Každý chlieb je smutným príbehom obilia, ktoré sa mohlo stať pivom, ale nevyšlo to. Na túto ľudovú „múdrosť“, Vám v remeselnej pekárni FRANZ odpovedia jednoznačne.

Každý kto ochutnal ručne vyrábaný chlieb, z produkcie remeselnej pekárne FRANZ, bez emulgátorov, pridaných stabilizátorov, konzervačných látok a pridaných farbív, ocenil jeho kvalitu, nezameniteľnú chuť a stal sa jeho obľúbeným.

Poctivý chlieb FRANZ zo slovenských a regionálnych surovín.

V remeselnej pekárni FRANZ z Lučenca, pre Vás každý deň pečú kváskové produkty vlastnej výroby, upečené priamo na mieste, vlastným kváskom a lokálnymi múkami zo slovenského mlynu. Poctivo dbajú na výber surovín, ručnú prácu a tradičné postupy našich predkov. „Zo skúsenosti s pivovarom FRANZ sa nám osvedčilo vyrábať lokálnu kvalitu na svetovej úrovni. Remeselná pekáreň FRANZ plynulo nadväzuje na lokálny úspech značky FRANZ, ktorú domáci v regióne Lučenec vnímajú ako záruku vysokej kvality. Tešíme sa, že do rodiny FRANZ okrem pivovaru pribudla aj pekáreň. Do výroby chleba a piva dávame naše srdce. Myslím že je to vidieť, ako pri pive, tak aj dnes pri chlebe.“, hovorí s úsmevom JUDr. Pavol Petráš majiteľ a zakladateľ pivovaru FRANZ a remeselnej pekárne FRANZ.

Ilustračné foto. Zdroj: pekáreň FRANZ

Chlieb ktorý má svoj príbeh

Trpezlivosť ruže prináša. Pri výrobe chleba platí dvojnásobne. V remeselnej pekárni FRANZ dbajú o pravidelnú kontrolu kvásku, ktorý je nositeľom chuti a kvality. Cesto spracovávajú na poctivých drevených stoloch a správne vymiesené ho ukladajú do ošatiek, v ktorých fermentuje celú noc. Skoro ráno, nasledujúci deň pekárky ručne vkladajú cesto do dokonale rozpálenej pece za pomoci vodnej pary. Chlebík rovnomerne rastie a vytvára tak chrumkavú kôru. Celý proces je neustále prísne kontrolovaný, aby zabezpečili prvotriednu kvalitu a chuť. Chlieb z remeselnej pekárne FRANZ je tak zárukou kvalitného a šetrného spracovania kvásku, zároveň nadväzuje na tradíciu poctivého slovenská chleba. Domáci hovoria, že v chlebe remeselnej pekárni FRANZ, môžete ochutnať chute, farby a vône regiónu kde sa urodil. „Náš chlieb jednoznačne nesie pečať miesta kde sme ho upiekli. Som mimoriadne hrdý na ľudí z našej pekárne. Každý deň vytvárajú cenovo dostupný chlieb vo výnimočnej kvalite. Rovnako, sa snažíme sa o používanie slovenských, lokálnych surovín, čo považujeme v týchto časoch za obzvlášť dôležité.“, dopĺňa na záver Petráš. Múku ktorú používajú v pekárni FRANZ, pochádza z neďalekého mlyna z farmy Durčík. Domáci poznajúä túto múku ako „ živú múku“, pretože obsahuje všetko čo má byť v poctivej múke. Otruby a kličok.

Najchrumkavejšia adresa v Lučenci

Poctivý, slovenský chlieb z remeselnej pekárni FRANZ si môžete kúpiť v Lučenci na adrese Z. Nejedlého 9, Lučenec, v Banskej Bystrici na adrese Horná 25 ( oproti reštaurácii Angels), alebo v pojazdných predajniach po Slovensku. Najväčšou špecialitou a novinkou na slovenskom trhu kváskových chlebíkov, je

Chlieb FRANZ. Cesto je viac krát prekladané dlhšie odležané a tým je chlieb FRANZ nadýchaný a pružný. Týmto spôsobom vyrábame tri druhy chlebíkov, tmavý, svetlý a cibuľový. Denne si môžete vybrať z päť až osem druhov kváskových chlebíkov :

Franz svetlý, Franz tmavý, Franz Cibuľový, semienkový, pšenično- ražný, celozrnný, tekvicový alebo špaldový. Aktuálne lokality pojazdných predajní sa dozviete na sociálnych sieťach pekárne FRANZ. Príďte sa presvedčiť sami, nájdete tu lokálnu bagetu z durum múky, poctivé rožky alebo sladké pečivo do ruky. Určite si každý príde na svoje.

Ilustračné foto. Zdroj: pekáreň FRANZ