V súčasnom ekonomickom prostredí sú vysoké úrokové sadzby častým dôvodom obáv mnohých ľudí, ktorí uvažujú o kúpe nehnuteľnosti. Trápi to nielen tých záujemcov, ktorí si kupujú byt po prvý krát ale aj tých, ktorý chcú vymeniť starý byt za nový a obávajú sa, že vyššia úroková sadzba im spraví škrt cez rozpočet, alebo sa im svoj starý byt nepodarí predať včas. Dá sa vôbec tento problém nejako zmeniť?

Benefit na úrovni úrokovej sadzby 1,29 % po dobu dvoch rokov

Spoločnosť YIT situácii na trhu neustále prispôsobuje nielen samotné projekty a dispozície, ale aj spôsoby financovania. V snahe vyjsť v ústrety zákazníkom a ich potrebám predstavila nový rad benefitov. Jedným z nich je finančný benefit na úrovni úrokovej sadzby 1,29 % po dobu dvoch rokov. Klient v prvom rade požiada o úver prostredníctvom finančného špecialistu developera, ktorý nájde najlepšiu ponuku na trhu, klientovi vypočíta finančnú úsporu a všetko za neho následne vybaví.

Ilustračné foto Zdroj: YIT Slovakia

Benefit platí do konca tohto roka pre obľúbený projekt Nuppu, kde je väčšina etáp skolaudovaná a záujemcovia o nové bývanie sa tak môžu sťahovať okamžite a to dokonca aj do kompletne zariadeného apartmánu. Projekt Nuppu developer buduje už od roku 2016, a za ten čas sa v jeho území dokončil veľký 2-hektárový dvor, ktorý pomáha rozvoju aktívnej susedskej komunity. Záujemcovia o bývanie si tak nemusia svoj budúci byt kupovať „z papiera“, ale vedia si ho pozrieť naživo a zistiť, ako život v tomto projekte vyzerá.

Výhodné podmienky aj pri výmene starého bytu za nový

Nie každý je pri kúpe nehnuteľnosti prvokupujúci, práve naopak – podľa prieskumov YIT je často nová nehnuteľnosť financovaná príjmom z predaja tej pôvodnej. Stáva sa to keď sa mladé rodiny rozrastajú alebo naopak, keď sa starším ľudom deti osamostatnia a tí preto potrebujú menej miesta. Aktuálna situácia na sekundárnom trhu je ale v neprospech predávajúcich, pretože staré byty v nezrekonštruovaných domoch sú stále menej atraktívne a klesá ich predajná cena. Záujemcovia o nové bývanie sa preto často obávajú kúpiť novú nehnuteľnosť zo strachu, že by tú starú nestihli predať alebo nepredali dostatočne výhodne a nemali by tak peniaze na financovanie nového bytu. V tom prípade by im prepadla vstupná záloha, ktorá býva v priemere 20 % z ceny novej nehnuteľnosti.

Ilustračné foto Zdroj: YIT Slovakia

YIT preto v spolupráci s partnerom Bosen Group predstavil službu, ktorá tieto riziká odbúrava. „Preto sme predstavili službu Starý za nový, kde stačí, aby si klient vybral ktorýkoľvek byt z našej ponuky a jeho aktuálnu nehnuteľnosť mu náš partner pomôže výhodne a jednoducho predať. Ak sa to náhodou nepodarí v lehote 3 mesiacov, peniaze za prvú splátku nového bytu, ktorý u nás kúpi, v plnej výške vrátime,“ vysvetľuje riaditeľ developerských projektov YIT Slovakia Peter Dovala.

Aké ďalšie výhody YIT Slovakia záujemcom o nové bývanie ponúka? - Existujúci klienti získajú za prejavenú dôveru pri kúpe prvej nehnuteľnosti finančný bonus k nákupu nového bývania, nebytového priestoru či kancelárie z ponuky YIT Slovakia. - Pri mimoriadnej úhrade prvej splátky v rozsahu viac ako 20 % kúpnej ceny kupujúceho developer odmení finančným bonusom za každé % splátky navyše. - Špeciálnu zľavu môžu získať aj klienti, ktorí si od YIT Slovakia kúpia dva priestory, napríklad dva byty alebo byt a nebytový priestor či kanceláriu.

Zariadenie bytu v cene

Okrem zvyšujúcich sa úrokových sadzieb komplikuje cestu k novému bývaniu aj dozariadenie. Štandardne k cene bytu v novostavbe treba ešte počítať aj s nemalými výdavkami na nábytok a vybavenie, čo predstavuje takmer vždy päťciferné číslo, mnoho starostí a času. „Preto sme sa rozhodli klientom pomôcť tak, že im bývanie v projekte Nuppu odovzdáme už rovno komplet zariadené, všetko tak pohodlne vedia pokryť hypotékou.“ V ponuke sú rôzne úrovne zariadenia, od kuchynskej linky so spotrebičmi, vstavaných skríň či svietidiel. Niektoré apartmány sú dokonca vybavené komplet nábytkom tak, aby sa klient mohol okamžite nasťahovať. Pre projekt Zwirn zas developer ponúka príspevok na dozariadenie až do výšky 40 tisíc eur. „Klient si tak ušetrí značnú výšku extra výdavkov, na ktoré mu častokrát po zaplatení prvej splátky už z rozpočtu nezostávajú ďalšie financie“ dodáva Peter Dovala.

Všetky aktuálne informácie o benefitoch ako aj samotných projektoch nájdete na oficiálnej stránke YIT Slovakia.