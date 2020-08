Nedávno sme sa zúčastnili tlačovej konferencie, na ktorej sme mohli prvýkrát vidieť úplne novú Toyotu Yaris, a kde nám bolo detailnejšie vysvetlené čo je hybrid a ako funguje, a zároveň nám značka predstavila blízku budúcnosť.

Toyota je matkou hybridnej technológie, ktorú vyvíja a vylepšuje už od roku 1997, keď uviedla prvú generáciu modelu Prius a dnes už ponúka flotilu deviatich hybridných modelov.

Za tých 23 rokov sa hybridná technológia neustále vyvíjala, ale v dôsledku tlaku najnovších emisných limitov prišli v ostatnom roku takmer všetky značky so svojimi vlastnými hybridmi. Nie je však hybrid ako hybrid. Pre ich rozličnú konštrukciu sa medzi ľuďmi rozšírili neoverené informácie a mýty.

Toyota využíva technológiu full hybrid. Tá na rozdiel od technológie mild hybrid (ktorá sa rozširuje naprieč celým spektrom automobilov) dokáže auto poháňať aj v čisto elektrickom režime. Konkurenčné mild hybridy často zavádzajú veľkým nápisom hybrid, ale v skutočnosti len využívajú štartér-generátor ako pomocný motor pri zrýchľovaní. Z technického pohľadu to vlastne hybrid ani nie je, to by musel dokázať striedať pohon elektrický s pohonom na spaľovací motor.

Na rozdiel od plug-in hybridov, ktoré sa potrebujú nabíjať zo zástrčky, nevyžaduje hybrid od Toyoty žiadnu starostlivosť o akumulátor, lebo je samonabíjateľný. Batéria sa dobíja prostredníctvom spaľovacieho motora a energie produkovanej pri brzdení.

A na rozdiel od batériových elektromobilov nemusí vodič v hybride od Toyoty meniť svoje vodičské návyky. Jednoducho jazdí ako v každom inom aute s automatickou prevodovkou a nevyhľadáva žiadne nabíjacie stanice.

Mýtom a veľkým dôvodom na diskusie je životnosť batérie. Batéria Toyoty je navrhnutá tak, aby vydržala počas celej doby životnosti vozidla a nevyžadovala žiadnu výmenu. Toyota na ňu poskytuje 10-ročnú predĺženú starostlivosť. Už sú známe prípady hybridných Priusov, ktoré najazdili milión kilometrov s pôvodnou batériou a jazdia ďalej.

Nová hybridná technológia Toyota štvrtej generácie bude mať svoj debut v novom modeli Yaris. Zdroj: Toyota

Na rozdiel od prevládajúcich mýtov sú hybridné autá vybavené hlavne bezporuchovými komponentmi. Napríklad v nich nemáte starosť o výmenu remeňa alebo alternátora, nenájdete tu ani turbodúchalo ani dvojhmotový zotrvačník alebo klasickú prevodovku, a tým, že je spaľovací motor namáhaný oveľa menej (o 30 % nižšie zaťaženie) vydrží tiež dlhšie. Samotný elektromotor je úplne bezúdržbový.

Hybridné Toyoty po dobu svojej životnosti vykazujú výrazne nižšie náklady na údržbu ako vozidlá s tradičným typom pohonu.

Mnoho ľudí si myslí, že hybrid ako ekologické auto je málo dynamický. Vychádzajú z logického predpokladu, že taká nízka spotreba sa dá dosiahnuť len veľmi pomalou a defenzívnou jazdou. To je však ďalší omyl. Maximálny krútiaci moment elektromotora je k dispozícii už od nulových otáčok a špička spaľovacieho motora prichádza neskôr. Ich kombináciou tak vzniká veľmi pružný pohonný systém s vysokou dynamikou.

Pohľadom do cenníka sa dá ľahko vyvrátiť aj mýtus o tom, že hybridné autá sú drahé. Napríklad nový Yaris s hybridným pohonom vo výbave Comfort stojí 16 990 eur a jeho súrodenec s porovnateľným benzínovým motorom s rovnakou výbavou a automatom stojí 15 490 eur. Na cenovom rozdiele 1 500 eur nie sa určite nedá stavať mýtus o predražení.

Za 23 rokov sa na svete predalo viac ako 15 miliónov hybridných vozidiel Toyota. Na Slovensku je každé tretie predané auto od Toyoty práve s hybridným pohonom. Čísla hovoria jasne, a to že v prípade hybridného pohonu od Toyoty, nejde o žiadnu technológiu v plienkach, ale overený pohonný systém, ktorý funguje spoľahlivo a úsporne. A to je to, čo majiteľa vozidla zaujíma azda najviac.

Prius prvej generácie z roku 1997 ako zakladateľ veľkej hybridnej dynastie Zdroj: Toyota

Budúcnosť? Jednoznačne Vodík!

Okrem klasickej hybridnej technológii a nového Yarisa sa na prezentácii spomenul aj model Mirai 2. generácie, čo znamená iba jedno, vodík klope na dvere. Je pravda, že Toyota si túto tému ešte necháva uzamknutú v trezore, no ako nám zástupcovia značky prezradili, už nebudeme čakať roky – nová Toyota Mirai 2. generácie sa už čoskoro dostane aj na Slovensko. To je obrovský míľnik, na ktorý sa veľmi tešíme. Mirai 2. generácie bude klenot – žiadne fádne línie, ale poriadny progres a útok na estetické cítenie zákazníka. V rámci dizajnového jazyka budú z tohoto modelu sálať stopy Lexusu, čo je dobre.

Zaujímavosťou je, že tím konštruktérov a návrhárov tvrdí, že Mirai vypúšťa čistejší vzduch ako je ten, ktorý nasáva. Okrem toho má ponúknuť dojazd viac ako 500 kilometrov, čo je naozaj skvelé. Jedno je jasné, blízka budúcnosť bude jednoznačne zaujímavo vodíková a my sa už teraz tešíme na nové modely a ich testy v reálnej prevádzke.

Toyota Mirai využíva na výrobu elektrickej energie v palivových článkoch vodík. Na plný zásobník prejde viac ako 500 km. Zdroj: Toyota