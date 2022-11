November odštartujeme najnovším filmom Čierny panter: Navždy Wakanda od štúdia Marvel. Kráľovná Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje (vrátane Florence Kasumbovej) musia bojovať, aby ochránili svoj národ pred svetovými mocnosťami po smrti kráľa T’Challu. Kým sa Wakanďania snažia prijať ďalšiu kapitolu svojich dejín, naši hrdinovia sa musia spojiť s Vojnovým psom Nakiou (Lupita Nyong’o) a Everettom Rossom (Martin Freeman) a spoločne vydláždiť novú cestu pre kráľovstvo Wakanda. Vo filme ďalej účinkujú Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena a Alex Livanalli. Tenoch Huerta sa nám prvýkrát predstaví ako Namor, kráľ skrytého podmorského národa. Ako dopadne tento príbeh sa dozviete od 10. novembra aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark, predpredaj lístkov je zahájený. Ak sa neviete dočkať filmu Čierny panter: Navždy Wakanda, Cinema City si pre vás 9. septembra pripravilo Maratón Čierny Panter . Za 13 EUR si v Cinema City Aupark budete môcť pozrieť Čierny Panter (2018) a Čierny Panter: Navždy Wakanda (2022).

Petra a Hana, partneri v živote aj práci, sa po rokoch otvoria zdieľaniu svojich nevypovedaných erotických fantázií. Čo začína ako nevinná konverzácia, postupne prechádza do experimentovania s nemonogamným pojatím vzťahu. Okúsenie sexuálnej slobody má však pre každého partnera inú príchuť. Režisér Tomasz Wiński sa vydáva vo svojom celovečernom debute do miest, ktoré sú pre veľa párov tabu. Hranice lásky neskúmajú iba rôzne podoby intimity, ale aj možnosti ich plastického zachytenia na plátne, pretože samotní protagonisti sa mimo iného navzájom natáčajú na mobil. V hlavných úlohách sa objavujú Matyáš Řezníček a Hana Vagnerová, ktorá spolupracovala na námete a scenári filmu. Ako dopadne erotická dráma Hranice lásky sa dozviete od 10. novembra vo všetkých kinách Cinema City.

Mladý pár, Margot (Anya Taylor-Joy) a Tyler (Nicholas Hoult), cestujú do luxusnej reštaurácie Hawthorn na pobrežnom ostrove v Severozápadnom Pacifiku, kde samotársky, ale celosvetovo preslávený šéfkuchár, Julian Slowik (Ralph Fiennes) pripravil pre vybraných hostí bohaté degustačné menu. K páru sa pridali aj traja mladí, trocha nepríjemní, zamestnanci úspešnej firmy – Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) a Dave (Mark St. Cyr), jeden starší bohatý pár, ale aj štamgasti Anne a Richard (Judith Light a Reed Birney), ďalej známa kritička Lillian Bloom (Janet McTeer) a jej oddaný novinár Ted (Paul Adelstein), slávna filmová hviezda v stredných rokoch (John Leguizamo) a jeho asistentka Felicity (Aimee Carrero). Personál, ktorý ich hostí, je na túto príležitosť patrične vystrojený a na jeho čele stojí Elsa (Hong Chau). Tak, ako sa postupne servírujú jedlá od výmyslu sveta, pri každom stole sa zvyšuje napätie, hustne atmosféra a navonok sa začnú vyplavovať tajomstvá. Pomaly začína byť zjavné, že Slowik pripravil toto menu do detailov, aby celý večer vyvrcholil až do šokujúceho finále. Ako bude chutiť Menu sa dozviete od 17. novembra vo všetkých kinách Cinema City.

Celovečerný dokumentárny film Michael Kocáb – rocker verzus politik režisérky Olgy Sommerovej ponúka portrét výraznej osobnosti, hudobníka a politika, ktorý zastáva výrazným a neprehliadnuteľným občianskym aktivistom. Etapy života Michaela Kocába postupujú od kľúčových momentov detstva, mladosti a dospelosti až po zrelý vek, cez ktorého perspektívu sa pozerá na seba a svoj doterajší život. Režisérka Sommerová nachádza hlavnú postavu v stave životnej harmónie vo vzťahu k minulosti, prítomnosti a prorocky aj budúcnosti, čo pozitívne potvrdzujú členovia jeho rodiny v intímnom rodinnom prostredí. Dokumentárny film Michael Kocáb – rocker verzus politik si môžete od 17. novembra pozrieť vo všetkých kinách Cinema City.

Aj v novembri sa môžu dámy tešiť na svoj večer – na Ladies Movie Night s premietaním českej komédie Vianočný príbeh . Komédia Ireny Pavláskovej, ktorá sa odohráva počas Štedrého dňa, kedy niekoľko hrdinov prežije naozaj nevšedné a nezabudnuteľné Vianoce. Ako dopadne vianočná komédia Ireny Pavláskovej Vianočný príbeh sa dozviete v predstihu 22. novembra na Ladies Movie Night v Cinema City Aupark alebo od 24. novembra vo všetkých kinách Cinema City.

Úchvatné prostredie filmov štúdia Walt Disney Animation dokáže byť fantastické a vzbudzujúce rešpekt, pozývajúce nás na miesta, ktoré sme videli len vo svojej fantázii – od Zootopie po San Fransokyo, od Arendelle po 8-bitovú arkádu, od Kumandra po Coronu. Žiadny svet však nebol taký úžasne zvláštny ako najnovšie dobrodružstvo z dielne Walt Disney Animation. Vydajte sa na cestu hlboko do „Neobyčajného sveta“, ktorý sa odohráva v obrovskom, skrytom, podzemnom svete, kde na vás čakajú bizarné stvorenia a hroziace nebezpečenstvá a dobrodružstvá. Cesta ich zavedie do sveta, o ktorom nikto netušil, že existuje, kde sa stretnú s množstvom neznámych tvorov – niektorých zvláštnych, niektorých podivuhodných a niektorých vyslovene nebezpečných. Najväčší objav, ktorý na Cladeov čaká, je však kľúčom k ich vzájomnému vzťahu a k tomu, čo ich čaká v budúcnosti. Od 24. novembra môžete zažiť Neobyčajný svet vo všetkých kinách Cinema City.

Príbeh plný nádeje, lásky, kúziel a alchýmie: to všetko je Princezná zakliata v čase 2. Po veľmi úspešnej prvej časti (ČSFD 72%), o ktorej bolo počuť ako o „českom Harry Potterovi“ prichádza pokračovanie. Mladá alchymistka Amélia (Eliška Křenková) získa zakázanú magickú moc: dokáže čiastočne ovplyvňovať tok času. Zneužitie jej nových schopností ju však rozdelí v čase a Amélia zo súčasnosti sa stretáva s Améliou z minulosti, ktorá ju sprevádza na každom kroku. Navyše z dávno zabudnutej temnoty času povstane nová hrozba, alchymista zvaný Pán rún (Ján Jackuliak), ktorý túži získať kontrolu nad všetkou mágiou v Oberone. Aby to dokázal, musí Ameliu zbaviť kontroly nad časom. Amélia spolu so svojimi nerozlučnými priateľmi princeznou Ellenou (Natalia Germani) a princom Jánom z Calderonu (Marek Lambora) cestuje do magického mesta Ayra, kde sídli Spolok alchymistov, ktorý prisahal chrániť mágiu. Po jeho boku musí Amelia čeliť nielen svojmu doteraz najmocnejšiemu protivníkovi, ale aj vlastnej túžbe po zakázanej moci.

