Vinohradníctvo a vinárstvo Naše Vinohrady to šťastie má a aj vďaka tomu dnes dokáže ponúknuť skutočným milovníkom poctivého vína svoju vyššiu edíciu selection. Či už siahnete po víne Rizling vlašský, Tramín Červený, Rulandské šedé alebo Merlot vedzte, že Naše Vinohrady Selection naplnia všetky vaše očakávania.

Farba, aróma a chuť vína. Skvelé víno si musí podmaniť všetky naše zmysly. Skvelé víno musí mať intenzívnejšiu farbu, priestrannú a pútavú arómu aj chuť. ,,Vyrobiť víno vyššej kvality sa začína pestovaním hrozna. Hrozno sa vyberá z najlepších polôh a z najvhodnejších odrôd, ktoré naše vinice v danom ročníku ponúkajú,” hovorí vinár Martin Pomfy, ktorý stojí za týmto vinárstvom. On sám musí mať prehľad o celom procese od samotného pestovania hrozna, až po predaj vína.

Ilustračné foto Zdroj: Naše Vinohrady

Jednoznačný rukopis vín z vinohradníctva a vinárstva Naše Vinohrady sa rodí práve vo vlastných vinohradoch. Vinice vinárstva Naše Vinohrady sa nachádzajú v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti, v obciach Nová Vieska a Rúbaň, nachádzajúcich sa v najteplejšej vinohradníckej oblasti na Slovensku. ,,Správnym obhospodarovaním viníc prispievame ku ekológii krajiny, vína sa rodia potenciálne, s jasnou odrodovou črtou, VEGAN a s nízkym obsahom histamínu. Budúce víno sa rodí vo vinici, preto je nevyhnutné pestovať vlastné hrozno. Pri výrobe vín máme istotu, že vína pochádzajú z redukovaných úrod a z neprechemizovaného hrozna.”

Vyššia línia vín selection je výberom toho najlepšieho, čo je dopestované v ich vinohradoch na rozlohe 150 hektárov. Naše Vinohrady Selection je pre milovníkov vína, ktorí sú ochotní za kvalitu priplatiť. V tomto prípade platí, že za kvalitným produktom je veľa úsilia a tvrdej práce. A tie jednoducho treba vedieť oceniť. To však neznamená, že víno je nedostupné. Práve naopak. Túto vyššiu radu vín Naše Vinohrady Selection je možné kúpiť iba v Tesco Slovensko. Tam nájdete z línie selection Rizling vlašský, Tramín Červený, Rulandské šedé a Merlot. Každé z nich sa vyznačuje svojimi špecifickými vlastnosťami a o jedinečných vlastnostiach nemôže byť pochýb.

Ilustračné foto Zdroj: Naše Vinohrady

Ak sa rozhodnete pre Rizling vlašský, do pohára si nalejete víno žlto- zelenkavej farby. Pocítite intenzívnu, priestrannú arómu, citrusové plody i sladké drievko. Na jazyku sa rozvinie elegantné, harmonické víno, ktoré je doplnené o šťavnatosť a minerálny tón.Ako približuje Martin Pomfy, Rizling vlašský je pre neho najelegantnejším vínom, ktoré nie je extra plné a ťažké. ,,Rizling vlašský pre bežného človeka znie nezaujímavo, ale je to moje najmilšie a som presvedčený, že aj najkvalitnejšie víno z línie selection. Veľa krát podľahneme marketingu, moderným trendom a to najcennejšie, čomu sa na Slovensku výborne darí, prehliadame. Toto víno sa skvelo pije, je pre širšie masy ľudí, nie je komplikované, je ľahko pochopiteľné, je veľmi vyvážené, harmonické, nič z neho nevytŕča a všetko do seba zapadá. Môžeme v ňom nájsť čerstvo olúpaný vlašský oriešok, citrusové plody a náznak minerality“ odhaľuje.

