Dávid žije v Dánsku aj s manželkou Lenkou. „Kodaň prilákala moju manželku študijnými a pracovnými príležitosťami. Ja som sa tam vydal za ňou. Je to veľmi sympatické a útulné mesto s výbornou infraštruktúrou a nekonečnými možnosťami. Človek sa tu nikdy nenudí,“ opisuje Dávid svoj život v dánskej Kodani.

Popri práci sa venuje aj fotografovaniu. Jeho fotky zachytávajú najmä nádhernú severskú krajinu. Na tej, ktorú vybrala The Capture Atlas medzi najkrajšie snímky polárnej žiary minulého roku zachytil práve dychberúci prírodný úkaz. „Táto fotka je skutočným dôkazom toho, že tie najlepšie veci sa objavia, keď ich vôbec nečakáme. Táto noc bola skutočne chladná, čo je pre polárnu žiaru priaznivé, no jej intenzita bola veľmi nízka. Preto som ani len nepomyslel na to, že by sa mi polárnu žiaru podarilo zachytiť,“ opisuje Dávid vznik fotografie.

Pripraveným a trpezlivým však šťastie praje. „Obloha bola bez jediného mráčika a mne to jednoducho nedalo. Sadol som do auta a vydal som sa na lov tohto prírodného úkazu. Hľadanie polárnej žiary je hra s trpezlivosťou, lebo nikdy neviete, kde sa kedy presne sa objaví. Ja som sa teda po hodinách čakania v mrazivej noci konečne dočkal a predo mnou sa objavila nádherná symfónia priamo nad Lofotskými dramatickými štítmi. A teda, naštartoval som svoju kameru a zvečnil tento nádherný zážitok. Hoci sa v dnešnej dobe polárna žiada dá zachytiť aj najnovšími smartfónmi, na kvalitnú fotku mi bolo treba kameru s manuálnym nastavením a stabilný statív,“ hovorí D. Haring.

