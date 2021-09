Boskovicko plné pokladov

Južná Morava oplýva vínom aj množstvom pamiatok. Než ale zasadnete ku krbu s pohárom moravského červeného, zahrejte sa jazdou na tunajších cyklotrasách! 10 kilometrov trailov v troch úrovniach obtiažnosti, pumptrack a parádne zázemie. K dispozícii kedykoľvek len 3 kilometre od centra Boskovic.

Mesto s bohatou minulosťou je turistickou chuťovkou samo o sebe. Na prehliadku židovskej štvrti, vzácne kúpele mikve a nádherné synagógy prichádzajú výletníci zďaleka. Empírový zámok patrí k najpôvabnejším v Českej republike a v záhradách sa možno stretnete členmi slávneho rodu, ktorý časť zámku obýva. Hor sa na Boskovický hrad. Býval mohutným krásavcom, dnes je od neho impozantný výhľad do krajiny. Alebo do 26 metrov hlbokej studne poháňanej šliapacím kolom. Je jedinou funkčnou v republike a takú raritu rozhodne stojí za to navštíviť!

Singletraily Zdroj: Sportpark Boskovice

Za Napoleonom ku Slavkovu

Bitka troch mocností premenila navždy v roku 1805 Slavkovsko. Vyberte sa na špičkovú multimediálnu expozíciu v Mohyle mieru! Unikátny pamätník vzdáva hold všetkým obetiam vojen bez rozdielu a je jediný svojho druhu v Európe. Každoročne tu v decembri prebieha spomienková akcia "1805", ktorej rozmery ľahko predbehnú hollywoodsku produkciu.

Ak sa vydáte po stopách slávnych veliteľov, určite narazíte na zámok Slavkov a jeho barokovú záhradu. Postupne tu prenocovali všetci traja vojvodcovia a Napoleon podpisoval prímerie v noblesných priestoroch obrieho Historického sálu.

Mohyla mieru Zdroj: Jan Brettschneider

Zámok Slavkov Zdroj: Centrála cestovného ruchu Južná Morava

Farebné tradície Slovácka

Biele Karpaty sú ako susedský plot medzi záhradkami Moravy a Slovenska. Keď prijmete naše pozvanie, zahráme vám a zatancujeme. Ľudové zvyky sú okolo Strážnice a Veselí nad Moravou stále živé. V Blatničke sa pozriete do dielne, kde šijú kroje, v Blatnici na originálne kraslice alebo v Hrubej Vrbce medzi opatrované storočné stodoly. Ak chcete pozdvihnúť zraky vyššie, vystúpte na rozhľadňu Travičná. Ešte vyššie? Stačí zájsť do Veselí nad Moravou - nočné pozorovanie v tunajšej hvezdárni je nezabudnuteľné.

Brno s jeseňou nezaspáva

Práve naopak. Juh Moravy žije vínom, Brno akciami všetkého druhu. Od ochutnávok a prehliadok malých pivovarov, cez koncerty a folklórne podujatia až po skvelé divadelné predstavenia. Cez deň sa nechajte zlákať miestnymi pamiatkami (brnenské podzemie, funkcionalistická vilyá alebo hrad Špilberk), večer si užite jedinečnú atmosféru moravskej metropoly. A ak sa ubytujete v Brne, všetky výlety máte na dosah.

Brno, Jakubské námestie Zdroj: Pavel Gabzdyl