Ako na to?

Zabudnite na starosti a nechajte sa rozmaznávať novými osviežujúcimi nápojmi Kinley, ktoré ponúkajú širokú škálu chutí, zážitkov a navyše sú so zníženým obsahom cukru. Vyskúšajte stredne intenzívnu klasiku Kinley Tonic Water s citrusovými tónmi. Pre skutočné uvoľnenie je skvelou voľbou Kinley Pink Aromatic Berry, v ktorom je chuť sladkého ovocia jemne doplnená kvetinovým pozadím. A ako popoludňajšia osviežujúca chuťovka poslúži Kinley Ginger Ale s chuťou zázvoru a citrusov.



Nech už si vyberiete akúkoľvek príchuť, pod každým viečkom a uzáverom plechovky nájdete súťažný kód. Tento kód nahrajte do aplikácie Coca-Cola a automaticky zaň získate body. Tieto body následne vymeníte za lístky do žrebovania o hlavnú výhru - 11-palcový iPad Pro s neuveriteľnou pamäťou 512 GB alebo môžete vyskúšať svoje šťastie v „šťastnej chvíli“. Počas tejto časti súťaže môžete súťažiť o slúchadlá AirPods 3. generácie alebo aj o vychytaný iPad 10.2. Nezabudnite však, že súťaž končí 30. júna, takže neváhajte!

Spomaľte a užite si chvíľu pre seba s Kinley

Vo svojej novej kampani vyzýva značka Kinley Čechov a Slovákov, aby každý deň mysleli na seba. Z prieskumu, ktorý značka uskutočnila, vyplýva, že až 30 % Čechov a 40 % Slovákov si v priebehu týždňa nájde čas na seba maximálne 1x alebo dokonca vôbec. Skúste sa na chvíľu zastaviť, nemyslieť na nič a len si vychutnajte teplé slnečné lúče s osviežujúcim nápojom Kinley v ruke. Nielenže si budete môcť plne vychutnať originálnu zmes chutí, ale zároveň budete mať možnosť zapojiť sa do súťaže o vyššie spomenuté hodnotné ceny. Veľa šťastia!