Tramín červený je víno zlatisto – zelenkavej farby. Už pri prvom nádychu ucítite intenzívnu a priestrannú arómu, korenistosť, muškát i citrusové plody. Chuť tohto vína je potenciálna, kopírujúca aromatické vnemy, doplnená o šťavnatosť a minerálny tón.

Zanietený vinohradník a vinár Pomfy, ktorý do vína vkladá kus svojho srdca hovorí, že zlatistá zložka farby tohto vína prezrádza skvelú vyzretosť hrozna. „Ročník doprial, aby mohlo hrozno ostať dlhšie vo vinici a viac vyzrievať. Zelený odlesk prezrádza, že hrozno bolo veľmi šetrne a odborne spracované,“ dodáva. Skvelo dozreté hrozno sa vo víne odzrkadlilo slušnou plnosťou. Je dlhé a intenzívne. „Šťavnatosť prezrádza dostatočné množstvo kyselín a ak je víno aj plnšie, má vyšší potenciál na vyzrievanie. Minerálny tón má málo vín a z Južnoslovenskej oblasti je to skôr rarita. Nie je tam kamenisté podložie, preto sa na máloktorom mieste zrodí vo víne tento vnem. Napríklad v Malých Karpatoch máme vo viniciach bridlicu a aj iné typy hornín, ktoré sa pri malých úrodách odzrkadlia vo vínach. V Tramíne môžeme vari najviac detekovať kvet ruže a ružový olej,“ objasňuje.

Ilustračné foto Zdroj: Naše Vinohrady

Rulandské šedé je moderná, veľmi zaznávaná odroda, ktorú vari najviac preslávilo Taliansko, kde sa nazýva Pinot Grigio. Zaujímavosťou tejto odrody je jeho vzhľad. „Hrozno je slabo červenej farby a bobule sa javia ako metalické. Ak vinár spracuje hrozno šetrne, pri chlade, farba sa neuvoľní do hroznovej šťavy a biele víno nebude mať jemne naružovelý, prípadne ryšavý tón. V aróme sa najľahšie detekuje žltá dozretá williamsova hruška, kvapka šťavy z hruškového kompótu a kvapka medu,“ vysvetľuje odborník.

Merlot prezradí inenzívna, karmínovo červená farba i intenzívna, priestranná aróma. V tomto víne ucítite arómu čierneho bobuľového ovocia, kávy a sladkého drievka. Chuť vína je taktiež potenciálna, kopírujúca aromatické vnemy.

Podľa Pomfyho slov, je to veľmi stará, medzinárodná, po celom svete veľmi rozšírená odroda, ktorej sa aj na Slovensku veľmi dobre darí. Aj v slabších ročníkoch hrozno dozreje, čo napríklad pri odrode Cabernet sauvignon neplatí. Zber býva od polovice októbra, ale pri malej úrode a v skvelom ročníku aj trocha skôr. „Hodí sa na ružové vína a aj na krásne ovocné a zamatové červené vína. Francúzsko asi najviac preslávilo túto odrodu, nakoľko sa pestuje v celosvetovo známej oblasti Bordeaux a vyrábajú z nej skvelé vína. Z Talianska je z odrody Merlot najdrahším vyrobeným vínom Masseto. S veľkou obľubou sa pestuje aj v novom svete. Je to odroda, ktorá nesie vína vyznačujúce sa vyššou plnosťou,“ poodhalil Pomfy. Vo víne Merlot z produkcie Naše Vinohrady, z línie Selection môžeme navyše nájsť kvapku čerešňového kompótu, tabak, ale aj „pekné kyselinky“, ktoré predlžujú vínu život.

Naše Vinohrady Selection vás nesklamú. Skvelé vína z vinárstva Naše Vinohrady v sebe skrývajú poctivú prácu vinohradníctva a vinárstva a roky skúseností.

Ilustračné foto Zdroj: Naše Vinohrady