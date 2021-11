Aktuálne kiná Cinema City fungujú v OTP režime. Bezpečnosť zákazníkov je v Cinema City prvoradá. Zoznam aktuálnych nariadení a opatrení v Cinema City nájdete tu.

November odštartoval 25-tým filmom z filmového univerza Marvel. Eternals so sebou prináša nový príbeh a desať superhrdinov, ktorých sme doteraz na plátne nevideli. Eternals sú príslušníci rasy nesmrteľných mimozemšťanov zo vzdialenej planéty Olympia, ktorá pred tisíckami rokov prišli na Zem, aby chránili ľudstvo pred mimozemskými predátormi Deviantmi. Eternals upozornili na túto hrozbu Celestiáli, vesmírni stavitelia, ktorých sme už mohli zazrieť v Strážcoch galaxie. Eternals na Zemi tvoria rôznorodú a mocnú skupinu, nájdu sa medzi nimi myslitelia aj bojovníci, každý z nich má nejakú špecifickú vlastnosť. Pri spolupráci sa tieto ich schopnosti dopĺňajú. Mimo služby fungujú ako hocijaká iná dysfunkčná rodina, navzájom sa podporujú, ale aj hádajú. Príbeh sa odohráva na dvoch časových rovinách. Jedna línia je zasadená do minulosti, kde Eternals fungovali ako neohrozený tím a rodina. Druhá línia je v prítomnosti, keď sú rozdelení a rozídení, spokojne žijú medzi ľuďmi a ukrývajú sa všetkým na očiach. Opätovné objavenie Deviantov, ktorí zase ohrozujú ľudstvo, znamená, že Eternals musia odložiť svoje nezhody a dať sa znova dokopy. Ako dopadne tento príbeh sa dozviete od 4. novembra aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Režisér Edgar Wright nakrútil psychologický thriller Posledná noc v Soho. Príbeh o dievčati (Thomasin McKenzie), ktorá prišla do Londýna študovať módne návrhárstvo. Jej štúdium zásadne narušujú znepokojujúce nočné vízie. V nich sa vracia v čase zo súčasnosti do šesťdesiatych rokov a stretáva tu očarujúcu začínajúcu speváčku (Anya Taylor-Joy), ktorej čaru podľahne aj ona. Sú to len sny, alebo sa jej prihovára minulosť? Dievča musí nájsť odpoveď za každú cenu, zvlášť preto, že vízie sú čím ďalej znepokojujúcejšie a začínajú ju ohrozovať. Na thriller sa môžete tešiť od 11. novembra vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Film Karel nie je a ani nemá byť prehliadkou nespornej slávy Karla Gotta, jeho speváckeho talentu a úspechov. Renomovaná ežisérka Olga Malířová Špátová vstúpila so svojou kamerou tam, kde sa sláva končí a kde sa z fenomenálneho Zlatého slávika Karla Gotta stáva iba Karel – nadšený maliar, milujúci manžel a otec. Tvorcovia totiž zachytili Karla Gotta nielen pri jeho vystúpeniach a stretnutiach s fanúšikmi, ale predovšetkým v jeho domácom prostredí. Či už v Prahe, na chalupe alebo v dedinke, kde trávil detstvo. Spevák sa vo filme vydáva na miesta, ktoré zohrali v jeho živote dôležitú úlohu. Odhaľuje neznáme zákulisia koncertov, svoj život s rodinou a súkromie, ktoré sa inak snaží s pokorou a láskou chrániť. Diváci tak môžu vidieť autentický a jedinečný filmový portrét, plný nečakaných spomienok. „Náš film nesmie byť nuda,“ hovoril počas natáčania Karel Gott režisérke, ktorá v dokumente využila aj množstvo málo známych archívnych materiálov. Dokumentárny film o Zlatom slávikovi Karlovi Gottovi si môžete pozrieť 11. novembra vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Aj v novembri si budú môcť užiť dámy svoj večer na Ladies Movie Night s premiérou dlho očakávaného filmu KLAN GUCCI. Dráma, v ktorej si v hlavnej úlohe zahrá Lady Gaga je inšpirovaný šokujúcim skutočným príbehom impéria talianskeho módneho domu. Tri desaťročia rodinnej histórie, v ktorej nechýbajú láska, zrada, dekadencia, pomsta ani vražda, skladajú dokopy mozaiku toho, čo všetko so sebou nesie slávna značka Gucci. Drámu KLAN GUCCI so skvelým hereckým obsadením – Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston a i., si budete môcť pozrieť 25. novembra vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City

Film Encanto od štúdia Walt Disney Animation Studios prináša príbeh neobyčajnej rodiny Madrigalovcov. Madrigalovci žijú ukrytí v čarovnom dome v pulzujúcom mestečku v kolumbijských horách, na podivuhodnom a čarovnom mieste zvanom Encanto. Čaro Encanta spôsobilo, že každé dieťa v rodine má jedinečný dar, od nadľudskej sily až po schopnosť liečiť. Obdarené je každé dieťa okrem dievčatka Mirabel. Mágia obklopujúca Encanto sa začne vytrácať a Mirabel zistí, že práve ona by mohla byť poslednou nádejou svojej výnimočnej rodiny. Animovaný film Encanto: Čarovný svet si môžete pozrieť od 25. novembra vo všetkých kinách Cinema City.

Ilustračné foto Zdroj: Cinema City