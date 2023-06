Nemusíte cestovať hodiny, aby ste našli raj na zemi. Len 40 km od Bratislavy nájdete miesto, kde sa radosť zo športu a animácií strieda so zaslúženým luxusným oddychom. Objavte čarovné miesto na úpätí Malých Karpát, kde si svieža príroda podáva ruku s boutique eleganciou blízkeho hotela.

Doprajte deťom skvelú dovolenku s obľúbeným a oceňovaným animačným programom Planet FUN.

Ilustračné foto Zdroj: Satur

Náš tip na ubytovanie: Hotel pod Lipou RESORT **** s polpenziou pre vás namiešal kokteil štýlového dizajnu, výbornej kuchyne, rovnako aj športových a wellnessových aktivít. Stavte na kvalitnú zábavu v hotelovej kolkárni, alebo sa posnažte uniknúť z escape room. Doprajte rast tvorivosti v umeleckej dielni, alebo buďte ako Tarzani na lanách v korunách stromov!

Ilustračné foto Zdroj: Satur

Priestor, kde majú vodné, športové aj umelecké duše „zelenú“

Malí či veľkí, aktívni aj pohoďáci, umelci i wellnessáci, sem sa! Dovolenka s Planet FUN rozžiari tváre všetkých vekových skupín. Odborne vyškolený animačný tím so srdcom na pravom mieste kladie dôraz ako na zábavu, tak aj na poznanie. Kým sa vaše deti s animátormi vydajú na dobrodružnú túru do neďalekého lesíka, vy si môžete bezstarostne vychutnať oddych vo vnútornom či vonkajšom bazéne. Pocit letnej dovolenky umocnia ležadlá v pestovanej záhrade a tuli vaky na piesku. Doprajte vašim deťom radosť z ihriska KON-TIKI nadizajnovaného podľa bájnej plte a vám bude dopriata ranná joga či plážový volejbal.

Jurkovičová kolkáreň s tradičnými drevenými kolkami vezme dospelých rýchlou skratkou do detstva. Prezieravosť a zmysel pre detail u starších ratolestí preveria obľúbené únikové hry v escape room. Zbystriť zmysly a napnúť svaly sa oplatí v lanovom parku Jelšovisko. Naopak, stíšenie a radosť z krásna prinesie keramicko-umelecký ateliér, kde si deti vytvoria to vlastné „hand made“. Buďte zážitkovo naplnení, vytancovaní a vyšportovaní v termíne od 30. júna do 3. septembra.

Ilustračné foto Zdroj: Satur

Lokality, kde sa budete chcieť stratiť a opäť nájsť

Pre poznávania dychtivých ponúka mesto Modra a jeho okolie všakovaké výlety. Vydajte sa obdivovať dejiny modranskej keramiky do Múzea slovenskej keramickej plastiky. Nahliadnite tiež do tvorby svetovo uznávaného slovenského majstra keramiky, Ignáca Bizmayera. Čarovný výhľad z hrdo sa týčiacej rozhľadne Alexandra Filípka poteší všetkých turistických fajnšmekrov. Staňte sa horolezcom na skalnatom útvare Traja jazdci, alebo si odpočiňte v tôni okolitých stromov.

Ilustračné foto Zdroj: Satur

V izbe fúzatého jazykovedca

Ukážte deťom múzeum najznámejšieho „machra“ slovenskej jazykovedy v Emreszovskom dome, Ľudovíta Štúra. Súčasťou múzea je aj Pamätná izba, ktorá pripomína posledné roky jeho života v Modre. Expozícia zachytáva dobové odevy, zvuky ulice či dostavníky.

Odkryte skryté miesta západného Slovenska a už toto leto zažite pohostinnosť na vlastnej koži.