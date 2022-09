Dolné Rakúsko je prvotriednym vinohradníckym regiónom. To platí najmä pre vinárov, u ktorých môžu hostia stráviť dovolenku pri víne v pravom zmysle slova. Prenocovanie uprostred viníc v pohodlných apartmánoch, kreatívnych umeleckých izbách, v historickom apartmáne Kellerstöckl, vo vínnych sudoch alebo v obytnom prívese v štýle tiny house – rôzne možnosti ubytovania vám prinesú množstvo príjemných chvíľ plných pôžitkov strávených v obkolesení prírody.

Zážitkové svety sú zvyčajne moderné a pôsobia umelo. Tento zážitkový svet je úplne odlišný. Je tradičný, často založený na stáročnej histórii. Je úplne prirodzený a kladie veľký dôraz na dobrý vkus, ktorý sa spája s kultúrou a tradíciou: Zážitkový svet Dolné Rakúsko so svojimi ôsmimi vinohradníckymi regiónmi! Pre tunajšiu dovolenku pri víne sú typické zaujímavé stretnutia a vynikajúca chuť. Či už sa vydáte na cestu údolím Wachau popri terasovitých vinohradoch, ponoríte sa do víru očarujúcich tradícií vo vínnych uličkách regiónu Weinviertel, budete objavovať históriu v slávnych kláštorných vinárstvach, ako sú opátstvo Göttweig alebo opátstvo Klosterneuburg, alebo si vychutnáte dômyselnú kombináciu modernej architektúry s labyrintmi starobylých pivníc v najväčšom vinárskom meste Langenlois, bude to cesta, ktorá bude potešením pre všetky vaše zmysly. Stretnete sa s ľuďmi, pre ktorých sa vášeň stala ich povolaním a ktorí doň vnášajú svoje nezvyčajné nápady.

Dolné Rakúsko je také bohaté na atrakcie spojené s vínom, že je čistým potešením nechať sa len tak unášať a zvádzať pôžitkami, ktoré ponúka. Prinášame vám výber tých najznámejších odborníkov na víno, ktorí sú zároveň vynikajúcimi hostiteľmi.

Althof Retz: Víno, wellness a podzemie

V meste Retz v najsevernejšej časti regiónu Weinviertel je čo objavovať a zažívať. Althof Retz je stredoveký statok, na ktorom sa dnes nachádza štvorhviezdičkový hotel s vynikajúcou reštauráciou, regionálna vínotéka regiónu Retzer Land a wellness zóna s rozlohou viac ako 1000 m². Hlavnou atrakciou je panoramatický bazén na streche s výhľadom na vinohrady. Každá z vinárskych izieb – pomenovaných podľa vinárstiev v regióne – má vlastnú chladničku na víno, aby ste si mohli na záver dňa dopriať pohár kvalitného vína. Nesmiete vynechať ani návštevu Retzskej zážitkovej pivnice hneď vedľa, tamojší podzemný pivničný labyrint, ktorého východ vyúsťuje do hotelovej vínotéky.

Ilustračné foto Zdroj: © Niederösterreich Werbung/ Andreas Hofer

Vinárstvo Weingut Hagn: Množstvo nádherných výhľadov

V údolí okolo Mailbergu v severozápadnej časti regiónu Weinviertel, ktoré je dobre chránené pred vetrom, začali maltézski rytieri pestovať hrozno už v roku 1140. Darí sa tu odrodám Veltlínske zelené, ale aj Chardonnay, Muškát žltý a Blauer Zweigelt. Za posledne menované víno získala rodina Hagn z rovnomenného vinárstva už päťkrát titul víťaza v rámci dolnorakúskeho regiónu. Vinárstvo so šiestimi izbami pre hostí a nádhernou strešnou záhradou bolo navyše vyhlásené časopisom Falstaff za najobľúbenejšiu lokalitu pod holým nebom v Dolnom Rakúsku.

Ilustračné foto Zdroj: © Niederösterreich Werbung/ Andreas Hofer

Vinárstvo Hindler: Výnimočné ubytovanie v najmenšom vinárskom meste

Malé, útulné, a pritom je v ňom čo vidieť. Schrattenthal neďaleko mesta Retz v regióne Weinviertel je najmenším vinárskym mestom v Rakúsku. A vinárstvo Hindler ponúka svojim hosťom nevšedný zážitok – možnosť ubytovať sa v jednom z troch historických weinviertelských apartmánov Kellerstöckl. Budovy, ktoré sa pôvodne využívali na poľnohospodárske účely, stoja uprostred ulice Stadtgrabenkellergasse v Schrattenthal a boli upravené s láskou a so snahou o maximálne pohodlie pre svojich hostí. Milovníci prírody si môžu vybrať ďalšie špeciálne ubytovanie na Kalvárii: „Rosi’s Hiata Hütte“. Až do 50. rokov 20. storočia slúžili tieto chaty pred a počas oberačiek ako prístrešky a na prenocovanie pre dobrovoľných strážcov viníc, takzvaných „hiaterov“.

