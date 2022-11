Ilustračné foto Zdroj: Byteria, s. r. o.

Bytový dom je aktuálne vo výstavbe a očakávaná kolaudácia je začiatkom roku 2024. Už dnes sa investor teší záujmu budúcich obyvateľov, ktorí si potrpia na vyšší štandard. Projekt Svrčia je koncipovaný do nadčasovej modernej architektúry, kde sa nešetrí každým metrom na úkor kvality bývania. Veľkorysé metráže v interiéri, materiály nad rámec štandardu, špeciálne izolačné vlastnosti a vlastné parkovanie v podzemných garážach aj na vonkajších parkovacích miestach, to všetko ponúka bytový komplex v ideálnom pomere kvalita vs. cena.

Ilustračné foto Zdroj: Byteria, s. r. o.

Navrhovaná architektúra využíva solárne systémy na ohrev teplej vody zo slnečnej energie, ktoré prispievajú k ekológii a v neposlednom rade šetria financie vynaložené na spotrebu elektrickej energie. Investícia do nehnuteľnosti s využitím solárnych energií sa v budúcnosti majiteľom niekoľkonásobne vráti. Pre nadšencov pokojného mestského bývania je príjemným prekvapením aj množstvo zelene v okolí a navyše na streche domu.

Ilustračné foto Zdroj: Byteria, s. r. o.

Bývanie v komplexe Svrčia je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí preferujú harmonickú atmosféru, vzdušný priestor, súkromie a prémiovú adresu. Bytový dom ponúka 32 bytových jednotiek na 6 podlažiach, 31 vnútorných garážových státí a 21 vonkajších státí. Noví majitelia si môžu vyberať z dvojizbových, trojizbových a štvorizbových bytov. V blízkom okolí projektu je plná občianska vybavenosť, obchody, služby, zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, sociálne zariadenia, kultúrne a rekreačné možnosti. Výhodou je ľahká dostupnosť, rýchle napojenie na diaľnicu a blízkosť mestskej hromadnej dopravy. Na svoje si prídu jednotlivci, páry aj rodiny.

Ilustračné foto Zdroj: Byteria, s. r. o.

Bývajte v nadštandarde, ktorý si zaslúžite v žiadanej lokalite bratislavskej Karlovej Vsi. Aktuálne navyše developer dočasne znižuje ceny bytov až o 8 %.

Viac informácií o ponuke bytov nájdete na web stránke projektu www.svrcia.sk . V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať ohľadom nezáväzného stretnutia.