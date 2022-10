Tušili ste, že je to vlastne kapusta? Jeho botanický názov je kapusta obyčajná karfiolová. Túto chutnú zeleninu by ste nemali vynechať v zdravom jesennom jedálnom lístku. Čerstvé hlávky plné vitamínov zo slovenských polí nájdete aj v predajniach Kaufland.

Hoci zväčša ho používame v teplej kuchyni, výborný je aj surový – napríklad v šalátoch alebo nátierkach, stojí zato ho vyskúšať. Karfiol patrí k tým druhom zeleniny, z ktorých pripravíme rýchlo a jednoducho množstvo chutných jedál – polievky, prílohy k mäsu, rizoto, zapekaný či gratinovaný so syrom, fašírky aj vyprážané kúsky. Možností je veľa a inšpirácie nájdete aj na Kaufland online kuchárke .

Chutné menu si môžete spestriť a okrem bieleho karfiolu použiť aj zelený alebo fialový. Do známeho reťazca ho dodáva rodinná firma Adkon z Jahodnej, ktorá s ním spolupracuje už deviaty rok a v sortimente ovocia a zeleniny nájdete aj jej lahôdkovú cibuľku, reďkovku, kaleráb, kapustu či sladkú kukuricu. Dodajme, že karfiol pestuje na výmere 6 hektárov.

TIP DOSTALI OD REŤAZCA

„Spočiatku sme do Kauflandu dodávali len biely karfiol. Potom nás oslovili, či by sme neskúsili vypestovať aj zelený. Vyskúšali sme to a úrodu zbierame už šiesty rok. Opäť na podnet reťazca sme pred dvoma rokmi vysadili aj fialový karfiol a tiež úspešne, takže ho kupujúci nájdu v predajniach Kauflandu,“ konštatuje Adrián Nagy, konateľ firmy Adkon, spokojný s takouto spoluprácou s veľkým hráčom na slovenskom trhu.

Časť bieleho karfiolu vysádzajú spravidla koncom augusta, sadenice vďaka miernym zimám prezimujú na poli, a prvú úrodu zbierajú už v apríli. Samozrejme, ručne, aby si zákazníci mohli vyberať z prvotriednej kvality. Farebné druhy zasa sadia v júli a do reťazca ich dodávajú koncom septembra a v októbri.

Čo je na pestovaní tejto hlúboviny najťažšie? „Je to citlivá zelenina, pri ktorej platí, že všetkého priveľa škodí – aj slnka, aj dažďa. Vysoké teploty spôsobujú, že postupná výsadba dozrieva naraz, vďaka výdatným dažďom zasa zelenina zhnije na poli,“ vysvetľuje A. Nagy. To, aká bude tohtoročná úroda, uvidí až potom, keď sa zozbierajú aj tie posledné hlávky. Lebo ako dodáva, počasie je nevyspytateľné. Napríklad toto leto im dali zabrať horúčavy, ktoré si vyžiadali výdatné zavlažovanie.

BIELY, ZELENÝ, FIALOVÝ – VŠETKY SÚ CHUTNÉ

V slovenských kuchyniach stále kraľuje tradičný, biely karfiol , ale podľa A. Nagya zaznamenali dobré odozvy aj na farebné druhy. Platí, že všetky tri typy sú plné cenných vitamínov a minerálov, ktoré prospievajú telu. Táto nízkokalorická zelenina obsahuje tiež veľa vlákniny, ktorá zasýti na dlhší čas, a kyselinu listovú. Farebné druhy sú nielen atraktívnejšie vzhľadom, ale majú aj intenzívnejšiu chuť. Pre zaujímavosť pripomeňme, že fialový karfiol získava svoju výraznú farbu vďaka antokyánom, ktoré patria medzi flavonoidy a majú blahodarné účinky na organizmus. Pôsobia proti zápalu, podporujú hojenie rán, prospievajú srdcu aj cievam. Nachádzajú sa aj v červenej kapuste, baklažáne, čučoriedkach či červenom víne.

„V súlade s našou stratégiou podpory zdravej výživy sa zákazníkom snažíme ponúkať široký sortiment čerstvého ovocia a zeleniny a neustále zvyšovať podiel slovenskej produkcie, optimálne počas celého roka. Vďaka úspešnej dlhoročnej spolupráci s mnohými domácimi pestovateľmi a dodávateľmi sa nám to darí. Samozrejme, popritom neustále hľadáme nových slovenských producentov, ktorí by našu ponuku ešte rozšírili,“ konštatuje Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Keďže sezóna slovenského karfiolu ešte trvá, prihoďme si do nákupného vozíka v Kauflande aj túto zeleninu. Spestrí náš jedálniček, prospeje zdraviu a, pretože je málo kalorický, dokonca aj štíhlym krivkám.