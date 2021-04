Časy sú naozaj zložité. Ani známi detskí interpreti, ktorým chýbajú eventy a zábava „naživo“ rovnako ako samotným deťom, už nevedia dlhšie obsedieť len tak doma. A tak si nedávno obuli túlavé topánky a vybrali sa spoznávať krásy slovenských krajov, aby o nich mohli deťom porozprávať v 6 úplne nových seriálových častiach Kaufland Detského festivalu zatiaľ aspoň online.

Z Bratislavy až na Spiš

Aby ukázali všetkým deťom, ako je tu u nás na Slovensku krásne, z hlavného mesta si to postupne namieria do Žiliny, Bojníc, na Liptov a cez Tatry až na Spiš. Aj vaše ratolesti sa môžu vydať na potulky spoločne s nimi, aby prostredníctvom online TURBO TV preskúmali nielen zaujímavé zákutia našej čarovnej domoviny, ale aj tajomné hrady, zvyky a tradície, či naopak, netradičné povolania.

Na deti čakajú nové vedomosti, koncerty i seriálové programy

Nový seriál štartuje na online TURBO TV už v nedeľu 11. apríla. Deti sa dozvedia aj to, ako bezpečne surfovať na internete, ako si vycvičiť psíka s Jurajom Bačom a jeho Robinom, zacvičia si detskú jogu, a spoločne so Spievankovom sa hravou formou naučia „spíkovať“. Na malých zvedavcov, ktorí chcú byť v obraze, čakajú prvé detské televízne noviny s Terezkou, Dynom a Lupym z Teáter Komika. V novej relácii „Od puku do popuku“ sa k nim dokonca pridá aj hokejový majster sveta Richard Lintner!

ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Niečo sa pečie s Juniorom!

Novinkou bude doslova chutná relácia o varení „MAJSTER ŠÉFINKO Kuniboo“, kde svoje kuchárske umenie predstavia šikovné mladé talenty. Pomocnú varešku im podá nielen sympatická moderátorka Veronika Hatala, ale aj Milan „Junior“ Zimnýkoval z Funradia, šéfkuchár Miško, či Miro Jaroš so svojou mamičkou.

Začíname už v nedeľu 11. apríla o 8:00 hod. návštevou nášho hlavného mesta so Spievankovom. A pokračujeme každú nedeľu, vždy s iným detským interpretom!

Nový zábavno-vzdelávací seriál a množstvo súťaží vám až na 6 víkendov po sebe zadarmo prináša Kaufland. Nezabudnite nás sledovať každú nedeľu od 8:00 ONLINE na www.detskyfest.sk/TURBOTV/

ilustračné foto Zdroj: Kaufland