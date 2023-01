Novú predajňu potravín KRAJ otvorili dnes v Stupave

Len mesiac a pol po otvorení 30-tej predajne KRAJ v Petržalke na Nobelovom námestí, spoločnosť TERNO real estate otvára ďalšiu. 31. prevádzka potravín KRAJ sa otvára dnes, 19. januára, v Stupave na Železničnej ulici. Zákazníci v nej nájdu bežné potraviny od lokálnych dodávateľov, zdravý sortiment pre ľudí s aktívnym životným štýlom, produkty určené ľuďom s potravinovými intoleranciami a alergiami, ale aj nepotravinový sortiment základných hygienických potrieb. Otváracie hodiny novej predajne s rozlohou 435 m2 sú od pondelka do piatku od 6:30 do 20:00, cez víkend od 7:00 do 20:00. Prácu v potravinách si našlo 10 ľudí.