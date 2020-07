Brutálne gastronomické výtvory, ktoré ponúkajú bulvárske reštaurácie či podniky si všimli už viacerí a počas karantény nám veru poriadne chýbali.

Toto zrejme muselo chýbať aj kreatívcom zo spoločnosť ARDSYSTÉM, ktorí oslovili prevádzky na Bulvári so zaujímavou myšlienkou, ako znovu nakopnúť ich biznis. „Osobne sa poznám takmer s každým majiteľom reštaurácie, alebo kaviarne na Bulvári a počas karantény som veľmi citlivo vnímal, že museli ostať zatvorení“, hovorí Branislav Delinčák, konateľ spoločnosti ARDSYSTÉM. „Už vtedy som intenzívne rozmýšľal, ako by som im mohol pomôcť prekonať túto ťažkú dobu. Veď sa doslova z večera do rána ocitli bez akéhokolvek príjmu a mnohí s veľkými úvermi na krku. Hneď po uvoľnení karanténnych opatrení sme s našim tímom oslovili prevádzky s pomocnou rukou.“ “ dodáva Branislav Delinčák ďalej.

Ako sa nám podarilo zistiť, kreatívci dostali naozaj voľnú ruku. Zadanie bolo jednoduché – spraviť pútavé video, ktoré nakopne ľudí, aby išli „ochutnať“ Bulvár. Nasledovalo prvé kolo predstavenia projektu reštauráciám a kaviarňam, ktoré boli z tohto nápadu nadšené. Veľmi ocenili, že im niekto ponúkol pomoc v tejto ťažkej dobe a pritom nešlo o biznis, ale o dobrú vec. Ich súhlasom dostala myšlienka zelenú a začalo sa pracovať.

Branislav Delinčák Zdroj: Súkromný archív Branislava Delinčáka

„Bulvár sa za ostatné roky zaradil medzi gastronomickú špicu v Žiline. Veľmi radi sem chodíme, poznáme majiteľov a čašníkov, vidíme, ako tvrdo títo ľudia pracujú a aké skvelé služby nám Žilinčanom poskytujú. Veľmi sme im chceli pomôcť udržať sa na trhu a naplno rozvinúť svoj potenciál. Pre mňa najkrajšie bolo vidieť, ako vidieť, ako sa všetky podniky dokázali spojiť a potiahnuť za spoločný povraz“ dodáva ďalej Branislav Delinčák

Nadupané video Bulvar Avenue Western spája šesť podnikov na Bulvári a ukazuje, že gastro v Žiline stále napreduje a vyrastajú tu ozajstní majstri gastronómie. Reštaurácia Manzo, Spago, Porkbelly či podniky ako Caffé Italia, Rúfus, Barrique, ale aj mnohé iné, ktoré pôsobia na Bulvári, stoja spolu a spolu budujú značku Bulvar. Uletené westernové video je toho dôkazom. Ešte ste ho nevideli?

Tak teda neváhajte a choďte si pripiť alebo zamaškrtiť i na ich počesť a zažite úžasnú atmosféru v novom srdci Žiliny.

