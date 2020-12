Deň D

Na Štedrý deň sa nevzďaľujeme od televízora a niektorí z nás slávia Vianoce viackrát! Aj takéto zistenia priniesol prieskum, ktorý urobila agentúra 2muse pre spoločnosť BILLA. Takmer tri štvrtiny opýtaných ľudí sa priznali, že Štedrý deň deň trávia idylickým pozeraním vianočných rozprávok. Mnohí z nás 24. decembra balia na poslednú chvíľu darčeky, iní zas zdobia vianočný stromček. Mimochodom, stromček preferujú až dve tretiny opýtaných ľudí umelý!

Neverili by ste, ale niektorým Slovákom jedny Vianoce nestačia! Podľa prieskumu 2muse štvrtina opýtaných slávi aj druhé Vianoce, a to z viacerých dôvodov. Najčastejším z nich je jednoducho to, že chceme sviatky stráviť so všetkými, na ktorých nám záleží, ale robíme to aj kvôli náboženským či národnostným dôvodom. Byť dieťaťom v takejto rodine, to by ale bolo darčekov...

A čo by to boli za Vianoce bez skvelého jedla? BILLA sa preto v prieskume nezabudla opýtať ani na dobroty, ktoré nám rozvoniavajú zo sviatočnej kuchyne. Výsledok je, že nedáme dopustiť na klasiku! Jednoznačne najobľúbenejším vianočným jedlom sa v prieskume stala kapustnica, ktorú nasledoval zemiakový šalát a kapor či iná ryba.