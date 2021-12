Cez e-shopy či lekárne je dostupných viacero druhov rýchlotestov určených na samotestovanie, treba však pamätať na to, že ich kvalita je rôzna. Podľa čoho si vybrať test, ktorý vám dá spoľahlivý výsledok? Na ňom totiž závisí veľmi veľa.

Súčasná epidemiologická situácia na Slovensku uberá sily zdravotníkom a vyžaduje si prísnejšie opatrenia v snahe spomaliť šírenie nákazy a zachrániť životy aj celý systém zdravotníctva. Aj naďalej však mnohí z nás prichádzajú do kontaktu s kolegami v práci, spolužiakmi v školách či pacientami u lekárov. Nehovoriac o tom, že sa blížia vianočné sviatky, kedy si väčšina z nás praje podľa aktuálnych opatrení a pri plnej zodpovednosti stretnúť sa so svojimi blízkymi. Ak si preto chcete byť istejší, že sa vám infekcia aj naďalej vyhýba, jednoduché a spoľahlivé testovanie sa núka ako vhodné riešenie.

Dbajte na kvalitu antigénového testu

Na internete, v kamenných obchodoch alebo lekárňach dnes môžete kúpiť rôzne antigénové testy, ktoré vás dokážu zlákať nízkou cenou, avšak ich spoľahlivosť, a teda aj vplyv na zamedzovanie ďalšieho šírenia infekcie, sú otázne. Niektoré testy nie sú dostatočne efektívne, pretože nedokážu rozlíšiť medzi odberom obsahujúcim nízku nálož vírusu a odberom človeka bez infekcie. V tom prípade môže častejšie vychádzať negatívny výsledok, hoci je testovaná osoba v skutočnosti pozitívna, čo dodáva pocit falošnej istoty a má za následok ďalšie šírenie infekcie. Dôvodom môžu byť aj štúdie, ktoré ale na hodnotenie presnosti testu použijú iba výsledky testovania vysoko pozitívnych a infekčných ľudí. Kľúčovým parametrom kvalitných testov je spoľahlivosť potvrdená nezávislými vedeckými štúdiami, ktoré sledovali, ako tieto testy zachytávajú infekciu už aj pri malej vírusovej náloži. Taktiež platí, že v týchto štúdiách si robili výter z nosa ľudia svojpomocne, čo je tiež dôležitý faktor z hľadiska toho, či sa na výsledok môžete spoľahnúť.

Test používaný miliónmi ľudí po celom svete

Na Slovensku je dostupný test, distribuovaný švajčiarskou spoločnosťou Roche, ktorý má certifikát CE, čo znamená, že je v súlade so všetkými požiadavkami a predpismi Európskej únie. Tento nazálny rýchlotest na COVID-19 je určený na samotestovanie doma, v práci či na cestách a používajú ho milióny ľudí po celom svete. Výter krátkou paličkou len z prednej časti nosa je bezbolestný, a preto je vhodný aj pre deti a ľudí citlivejšie reagujúcich na štandardné antigénové testovanie z nosohltana. Stačí postupovať podľa jednoduchého návodu a výsledok budete mať už o 15 minút.

Spoločnosť Roche deklaruje presnosť výsledku na základe viacerých štúdií, pričom dodržiava požiadavky stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou. Podľa nich dosahuje test citlivosť na úrovni 91,1 %. Táto hodnota vyjadruje úspešnosť, s ktorou test zachytí prítomnosť vírusu SARS-CoV-2. Do úvahy treba vziať aj tzv. špecifickosť, ktorá je až 99,6 %. Toto číslo hovorí o úspešnosti, s ktorou test zachytí neprítomnosť koronavírusu a minimalizuje riziko falošnej pozitivity. To znamená, že spoľahlivosť testu je vysoká. Negatívny výsledok, s vysokou pravdepodobnosťou presahujúcou 90 %, znamená, že nie ste infikovaní koronavírusom.

Aj naďalej platí, že v prípade pozitívneho výsledku samotestu sa odporúča čo najskôr absolvovať PCR test na potvrdenie výsledku. Skorým odhalením infekcie a následne včasným dodržiavaním opatrení tak môže každý z nás pomôcť obmedziť šírenie vírusu.

V akých situáciách má domáce samotestovanie význam?

Antigénový rýchlotest v domácej lekárničke predstavuje jedno z dostupných riešení, ako nepodceňovať situáciu a mať zdravie seba, svojej rodiny aj ľudí okolo seba čo najviac pod kontrolou, a to aj v prípade, že ste zaočkovaní, alebo ste už ochorenie COVID-19 prekonali.

Preventívne domáce testovanie sa jednoznačne odporúča, ak pociťujete príznaky ochorenia, alebo máte podozrenie, že ste boli v kontakte s osobou, ktorá je pozitívna. Zíde sa aj v prípadoch, keď sa chcete uistiť, že nádcha či iné, v zimnom období bežné ťažkosti, nie sú spôsobené koronavírusom vyvolávajúcim ochorenie COVID-19. V neposlednom rade, samotestovanie má práve teraz väčší význam, ak sa počas sviatkov, v závislosti od aktuálnych možností a platných opatrení, plánujete stretnúť so svojimi rodičmi či starými rodičmi, chodíte častejšie do zdravotníckych zariadení, alebo žijete v domácnosti s príbuzným so zdravotnými komplikáciami. Význam pre vás môže mať aj priebežné testovanie vašich detí, ktoré sa stretávajú denne s desiatkami ďalších.

V týchto a mnohých ďalších situáciách predstavuje vysoko kvalitný, spoľahlivý a bezpečný test s bezbolestným a jednoduchým výterom z nosa nepochybne pocit väčšej istoty, ktorú teraz všetci tak veľmi potrebujeme. Nazálny antigénový rýchlotest SARS-CoV-2 od firmy Roche si môžete aktuálne zakúpiť v sieti lekární Dr. Max, BENU, pilulka.sk a mojalekaren.sk.

