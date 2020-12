Pred finále sa najlepšia desiatka súťažiacich objaví na televíznych obrazovkách v nesúťažnom kole MASTERCLASS, ktorý si môžete pozrieť 12. decembra o 20:10 na Dvojke.

V každej zúčastnenej krajine sa konal celoštátny konkurz, z ktorého do medzinárodného kola odborná porota poslala iba štyroch talentovaných mladých hudobníkov. Doteraz mohli diváci napäto sledovať dve semifinálové kolá, z ktorých sa do veľkého finále prebojovali dvaja súťažiaci z každej krajiny. Finále môžete vidieť 19. decembra, kde porota na čele so slávnym operným spevákom Plácidom Domingom zvolí víťazov tohto ročníka, teda jedného hudobného génia z každej partnerskej krajiny.

Slovensko vo finále reprezentujú dve úžasne talentované hudobníčky, speváčka Alžbeta Reháková a Ajna Marosz, ktorá hrá na zobcovej flaute.

Slovenskí diváci sa môžu tešiť medzi inými aj na obľúbenú 8 ročnú saxofonistku Kristinu Vasič a na 9 ročnú poľskú harfistku, Zarinu Zaradnu.

Pred posledným napínavým súbojom sa však 12. decembra finalisti ukážu vo výnimočnom kole MASTERCLASS, v ktorom sa nemusíme báť o našich favoritov, v tejto časti nikto nie je v ohrození. Odbornú porotu v úlohe superporoty po Gabrielovi Prokofievovi a Maximovi Vengerovi tentokrát posilní Coco König, rakúska herečka, hviezda filmu The Carer.

Ilustračné foto. Zdroj: Velcat

Najväčším prekvapením a zároveň najslávnejším vystupujúcim večera bude svetoznámy čínsky klavirista Lang Lang. Čínsky klavírny fenomén, ktorý svoju kariéru odštartoval tiež ako zázračné dieťa, považuje talentové súťaže ako Virtuózi V4+ za nevyhnutné a veľmi prospešné pre budúcu generáciu hudobníkov.

V šou nájdeme okrem súťažiacich aj medzinárodnú porotu i moderátorov z rôznych kútov sveta. Hlavnými hostiteľmi sú legendárny nemecký šoumen Thomas Gottschalk a známa poľská herečka a moderátorka Ida Nowakowska. Porotcovskými stálicami sú uznávaní umelci zo zúčastnených krajín: Erika Miklósa z Maďarska, koloratúrny soprán, poľská Alicja Węgorzewska, mezzosoprán, česká Gabriela Boháčová, umelecká riaditeľka a producentka, Peter Valentovič, slovenský dirigent a klavirista a Silvana Grujic, poľská klaviristka.

Ilustračné foto. Zdroj: Velcat