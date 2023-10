Nové, väčšie, lepšie - jednoducho veľkolepé. Také je nové kongresové centrum Hotela Sitno

Hotel len nedávno po takmer polročnej uzávere opäť otvoril svoje brány. Po spustení prevádzky pre individuálnu klientelu, sme sa dočkali aj slávnostného otvorenia kongresových priestorov. No a my sme mali tú česť byť pri tom. Aké to bolo? Bol to skutočne GRAND opening.