Svetlo sveta uzrela nová pesnička o nadprirodzených schopnostiach z pera hudobno-zábavnej dvojice pre deti, PACI PAC. Skladba, ktorú duo zverejnilo prostredníctvom rozprávkového videoklipu, nesie názov Superhrdina a ako to v detskom svete býva, i v novinke dobro zvíťazí nad zlom. „Skladbu som plánoval už dlhší čas,“ prezrádza Mário (PAC) Praženec. „Môj synček Samko mal silné obdobie plné Spidermanov a Supermanov, teraz zasa fičí na „Ninjago“. Asi rok mi materiál ležal v šuflíku a až teraz, v čase pandémie, sa nám ju podarilo nahrať v štúdiu a vznikol i videoklip,“ doplnil gitarista a spevák.

Vo videoklipe účinkuje i známy herec, ktorý si strihol postavu záporáka

Dvojica sa teší, že deťom vďaka piesni a videoklipu priblíži príbeh o superhrdinovi, ktorý porazí zloducha. „Je to asi viac pesnička pre chlapcov ako pre dievčatá, pretože v klipe sa odohráva naozajstný súboj a príde aj na päste a kopance,“ hovorí silnejšia polovička PACI PAC, ktorý sa v klipe, vďaka čarovnému nápoju, premenil na superhrdinu. Nakrúcanie videa sa nezaobišlo bez rozpakov, Mário sa chvíľu zdráhal svojho hereckého protivníka buchnúť do brady, ale keďže si to scenár vyžadoval, došlo aj na takúto akciu.

Záporáka Kazispeva, ktorý unesie nežnejšiu polovičku speváckej dvojice PACI, si zahral herec Roman Pomajbo. „Záporné postavy sú pre herca vždy fajn. Môže v nich ukázať všetky svoje skryté rezervy,“ smeje sa Roman a dodáva, že sa rád mení na kladného hrdinu, a že pre deti urobí úplne všetko a pokojne zahrá aj „záporáka“ či „klaďasa“ naraz. A ako mu to fungovalo s PACI PAC? „Táto dvojica je pre mňa srdcová záležitosť. Čím viac ich poznávam, tým viac sa s nimi teším,“ priznáva sympatický herec.

PACI, ktorú Kazispev uväznil na zámku, zloduch prekvapivo obdaroval levanduľovou kytičkou. „ Levanduľa je Kazispevova obľúbená kvetinka, lebo jej vôňa ho upokojuje a hodí sa mu ku kostýmu, daroval mi ju, aby som spievala len a len jemu,“ priblížila Adriana Pešinová význam veľmi výraznej rekvizity. Celý dej novinky sa odohráva v nádhernom prostredí hradu Červený Kameň. Ten už len umocnil atmosféru klipu, ako i celkové vyznenie novej piesne. Rozprávkové prostredie si vyslovene žiadalo o šťastný koniec a deti sa radostného záveru skutočne dočkajú. Premenu Kazispeva na Lubispeva má na svedomí rovnaký čarovný nápoj, ktorý PACOVI dodal supersilu. „Okrem toho, že som v klipe nadobudol super svaly a supermoc, PIJO BIO sú 100% ovocné šťavy, sirupy a ľadové čaje bez pridaného cukru, ktoré skvelo chutia a sú aj zdravé. Ja osobne a aj Kazispev sme si na nich veľmi pochutili,“ spomína Mário Praženec.

Ilustračné foto. Zdroj: Archív PACI PAC

Ďalšie dobré správy!

Keďže bolo jarné turné, PACI PAC a kamaráti, v polovici svojich termínov kvôli pandémii prerušené, kapela sa rozhodla zahrať zostávajúcich deväť koncertov v septembri a už teraz sa nevedia dočkať plných hľadísk a natešených detských divákov. „Obdobie bez detí bolo náročné. Nevidieť a nepočuť detské publikum na mňa vplývalo veľmi smutne,“ priznáva Adriana Pešinová ako PACI a dodáva: „O to viac si to teraz užívam a ešte viac vážim, keď môžem byť konečne v priamom kontakte s malými divákmi! Je to nenahraditeľné!“

Aj deti a ich rodičia sa môžu tešiť na parádne predstavenie plné zábavy, muziky, ale aj poučenia. Turné odštartuje v Bratislave 12.9.2020 a sympatickí speváci sa postupne predstavia 14.9. v Leviciach, 18.9 v Lučenci, 19.9. doobeda v Bardejove a v rovnaký deň, ale v poobedňajších hodinách zaspievajú v Košiciach. 20.9. si to namieria do Popradu a Kežmarku, 27.9. do Turzovky. Jesennú časť turné, PACI PAC a kamaráti, zavŕšia koncertom v Malackách 30.9.2020. Vstupenky na nové termíny je možné zakúpiť v sieti Predpredaj. Divákom, samozrejme, na tieto nové termíny ostávajú v platnosti aj vstupenky, ktoré mali zakúpené na pôvodné koncerty.

Zatiaľ poslednou dobrou správou je aj fakt, že okrem piesne o superhrdinoch, počas koncertného voľna vzniklo aj mnoho ďalších, a PACI PAC tak finišujú na realizácii nového cédečka, ktoré by sa malo objaviť na trhu už koncom septembra tohto roku.

