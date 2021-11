Z Bratislavy sa sem dostanete za hodinu a pol, z Banskej Bystrice do hodiny, z Banskej Štiavnice do pol hodiny.

Napriek tomu okrem miestnych len málo ľudí tuší, aké zaujímavé turistické trasy objavíte v Regióne GRON - stredné Pohronie, do ktorého patria mestá Nová Baňa, Žarnovica a Žiar nad Hronom a okolité obce. Vtáčnik, Štiavnické vrchy a Pohronský Inovec – to sú pohoria, ktoré do regiónu zasahujú a poskytujú celoročné možnosti pre pešiu turistiku.

TURISTIKA V NOVEJ BANI A OKOLÍ

Množstvo trás pre pešiu turistiku rôznej náročnosti ponúka mesto Nová Baňa a jej okolie. Nájdete tu krátke trasy vhodné aj pre najmenších turistov, ale aj túry, ktoré uspokoja aj tých náročnejších. Priamo v Novej Bani sa určite vyberte na Rozhľadňu Háj, ku ktorej vedie náučný chodník Zvonička. Trasa okrem samotného hlavného cieľa Rozhľadne Háj ponúka aj ďalšie atraktívne body – Červenú a Havraniu skalu s krásnymi výhľadmi na mesto, opustený kameňolom nachádzajúci sa za rozhľadňou či areál Pútnického miesta Kohútovo s majestátnou sekvojou. Prvou alebo poslednou zastávkou (závisí, ktorým smerom sa vyberiete) je rekreačný areál Zvonička, len pár minút od parkoviska pri Kohútove, ktorému dominuje budova Zvoničky z 19. storočia. Nájdete tu celoročne otvorený bufet s pestrou ponukou, preliezku, lezeckú stenu a lanovú dráhu pre deti i ohnisko. V rámci areálu sa nachádza aj Záhradný les, ktorý tvoria domáce i cudzokrajné dreviny, vinúci sa až po kaplnku Kohútovo.

Rozhľadňa Háj Nová Baňa Zdroj: Región GRON

Z Novej Bane sa tiež môžete vydať na nenáročný výstup na najvyšší vrch pohoria Pohronský Inovec – Veľký Inovec. Ideálna trasa pre ľahkú prechádzku aj s deťmi sa začína pri stredisku Drozdovo, ktoré ponúka v zime možnosť lyžovania a v lete unikátny bike park s viacerými single trailmi, na ktoré sa vyveziete spolu s bicyklom lyžiarskym vlekom. Viac informácií o turistike na Veľký Inovec nájdete tu: https://regiongron.sk/tip-na-vylet-vrch-velky-inovec/

V neďalekej obci Brehy objavíte atraktívnu turistickú trasu na vrch Hulín. Túra na málo známu horu prekvapila aj skúseného dobrodruha Jozefa Terema. Ako sa na vrch dostanete, čo cestou uvidíte a zažijete si prečítajte v článku: https://www.dobrodruh.sk/clanok/vystup-na-vrch-hulin-v-stiavnickych-vrchoch-z-dediny-brehy.

Vrch Hulín nad obcou Brehy pri Novej Bani Zdroj: Región GRON

Čo sa v článku nespomína, je že v lokalite Šlosberg nájdete stopy po stredovekej banskej činnosti – veľké pingy, ryhy a štôlne. Najzachovalejšia štôlňa má názov Johann De Deo, dostupná je však len na vlastnú zodpovednosť. A na záver si prechádzaním obcou pozrite aj 200 ročný Fabkovie domček so slamenou strechou či v sezóne navštívte Hrnčiarske múzeum.

Na záver tipov na turistiku v okolí Novej Bane dávame do pozornosti aj vrch Vojšín, ktorý leží pri obci Malá Lehota, v časti Adamcov štál. Cesta na kopec je mierne stúpajúca a privedie vás na rozľahlú planinu pokrytú lúčnym porastom a výhľadmi na okolité štále - tunajší typický spôsob osídlenia – malé osady roztrúsené po kopcoch. Vrch Vojšín je zároveň jedným z bodov rovnomenného náučného chodníka, ktorý začína v Starej Hute a končí pri Andezitovom kamennom mori v Malej Lehote.

KAM SA EŠTE VYBRAŤ NA TURISTIKU NA STREDNOM POHRONÍ

Ak máte radi dlhé túry na celý deň, určite musíte zavítať na strednom Pohroní na najvyšší vrch rovnomenného pohoria Vtáčnik. Cestou vás čaká Partizánska chata, les Škurátka v tvare päťcípej hviezdy vysadený na počesť padlých pri príležitosti 20. výročia SNP, kríž a krásne výhľady na vrchole či Kláštorské skaly – výrazné skalné útvary v podobe blokov, pilierov či veží. Najkratšia trasa na Vtáčnik začína v obci Kľak a tam a späť sa zdržíte na 14 km ceste asi 5 hodín.

Vrch Vtáčnik Zdroj: Región GRON

Chuťovkou medzi turistickými trasami je túra na vrch Kečka nad Bralcami. Turisti, ktorí trasu poznajú, ju prirovnávajú k tým v Slovenskom raji. Na trase vás čakajú rebríky, strmé stúpania pomedzi skaly, výhľady zo skál i skalné oko. Ak máte do Slovenského raja ďaleko, príďte na stredné Pohronie.

Kečka nad Bralcami Zdroj: Región GRON

Časovo nenáročné sú výstupy na viaceré hrady, ktoré patria do Pohronskej hradnej cesty. Turisticky najnavštevovanejšie sú hrady Revište pri Žarnovici a Šášov pri Žiari nad Hronom. Počas sezóny sa tu konajú rôzne podujatia a tiež komentované prehliadky. Príjemné turistické vychádzky predstavujú aj tri zaniknuté hrady Breznica (obec Tekovská Breznica), Rudno (Rudno nad Hronom) a Teplica (Sklené Teplice).

Hrad Šášov pri Žiari nad Hronom Zdroj: Región GRON

TIP NA SPOZNÁVANIE STREDNÉHO POHRONIA – ZIMNÁ TURISTICKÁ VÝZVA REGIÓNU GRON

Ak vás článok navnadil a máte chuť sa pustiť do objavovania stredného Pohronia, pozrite na Zimnú turistickú výzvu Regiónu GRON. Výzva bude trvať od novembra 2021 až do marca 2022 a každé dva týždne prinesie novú turistickú trasu. Spolu ich bude 10 a ak sa zúčastníte aspoň jednej, máte šancu byť zaradený do žrebovania o víkendový pobyt pre dve osoby v Kúpeľoch Sklené Teplice. Putovanie po horách Regiónu GRON bude zahájené spoločným výstupom na Rozhľadňu Háj v Novej Bani 17.11.2021. Všetky informácie o výzve nájdete na webovej stránke www.regiongron.sk a postupne na sociálnych sieťach facebook a instagram Regiónu GRON.