Neviete naučiť deti, aby jedli ovocie a zeleninu? Skúste to so SuperOsmou

Podobnú situáciu už azda zažili všetci rodičia, ktorí majú doma malé deti. Čokoládu a sladké pochúťky by drobci jedli od rána do večera, no o šťavnatom ovocí a výživnej zelenine ani počuť. Čo s tým? Pomôže, keď sa ovocie a zelenina s deťmi nenútene skamarátia.