Ilustračné foto Zdroj: © Niederösterreich Werbung/ Andreas Hofer

Bio vinárstvo Weber: Purizmus v bio vinárstve

Verné tradíciám a zároveň moderné – tak možno charakterizovať bio vinárstvo Andreasa Webera v Roseldorfe v regióne Weinviertel. Dva apartmány bio vinárstva s názvami „hruška“ a „orech“ stoja uprostred vinohradov roseldorfskej vínnej uličky a ponúkajú pohodlné ubytovanie s minimalistickým dizajnom, aby nič nenarúšalo okolitú prírodu. Raňajky sa podávajú v starej lisovni a relaxovať môžete na priestrannej slnečnej terase.

Ilustračné foto Zdroj: © Niederösterreich Werbung/ Andreas Hofer

Prandtauerhof: 700 rokov histórie

Toto je predstava ideálnej dovolenky pre milovníkov vína v údolí Wachau. Slnkom zaliaty Joching leží priamo na brehu Dunaja. Priamo uprostred sa nachádza vinárstvo Prandtauerhof rodiny Holzapfelovcov, ktoré ponúka naozaj všetko potrebné pre dokonalú dovolenku pri víne. Na historickom statku, ktorý pred vyše 700 rokmi postavili augustiniánski kanonici, sa v arkádovom trakte nachádzajú tri izby a jeden apartmán. Vinárstvo a vlastná pálenica získali už viacero ocenení. Na statku sa nachádza aj vlastný obchod s potravinami.

Ilustračné foto Zdroj: © Niederösterreich Werbung/ Andreas Hofer

Vinárstvo Küssler: Ubytovanie vo vínnom sude

Ďalším príkladom kreativity dolnorakúskych hostiteľov je vinárstvo Küssler vo východnej časti regiónu Weinviertel v obci Grub an der March. Súčasťou vinárstva je pohodlný rekreačný dom a sedem apartmánov z vínnych sudov, v ktorých hostia spia v originálnych vínnych sudoch s objemom 9000 litrov. Vhodné doplnenie: wellness v klenbovej pivnici s drevenou sudovou vaňou. V niekdajšej ľadovej pivnici sa podávajú tie najlepšie vinárske dobroty a múčniky a pri špeciálnych príležitostiach, ako je napríklad vinársky večer, sa otvárajú aj dvere do 300-ročnej klenbovej pivnice.

Ilustračné foto Zdroj: © - Weinviertel Tourismus / Michael Liebert

Vinárstvo Freigut Thallern: Dni plné pohodlia s históriou

Butikový hotel za historickými múrmi uprostred vinohradov. Freigut Thallern neďaleko Gumpoldskirchenu v regióne Thermenregion južne od Viedne je druhým najstarším vinárstvom v Rakúsku, ktoré funguje nepretržite od roku 1141. Každá zo 16 izieb, dva svadobné apartmány, ako aj apartmán v budove bývalého skladu Grangienhaus z 12. storočia si vďaka pamiatkovej ochrane a jedinečnému zmyslu pre detail zachovali svoj individuálny charakter. V kláštornom hostinci sa konajú aj ochutnávky vína a večera pri víne Wine&Dine.

Ilustračné foto Zdroj: © Niederösterreich Werbung/ Andreas Hofer

Vinársky dom Schöller: Dom v štýle tiny house alebo prémiový apartmán

Vinársky dom Schöller vo vinárskej oblasti Mostviertel vo vinohradníckoum regióne Traisental je typickým rodinným podnikom s celkom nezvyčajným typom ubytovania. Karl je názov obytného prívesu s polkruhovou prednou a zadnou časťou. Kombinuje moderný dizajn v štýle tiny house so sofistikovanou technológiou vrátane fotovoltiky, udržateľného kolobehu vody, bio toalety a pece na drevo. Karl stojí na vinohradníckej terase a nadchýna svojich hostí nádherným výhľadom na Dunaj. Ak uprednostňujete väčší priestor, môžete sa ubytovať v pohodlných apartmánoch Premium Veltliner a Riesling.

Ilustračné foto Zdroj: © schwarz-koenig.at

Tieto a mnohé ďalšie nápady na inšpiratívne dovolenky pre milovníkov vína nájdete aj na www.niederoesterreich.at/urlaub-winzerhof .