„Dnešnou prezentáciou sme chceli demonštrovať kvalitu výrobkov Molok, ktoré na Slovensku dodávame“ vysvetlil Oto Schuchmann, výkonný riaditeľ zo spoločnosti REDOX-ENEX. Aby v REDOX-ENEX potvrdili svoje slová, neváhali zavesiť na zberné odpadové vrece MOLOK dodávku s hmotnosťou až 2,5 tony.

Na prvý pohľad možno nebezpečná demonštrácia ukázala obrovskú pevnosť a trvácnosť odpadových vriec, ktorými sú vybavené polopodzemné kontajnery MOLOK. Tie sú súčasťou aj developerského projektu SKY PARK by Zaha Hadid v Bratislave. Práve moderný ekologický systém zberu odpadov bol pre developerskú spoločnosť ALTO Real Estate jasnou voľbou.

Polopodzemné kontajnery MOLOK, ktorých je REDOX-ENEX autorizovaným slovenským distribútorom sú totiž riešením, ktoré disponuje mnohými pozitívami. Majú výrazne vyššiu kapacitu zberného miesta, vďaka čomu je možná napríklad optimalizácia frekvencie vývozu, alebo zlúčenie viacerých menších stojísk nadzemných kontajnerov do jedného stojiska polopodzemných kontajnerov pri zachovaní optimálnej donáškovej vzdialenosti. To vedie k redukcii nákladov a negatívnych vplyvov na životné prostredie. Silnou stránkou kontajnerov je tiež to, že dve tretiny ich kapacity sú pod zemou, kde je nižšia teplota, čím dochádza k spomaleniu rozkladu odpadu a tým aj k eliminácii zápachu. Takéto zberné kontajnery nie sú ani takým veľkým lákadlom k vandalizmu, či k opätovnému vyberaniu odpadu, ako tomu je pri klasických kontajneroch.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX - ENEX

Veľkou výhodou je tiež, že zberové vrece má štandardné bezpečné zaťaženie, tzv. “safety weight load“ 1 250 kilogramov. No dodávka, ktorú vrece udržalo má hmotnosť až 2 500 kilogramov. Jasne sa tak preukázala ich pevnosť a kvalita. „Z testov, ktoré pravidelne vykoná fínska spoločnosť Molok vieme, že tieto vrecia odolajú aj zaťaženiu šesť ton,“ ozrejmil Oto Schuchmann. Spoločnosť Redox-Enex odporúča všetkým mestám, samosprávam a obciam, rovnako aj developerom, aby investovali do originálnych kontajnerov MOLOK. „Ako ste mali možnosť vidieť v tejto demonštrácií, originálne polopodzemné kontajnery Molok predstavujú najvyššiu kvalitu a odolnosť a zároveň najvyššiu hodnotu za peniaze,“ uzavrel Oto Schuchmann.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX - ENEX



Spoločnosť MOLOK je autorom myšlienky zberu komunálneho odpadu v polopodzemných kontajneroch a za svoju 30-ročnú existenciu predala viac než 160-tisíc kusov týchto kontajnerov po celom svete a pôsobia vo viac než 48 krajinách.

Ilustračné foto Zdroj: REDOX - ENEX

Viete si predstaviť polopodzemné kontajnery MOLOK vo svojom meste? Ak áno, spýtajte sa nás na ďalšie výhody a na postup ako ich získať na: [email protected] , www.redox-enex.sk alebo nám zavolajte na 0911 414 115

O vypracovanie štúdie, realizáciu na kľúč vrátane projektu a vytýčenia sietí až po inštaláciu kontajnerov sa postará REDOX – ENEX za vás.