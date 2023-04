Coca-Cola, najväčšia nápojárska spoločnosť sveta, zavádza neodnímateľné uzávery v rámci celého svojho portfólia nápojov v Česku a na Slovensku. Pod sloganom „Navždy spolu“ predstavuje novinku, ktorá má zabezpečiť, že je viečko pevne spojené so zvyškom obalu a bude sa ľahšie recyklovať. V priebehu prvej polovice roka dôjde k úplnému nahradeniu pôvodných uzáverov a vyrábať sa budú iba nápoje s novým typom neodnímateľného viečka.

V čom tkvie inovácia?

Nové riešenie zaisťuje, že keď zákazníci značky Coca-Cola recyklujú fľaše, nezostane po nich žiadny uzáver, čo pomáha zlepšiť zber a recykláciu a znížiť množstvo odpadu. Pri novom viečku je systém otvárania rovnaký ako pri bežnom uzávere. Inovácia spočíva v krúžku okolo hrdla fľaše, ku ktorému je pripevnené pútko, ktoré drží uzáver pripevnený k fľaši aj po odskrutkovaní a zároveň umožňuje jej hermetické uzavretie. Ide pritom o pohodlné riešenie, ktoré spotrebiteľom poskytuje možnosť vychutnať si svoj obľúbený nápoj ako doteraz a zároveň zaisťuje, že uzáver je recyklovaný spoločne s fľašou. Výhodou riešenia je aj to, že viečko sa nestratí alebo nezašpiní. Tým, že zostane pripojené, môže sa okamžite po naliatí nápoja alebo napití sa z fľaše opäť zaskrutkovať.

Ako na nové neodnímateľné viečko? Viečko je potrebné poriadne z fľaše odklopiť, aby sa dalo ľahko napiť. Vo chvíli, keď sa napríklad len povolí a odskrutkuje, tak môže byť okraj viečka nepríjemný v prípade dotyku pier či tváre, keď človek pije. Je teda nutné, rovnako ako s každou inou vecou, naučiť sa s ním pracovať. To znamená, že po otvorení treba viečko poriadne odlúpnuť, aby neprekážalo a nebolo nepríjemné. Je to iba záležitosť cviku a schopnosti naučiť sa s ním pracovať.

Ilustračné foto Zdroj: Coca-Cola

Prvá na trhu

Všetky plastové fľaše Coca-Cola, vrátane uzáverov, sú už mnoho rokov 100 % recyklovateľné, ale nie všetky sa recyklujú. Viečka od fliaš sa často vyhadzujú a končia v odpade. „Náš inovatívny nový dizajn znamená, že uzáver zostáva po otvorení pevne spojený s fľašou, čím sa znižuje možnosť jeho vyhodenia a zároveň poskytuje našim zákazníkom zážitok, na ktorý sú zvyknutí.



Zmena v podobe neodnímateľných viečok sa týka celého portfólia nápojov Coca-Cola v plastových fľašiach. Spoločnosť Coca-Cola je tak prvou nápojovou firmou v Česku a na Slovensku, ktorá zavádza túto novinku na kompletné portfólio nápojov,“ vysvetľuje Martina Lovětínská, marketingová riaditeľka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Viečka sa recyklujú a sú hodnotným materiálom napríklad na výrobu inštalatérskych trubiek, paliet, kontajnerov, krabíc a ďalších produktov.



Pred samotným uvedením na trh zrealizovala Coca-Cola rozsiahly prieskum a testovanie medzi spotrebiteľmi, aby zabezpečila, že fľaše s inovovanými, trvale pripevnenými viečkami budú praktické, hygienické, bezpečné a ľahko použiteľné. Nový uzáver má aj praktické výhody, napr. pre osoby s hendikepom alebo vodičov, ktorí môžu fľašu ľahšie znovu uzavrieť jednou rukou.

Ilustračné foto Zdroj: Coca-Cola

Prečo to Coca-Cola robí?

Prechod na neodnímateľné viečka je ďalším čriepkom v mozaike ambicióznej environmentálnej stratégie spoločnosti Coca-Cola „World Without Waste“. Jej súčasťou je dosiahnutie stopercentnej recyklovateľnosti nápojových obalov, čo sa na českom i európskom trhu spoločnosti Coca-Cola HBC už podarilo splniť. Do roku 2025 plánuje v krajinách Európskej únie zvýšiť pomer recyklovaného PET-u vo svojich fľašiach až na 50 %. Do roku 2030 chce spoločnosť vytriediť a zrecyklovať rovnaké množstvo nápojových obalov, aké uvedie na trh. Do roku 2040 plánuje mať Coca-Cola uhlíkovo neutrálne podnikanie v celom svojom hodnotovom reťazci.