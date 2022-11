Už 10. novembra prichádza do kín nová erotická love story, ktorá pred divákov kladie otázku ich postoja k otvoreným vzťahom. Prvé projekcie ukázali, že postoj je veľmi rôzny. Tvorcovia sa pýtajú, či a do akej miery môže byť vzťah úprimný a kde sú hranice toho, čo sa už nedá vrátiť späť.

V hlavnej roli uvidíte Hanku Vagnerovú, v snímke v postave Hany, ktorá začína cítiť, že jej vzťah s Petrom (Matyáš Řezníček) je už akýsi statický a pohybuje sa v zabehaných koľajách. Keď sa stretne s párom, ktorý má otvorený vzťah, navrhne Petrovi, že by si podobné fungovanie mohli vyskúšať aj oni. Najprv zdieľajú svoje erotické predstavy a sny, potom to však zájde ďalej, otvoria sa novým partnerom a partnerkám a zdieľajú svoje skúsenosti a zážitky s nimi. Experiment so slobodou sa však môže ľahko vymknúť z rúk, čo si na úvod nikto neuvedomoval.

Ilustračné foto Zdroj: Filmtopia

V čase tvorby nadčasový

Dnes veľmi častá téma, no v čase tvorby išlo o tému nadčasovú. “Paradoxné je, že vo chvíli, keď sme scenár začali písať, to u nás ešte nejako zvlášť veľká téma nebola,” hovorí Hanka Vagnerová, ktorá vo filme nielen účinkuje, ale je aj spoluautorkou scenára, “Ale po tých 7 rokoch, kedy sa film konečne dostáva do kín, téma rezonuje a rieši sa celospoločensky. Je to poznať aj na prvých projekciách, ktoré sme mali. Film vyvoláva ohromné diskusie, ľudia na túto problematiku nemajú jasný názor. Niekoho to provokuje, niekto zásadne nesúhlasí, iný je veľmi pre… Je skvelé, že to vzbudzuje emócie.”

Napriek tomu, že téma v čase tvorby scenára ešte nebola častou, v tichosti už bola realitou. “Čerpali sme vlastne z našich skúseností, zo skúseností našich kamarátov. Všetko, čo je vo filme, sú buď veci, ktoré sme zažili, alebol ich zažil niekto z našich blízkych,” povedal režisér Tomáš Wiński.

Pozrite si trailer tu:

“Náš film je sondou do intimity páru, ktorý prostredníctvom spovedí nakrúcaných na video skúma hranice úprimnosti v otvorenom vzťahu,” približuje režisér, “Zaujíma nás to, čo si postavy nepovedia, čo premlčia, aké emócie potláčajú a kde ich konečne prejavia.”

Nahota ako prirodzená súčasť

Už zo samotnej témy snímky a intímneho prístupu je zjavné, že vo filme nebudú chýbať ani odhalené scénky. Ako tento fakt vníma Hanka Vagnerová, ktorej sa najmä týkajú? “Moje herecké hranice nie sú niejako extrémne ani prekvapivé. Keď dostanem scenár, ktorý sa mi nejako výrazne nepáči alebo ho považujem za hlúpy, je to presne tá hranica, cez ktorú nejdem,” hovorí a zároveň priznáva, “V minulosti sa mi stávalo, že som ju pomerne často prekračovala, ale asi všetci sme si prešli v živote fázou, kedy sme sa učili a chceli sme vyskúšať všetko. Dnes sa snažím počúvať svoju intuíciu.”

Ilustračné foto Zdroj: Filmtopia

Väčšou novinkou bola takáto skúsenosť pre Hankino filmového partnera Petra. “Nikdy som vlastne okrem bozkávania sa na divadelnom javisku nič podobné nerobil, toto pre mňa bola úplne iná liga,” smeje sa Matyáš Řezníček, ktorý zároveň priznal, že spolupráca na filme ho prinútila, aby sa sám zamyslel nad svojím postojom k problematike otvorených vzťahov: “Keď som stretol niekoho, kto s tým mal väčšiu skúsenosť ako ja alebo keď sme sa o tom, naopak, rozprávali s ľuďmi bez skúseností, tak som sa veľmi rád do debát pridával. Ani nie preto, že by som zbieral materiály na film alebo z nich ťahal informácie, ale premýšľal som o tom, ako nikdy predtým, urobil som si o problematike oveľa väčší prehľad.”

Snímku Hranice lásky prináša do kín distribútor Filmtopia už 10. novembra.