Slnkom najviac privilegovaný región

Vo svete sa dnes vyrábajú milióny hektolitrov vína. V tomto mori vína sa možno kúpať, ale skutočne výnimočné slovenské vína predstavujú len zlomok vinárskeho sveta. Dôkazom že, na Slovensku vieme robiť svetovú kvalitu za skvelú cenu, je vinárstvo Naše vinohrady pôsobiace v Strekovskej vinohradníckej oblasti. Spojením vinohradov v Novej Vieske a v obci Rúbaň, vzniklo nové vinárstvo s názvom NAŠE VINOHRADY, ktoré môžeme už dnes zaradiť k najlepším na Slovensku. Strekovský vinohradnícky región má mimoriadne priaznivé podmienky na pestovanie viniča. Región je obdarovaný najvyšším počtom slnečných dní v krajine. Pôda vo vinohradoch vinárstva je mimoriadne rozmanitá. Vyskytujú sa tu rôzne pôdne profily. Môžeme tu nájsť spraš, pôdy hlinito-piesočnaté a pôdy s prímesou vápenca, ktoré vo vínach odzrkadľujú svoj charakter. Pestujú tu lokálne aj svetové odrody hrozna, ktoré majú tradičné a medzinárodné hodnoty. Maximálne využívanie potenciálu hrozna zo starých vinohradov, je zárukou kvality vín z produkcie vinárstva Naše Vinohrady. „Vo vinohrade zažijete všetky ročné obdobia. Pre túto prácu sa treba narodiť a mať k nej vzťah. Vinár musí byť trpezlivý, aby si počkal, kým sa víno samé vypýta do fľaše, kde sa začína jeho ďalšia etapa života. Prácu v pivnici nemôže robiť človek, ktorý nemá rád víno. Musí mať cit, trpezlivosť a chuť do vína vložiť časť seba. Práca je to náročná a ťažká. Keď toto človek pochopí a chce to robiť podľa najlepšieho vedomia a svedomia, tak je to záväzok na celý život. Teším sa z toho, že všetci z vinárstva Naše Vinohrady máme spoločné hodnoty a vášeň pre víno.“, hovorí Martin Pomfy.

Ilustračné foto. Zdroj: Vinárstvo Naše Vinohrady

Zakladateľmi vinárstva Naše Vinohrady sú Miroslav Fondrk a Martin Pomfy. Renomovaní slovenskí vinári, ktorých spája vášeň pre víno a odhodlanie vytvárať slovenské vína svetovej kvality. Obaja získali s vlastnými vínami ocenenia a uznanie na slovenských a medzinárodných súťažiach a majú bohatú skúsenosť s produkciou hrozna a vína. Dnes sa ich dlhoročné znalosti odrážajú vo vínach vinárstva Naše Vinohrady. „Našim spoločným cieľom vo vinárstve Naše Vinohrady, je vytvárať výnimočné slovenské vína za prijateľnú cenu, ktoré nesú pečať miesta, kde sa narodili. Aby sme splnili túto náročnú úlohu a vína mali top kvalitu, celý proces je neustále kontrolovaný od pestovania hrozna až po distribúciu. Čo považujeme za rovnako dôležité, je výroba vína z hrozna tam, kde sa urodilo. V našom víne tak môžete ochutnať región, kde sa víno narodilo, jeho chuť, farby a vône.“, dopĺňa Miroslav Fondrk.

Ilustračné foto. Zdroj: Vinárstvo Naše Vinohrady

Výnimočné víno sa rodí vo vinohrade

Vinárstvo Naše Vinohrady obhospodaruje 150 ha vinohradov v Strekovskom vinohradníckom regióne, o ktoré sa každý deň s láskou trpezlivo starajú. Myšlienka vyrábať slovenské vína so svetovou kvalitou, je založená na spolupráci ľudí vo vinici a v pivnici. Zakladatelia vinárstva Naše Vinohrady zhodne tvrdia, že cez víno sa stotožňujeme s krajinou, s pôdnymi a klimatickými podmienkami na pestovanie hrozna a s kultúrnym dedičstvom, ktoré nám zanechali predošlé generácie. Vďaka citlivému prístupu ľudí z vinárstva Naše Vinohrady, je ich víno pravým, nefalšovaným obrazom prírody, kde sa víno zrodilo. Slovenské víno z vinárstva naše Vinohrady určite stojí za to, kúpite si ho v sieti TERNO a Kraj – sieť domácich potravín.

Ilustračné foto. Zdroj: Vinárstvo Naše Vinohrady