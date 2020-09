Tomi „Kid“ Kovács (43) si prešiel neľahkými situáciami, s ktorými sa však vyrovnal a posilnili ho. Jeho sila nie je len fyzická, ale aj mentálna. A prepojenie fyzického a psychického zdravia hlása ako ambasádor Európskeho týždňa športu na Slovensku, ktorý sa uskutoční od 23. do 30. septembra.

Štyridsaťtriročný rodák z Galanty sa odmalička venoval boxu pod patronátom svojho otca Pavla, bol reprezentantom Slovenska a teraz sa on sám venuje výchove pästiarov na Slovensku. „Ja sám som zažil detstvo plné športu a vravím, že športový život je ten najkrajší. Buduje priateľstvá a mení životy. Poznám mnoho ľudí, ktorým šport obrátil život k lepšiemu,“ vyhlásil Tomi Kid.

Neľahké obdobie absolvoval aj v jari 2020, keď po návrate z predčasne ukončeného kvalifikačného turnaja o postup na OH do Tokia strávil niekoľko týždňov v karanténe s Viliamom Tankóm a Andrejom Csemezom, druhý z nich mal dokonca pozitívny test na koronavírus. „Dôležité bolo nastavenie mysle. Andrej celý čas hovoril, že je silný človek a v ringu dokáže zdolať borcov z celého sveta, takže nejaký koronavírus ho nemôže premôcť,“ pokračoval Tomi „Kid“ Kovács a hneď doplnil: „Strach je totiž najhorší nepriateľ. Mentálni tréneri hovoria, že strach má veľkú silu. Platí to aj u športovcov.“ Smerom k mentálnemu nastaveniu ľudí smerom k pandémii ochorenia COVID-19 tiež podotkol: „Netreba sa poddávať a báť sa.“

A ako spomenutá trojica vydržala niekoľkotýždňové odlúčenie od najbližších? „Pomohlo nám, že sme zostali pozitívne naladení. Nedostali sme žiadne informácie o tom, čo by sme mali užívať. Dali sme si teda zázvor, veľa vitamínu C a pili čaj. A to bolo všetko,“ prezradil s odstupom času Tomi „Kid“ Kovács.

Tomi Kovács venoval v lete svoj čas aj deťom v tábore jeho boxerskej akadémie Zdroj: Národné športové centrum

Európsky týždeň športu má cieľ nabádať ľudí k aktívnemu pohybu nielen počas stanoveného obdobia, ale počas celého roka. Na Slovensku sa koná pod patronátom Národného športového centra. Týka sa to dospelých aj detí. „Čím ďalej tým viac badám, že ľudia začali poriadne športovať. Pomáha to našej mysli aj telu. Už len obyčajná rozcvička vie zmeniť deň každého človeka,“ myslí si ambasádor ETŠ.

Ako príklad uviedol aj jedného zo svojich zverencov. „Máme v klube jedného chlapca, ktorý mal veľké zdravotné problémy. Hneď po pôrode ho museli oživovať a podstúpil tiež ťažké operácie. Mal problémy s hlavičkou, no teraz sa venuje boxu a zmenil sa mu život, je to vyrovnaný mladý chlapec,“ povedal s hrdosťou v hlase Tomi Kid.

Ako prezident Slovenskej boxerskej federácie tiež pridal aj svoj názor na to, čo je dôležité, aby si človek dostal k športu a tým si zlepšil fyzické aj mentálne zdravie. „Dôležité je začať a vydržať. Preto pozývam všetky deti a ich rodičov, zapojte sa do Európskeho týždňa športu. Buďte aktívni aj vy a športujte.“

