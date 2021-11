„Zmeňte učebné osnovy a systém, aby sa neučili somariny ako logaritmy a radšej učte deti veciam, ktoré skutočne v živote využijú, ako finančnú gramotnosť,“ vyjadrila sa 16-ročná gymnazistka z Banskobystrického kraja v ankete pre Komenského inštitút. Nie je jediná. Aj ďalšie deti si uvedomujú, že sa potrebujú naučiť narábať s peniazmi. „Chcel by som, aby sa v školách myslelo na žiakov a ich potreby. Pridal by som hodiny, ktoré sa nám zídu v bežnom živote, a to finančná gramotnosť, technológie, komunikácia...,“ hovorí 13-ročný žiak základnej školy z Bratislavského kraja.

Deti si tak možno viac ako dospelí uvedomujú, že naučiť sa narábať s peniazmi je pre ne kľúčové. Vďaka tomu ako dospelí dokážu lepšie hospodáriť so svojimi zárobkami. Dnes v oblasti finančnej gramotnosti významne zaostávajú. Potvrdzuje to nielen PISA testovanie, ale aj prieskum agentúry 2muse pre 365.bank. Podľa neho obstoja naše deti vo finančnom vzdelaní na trojku a spoliehať na školy sa v tomto smere neoplatí. Aj preto prináša Trišesťpäťka, ako prvá banka na slovenskom trhu, detskú mobilnú bankovú aplikáciu, ktorá má dopomôcť tomu, aby sa deti lepšie orientovali v otázke peňazí.

Pripravení nie sú ani učitelia

Príčin aktuálnej nízkej finančnej gramotnosti je pritom viacero. Učitelia v téme finančnej gramotnosti neraz sami zaostávajú a nepomáha ani to, že sa tejto oblasti nevenuje dostatok času. Ak chce teda rodič zabezpečiť, že sa jeho dieťa vo svete financií nestratí, mal by mu pomôcť sám. Aj prieskum 365.bank o finančnej gramotnosti detí potvrdil, že škola vo väčšine prípadov nedoženie to, čo sa zanedbá v rodine. Ak chceme naučiť deti pracovať s peniazmi, je najlepšie tak spraviť spôsobom, ktorý sa čo najviac približuje každodennej praxi dospelých. Ale jazykom pre deti zrozumiteľným – cez technológie.

Ilustračné foto Zdroj: 365.bank

Vlastná aplikácia pomôže

Aj z PISA testovania totiž vyplýva, že tí školáci, ktorí majú platobnú kartu či využívajú online bankové služby, dosahujú výrazne lepšie skóre v teste finančnej gramotnosti než tí, ktorí takúto skúsenosť nemajú.

Najlepším spôsobom je preto priniesť deťom bankovú aplikáciu s platobnou kartou, kam im budú rodičia posielať vreckové a sledovať, ako ho míňajú. A v prípade potreby im môžu poradiť a vysvetliť, kde robia chyby. Dnes je to oveľa jednoduchšie než kedykoľvek predtým.

Detská apka SMARTIE z dielne 365.bank je určená deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Jej súčasťou je aj platobná karta a náramok. K transakciám dieťaťa má prístup aj rodič, ktorý má aplikáciu v rodičovskej verzii a vďaka tomu dokáže sledovať jeho výdavky, v prípade potreby mu môže poradiť, no ak je to potrebné, účet môže zablokovať. Navyše, aplikácia je založená na hravom princípe. Dieťa si môže robiť kvízy, za ktoré získa body. Môže si za ne potom kúpiť nových avatarov, upraviť vzhľad apky a mnoho iného.

„SMARTIE tak učí deti pracovať s peniazmi s využitím najmodernejších technológií. Ale zároveň využíva stáročiami osvedčený princíp ´škola hrou´. Vďaka SMARTIE sa deti dokážu pripraviť na obdobie, kedy si budú samé zarábať a rozhodovať sa, ako rozumne minúť výplatu. Učiť sa môžu už teraz a zadarmo,“ hovorí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank. Podľa prieskumu banky totiž 9 z 10 detí vlastní svoj vlastný smartfón a takmer každé dieťa používa aj mobilné aplikácie. Preto práve takýto nástroj môže zohrať kľúčovú úlohu v ďalšom vzdelávaní detí, ich vnímania hodnoty peňazí a v neposlednom rade vo zvyšovaní úrovne finančnej gramotnosti detí na Slovensku.