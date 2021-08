Má 27 rokov a je najrýchlejším Slovákom. Maťo Homola robí dobré meno našej krajine v motoristickom športe. Napriek tomu, že patrí k svetovej špičke, na vrchol by sa nedostal bez pomoci rodiny – a to i finančnej. Pretekanie totiž zďaleka nevynáša toľko, ako by si mnohí mohli myslieť.

Chuť pretekať zdedil po otcovi. Jaro Homola je 15-násobným Majstrom Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu. Syna však k ničomu nenútil, priam naopak – dal ho na futbal. Maťo si však našiel cestu za volant napriek tomu. „Jazdil som s otcom na preteky, bol som v paddocku, cítil som ten adrenalín, spálené pneumatiky a benzín a zanechalo to vo mne istú emóciu,“ vraví Maťo.

Ilustračné foto Zdroj: OMV/Homola

Do sauny v kombinéze a prilbe

Súčasťou príprav nie je len tréning na trati ale aj intenzívne cvičenie v posilňovni či beh. Prečo však chodí do sauny v kombinéze a prilbe? „Na pretekoch musíme zvládať teploty cez 60 stupňov, celé telo musí byť preto fit a pripravené aj na takúto záťaž,“ vysvetľuje Maťo. So sústredením mu pomáha aj horolezectvo, ktoré robí vo voľnom čase. Pri zdolávaní skál totiž musí vypnúť v hlave všetko ostatné a myslieť len na prítomný moment a správny ďalší krok. Ako v motoršporte.

Cieľavedomosť a tvrdohlavosť majú v rodine. Potvrdil to aj motoristický novinár Alexander Štefuca, kamarát a partner Jara Homolu z rallye: „Keď si Homolovci niečo zaumienia, tak idú za tým a robia všetko pre to, aby to dosiahli.“

Ilustračné foto Zdroj: OMV/Homola

Musí si platiť!

Všetka cieľavedomosť by však mohla vyjsť navnivoč z dôvodov, ktoré dôverne poznajú mnohí Slováci a nevyhýbajú sa ani vrcholovým športovcom – pre nedostatok financií. „Bol taký moment, keď sme už rozmýšľali, že nebude pretekať, lebo sme na to nemali peniaze,“ priznáva mama Milica Homolová. Aj tu v mnohom pomohlo blízke okolie.

„Maťa dlhé roky sprevádzajú rôzne firmy a firmičky a kamaráti. Je to nielen rodinné, ale aj kamarátske nastavenie. Ale pri všetkej úcte, tieto firmy a firmičky a kamaráti by určite na Slovensku neutiahli takýto veľký projekt, do akého sa pustil Maťo Homola,“ otvorene hovorí Alexander Štefuca.

Ilustračné foto Zdroj: OMV/Homola

Bez veľkého partnera sa však nijaký vrcholový šport nedá robiť na top úrovni a priznáva to aj Maťov otec Jaro. Samotný mladý pretekár k tomu šokujúco dodáva, že za to, aby mohol pretekať a reprezentovať Slovensko, si dokonca musí platiť!

„Jazdím profi šampionát v dobre pripravenom tíme, ale ten rozdiel medzi pretekármi, ktorí tam štartujú, je veľký. Sú tam profesionáli, ktorí sú v továrenskom tíme a dostávajú za to zaplatené. A potom som tam ja, z malého Slovenska, ktorý musí priniesť peniaze na to, aby vôbec pretekal. Na druhej strane, veľakrát ich viem poraziť a to mi dodáva motiváciu!“ vraví Maťo so svojím typickým jemným úškrnom. A my už len dodávame: „Tomu sa povie športový duch!“

Celé video si môžete pozrieť tu .